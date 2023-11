Wir haben noch die Worte unserer Oma im Kopf: "Früher haben wir das SO gemacht". Doch halten die guten alten Wäschepflege-Tipps, was sie versprechen? Nicht alle! In Wahrheit schaden manche mehr, als dass sie nutzen. Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter Haushaltspflege im Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW), hat hier mal genauer hingesehen.

Brigitte