Während es draußen immer grauer wird, lieben wir es, unsere Wohnung zur gemütlichen Komfortzone zu machen – am liebsten mit den aktuellen Herbst-Trends, bestehend aus alten Klassikern und und neuen Ideen.

Grau, verregnet, kalt – der Herbst hat auf jeden Fall seine ungemütlichen Seiten. Doch unsere eigenen vier Wände gehören definitiv nicht dazu! Denn alles, was es braucht, sind ein paar dekorative Veränderungen, um den Herbst voll auszukosten und es sich zu Hause gemütlich zu machen.

Herbst-Deko: Mehr Gemütlichkeit zu Hause

Denn schon mit wenigen Accessoires können wir in unsere Wohnung ganz einfach zur Wohlfühloase verwandeln. Doch was ist dieses Jahr dabei besonders angesagt? Das kann ein Blick in den Instagram-Feed verraten – im Video haben wir die schönsten Deko-Ideen der Instagram-User für dich gesammelt.

Verwendete Quelle: Instagram