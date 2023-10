Herbstlicher Deko-Trend: 4 Tipps, mit denen deine Trockenblumen lange wunderschön bleiben

von Marie Mühlenberg Trockenblumen sind vor allem im Herbst ein echter Deko-Trend. Doch obwohl sie ziemlich pflegeleicht sind, solltest du einige Dinge unbedingt beachten.

Wir lieben Blumen. Und zwar nicht nur frisch gepflückt, sondern auch getrocknet und hübsch arrangiert. Schließlich sorgen sie in unserem Zuhause für ein trendiges, aber vor allem gemütliches Wohngefühl.

Herbstlicher Deko-Trend: So bleiben Trockenblumen ein echter Hingucker in der Wohnung

Trockenblumen brauchen zum Glück kaum Pflege. Doch einige To-Dos solltest du trotzdem unbedingt beachten, damit du an den Blumen lange deine Freude hast. Was das ist und was Sonnenlicht damit zu tun hat, erfährst du im Video.

