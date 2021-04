Mit diesen 5 Tricks bleiben Tulpen länger frisch

Kaum eine Blume verbreitet so sehr Frühlingsgefühle wie die Tulpe. Egal, wie eklig draußen das Wetter ist: Mit einem bunten Blumenstrauß auf dem Schreibtisch ist die gute Laune (fast) schon garantiert. Wir verraten dir, wie die hübschen Schnittblumen besonders lange halten. Luisa Ziegler

Lasst mich nicht hängen!

Tulpen wachsen in der Vase weiter. Ist die Vase zu klein, dann lassen sie schnell ihre Köpfe über den Rand hängen. Blumenfreunde sollten deswegen zu einer hohen, schmalen Vase greifen.

Hände weg von der Schere

Bevor wir sie in der Vase arrangieren, geht es den Tulpenstielen an den Kragen. Wichtig: Dabei solltet ihr keine Schere verwenden, denn die zerquetscht die empfindlichen Leitungsbahnen in den Stielen. Stattdessen schneiden wir mit einem sauberen Messer die unteren 5 bis 6 mm ab. So können die Blumen Wasser und Nährstoffe besser aufnehmen. Auch die unteren Blätter entfernen wir, denn sie beginnen im Wasser schnell zu faulen.

Tulpen nicht auf dem Trockenen sitzen lassen

Tulpen haben großen Durst. Wenn sie zu wenig Wasser haben, lassen sie schnell die Köpfe hängen. Deshalb solltet ihr den Wasserstand jeden Tag kontrollieren. Dabei lohnt es sich, auch einen Blick auf die Stängel zu werfen: Wenn die sich braun gefärbt haben, am besten abschneiden. Extra Blumennahrung brauchen die Schnittblumen übrigens nicht. Kühles Leitungswasser aus dem Hahn reicht vollkommen aus und versorgt die Tulpen mit allen wichtigen Nährstoffen.

Vorsicht bei der Nachbars-Wahl

Schon solo machen die bunten Tulpen eine tolle Figur. Sie lassen sich aber auch gut mit Frühlingsblumen zu einem bunten Strauß kombinieren. Narzissen, auch Osterglocken genannt, bekommen bei uns allerdings keinen Platz in der Tulpenvase. Denn sie sondern einen Schleim ab, der die Tulpen welken lässt. Auch vom Obstkorb halten wir unsere Schnittblumen lieber fern. Der Grund: Das Reifegas Ethylen, das Obst verströmt. Dieses Gas kann den Prozess der Alterung beschleunigen.

Kühl und schattig lagern

Besonders wohl fühlen Tulpen sich in einer kühlen Umgebung. Sie sollten deswegen nicht in der prallen Sonne oder direkt neben der Heizung stehen. Wer den Blumenstrauß tagsüber auf den Schreibtisch oder ins Wohnzimmer stellt, muss deswegen aber nicht bei offenem Fenster frieren. Stattdessen lagern wir die Tulpen einfach über Nacht im Keller oder in der Garage. So können wir uns bis zu 10 Tage an den schönen Blümchen erfreuen.