Es muss keine teure Kunst oder ein:e Interior Designer:in daherkommen, damit deine vier Wände edel aussehen. Wir haben einfache Tipps, mit denen du es ganz allein schaffen kannst.

Bist du schon einmal in einen Raum getreten und dachtest sofort: "Wow, das hat Stil"? Diesen Effekt kannst du ebenso zu dir nach Hause holen, indem du einige Kleinigkeiten beachtest. Wir haben vier Tipps für dich, die helfen können, einen Raum nobel und hochwertig aussehen zu lassen.

Grün, grün, grün

Grüne Akzente machen einen Raum lebendig und verleihen ihm einen angenehmen Charme. Von daher sind beispielsweise große und eindrucksvoll aussehende Pflanzen nie eine schlechte Idee – oder auch ein Gemälde, das grüne Akzente setzt. Besonders edel wirken grüne Akzente, wenn man sie mit den richtigen Farben kombiniert. Beispielsweise mit dunklen Holztönen oder anderen Tönen aus der grünen Farbfamilie. Auch blau eignet sich hervorragend in Kombination mit grün.

Goldene Akzente setzen

Wir verbinden Gold einfach mit der gehobenen Klasse – und dafür muss es weder viel noch echt sein, wenn du es in deinen Räumen verwendest. Wie wäre es beispielsweise mit dekorativen Blumenhalterungen über deinem Sofa, in denen du einige bunte Trockenblumen platzierst. Es kann aber auch Deko auf dem Fensterbrett sein oder vielleicht ein Kissen mit einer goldenen Musterung. Finde heraus, was am besten zu dir passt. Auch metallische Akzente verleihen einem Raum einen edleren Flair.

Große Bilder – ohne viel Schnickschnack

Große Bilder oder andere Kunstwerke sind ein absoluter Blickfang. Das Auge wandert sofort zu dem aufregenden Gegenstand und möchte mehr entdecken. Am besten wirkt ein Gemälde oder auch ein Porträt allerdings, wenn es für sich wirken kann. Achte also darauf, dass nicht zu viele andere Gegenstände drum herumstehen und die Kraft des Kunstwerks mindern.

Mehr Mut zu Farbe

Hast du schon einmal ein altes Schloss besichtigt? Dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Adel von früher einen Hang zu ausgefallenen Tapeten und teilweise sogar komplett farbigen Räumen hatte. Der blaue Saal, der grüne Saal oder der rote Saal – gefühlt gab es diese Art von Räumlichkeiten in fast jedem gehobenen Herrenhaus. Warum also nicht selbst ein bisschen mehr Mut zur Farbe beweisen? Ganze Wände zu streichen, halten wir dabei aber nicht für notwendig – denn wenn diese einem nicht mehr gefällt, heißt das nun einmal doppelte Arbeit.

Eine Idee können stattdessen aber Vliestapeten mit spannenden Mustern sein, die sich leicht wieder ablösen lassen. Allerdings ist es ratsam bei einem Mietverhältnis zuerst mit deinem:deiner Vermieter:in zu sprechen. Alternativ kannst du spannende Tapetenmuster in großen Bilderrahmen aufhängen und so einen Blickfang kreieren.

Lange, fließende Gardinen

Lange, fließende Gardinen, verlängern optisch deine eventuell nicht bodenlangen Fenster – und sie umrahmen diese, wodurch der Raum einladender wirkt. Du kannst dekorativ Gardinen besorgen, die nicht geschlossen werden; oder solche, die Sichtschutz bieten und so bei Nacht für noch mehr Gemütlichkeit sorgen. Allerdings: So schön es auch aussieht, wenn sie auf dem Boden aufkommen, so unpraktisch ist es auch. Möchtest du keine Staubflusen an deinen Gardinen, solltest du sie wenige Zentimeter über dem Boden enden lassen.

