Der Herbst kommt und damit stehen auch neue Trends an, die uns die goldene Jahreszeit versüßen. Denn sollte es doch mal regnen und wir müssen Zuflucht in den eigenen Räumlichkeiten suchen, sorgen sie für den Wohlfühlmoment.

Die Farben des Herbsts sind vielfältig und über sie freuen wir uns nicht nur während des Spaziergangs unter bunten Blätterdächern – wir können sie genauso auch in unsere Wohnung einladen. Diese neuen Trends finden eine perfekte Balance zwischen herbstlichen Looks und neuen Möbel- und Deko-Ideen. Vielleicht ist auch für dich etwas dabei?

Trend 1: Warme Farben und bunte Möbelstücke

Erdige Töne und warme Farben wie beispielsweise Karamell oder dunkles Grün und Brauntöne sind in diesem Herbst besonders beliebt. Sie sorgen sowohl für Farbe in den eigenen Wänden als auch für Gemütlichkeit. Möbel aber auch Dekoration wie beispielsweise farbige Kissen oder Decken sind eine gute Wahl, um diesem Trend zu folgen. Auch ein neuer Teppich kann eine wunderbare Idee sein, um neue Farben in ein Zimmer zu bringen. Probiere dich vielleicht erst einmal mit ein paar neuen Kissenbezügen und kuscheligen Stoffen aus, mit denen die heiße Schokolade auf dem Sofa gleich noch besser schmeckt.

Trend 2: Fliesen, Fliesen, Fliesen

Fliesen sind schon länger eine beliebte Möglichkeit, um mehr Leben in die Wohnung zu bekommen. Sowohl auf dem Fußboden als auch an der Wand – allerdings sind auch spannende Vasen eine tolle Idee! Stellst du in diese noch hübsche Trockenblumen in erdigen Farben, kannst du sie nicht nur den ganzen Herbst stehen lassen, sie sorgen auch für eine wohlige Atmosphäre.

Spiegel-Umrahmungen mit Fliesen liegen ebenfalls im Trend. Im Internet kannst du sogar diverse DIY-Anleitungen finden, mit denen du aus einem rahmenlosen Spiegel ein schickes neues Teil für deine Wohnung machst.

Trend 3: Verrückte Formen

Bei diesem Trend gibt es einerseits alte Möbelstücke, die vom Vintage oder Secondhand Store gekauft werden – oder futuristische neue Designs. Hauptsache: anders. Wer müsste nicht lächeln, wenn er:sie im Alltag an einem ... auf den ersten Blick etwas seltsam geformten Möbelstück vorbei läuft?

Auch Vasen, die mit der typischen Form brechen, sind beliebt. O-förmig, U-förmig oder mit diversen Rundungen beispielweise. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Farbtöne gehen von schwarz oder weiß über Erdtöne und andere gedecktere Farben, was uns zum letzten Punkt bringt.

Trend 4: Natürliche Materialien

Dekoration mit Terracotta beziehungsweise Tonware oder Holz sorgen für Komfort in der Wohnung. Getöpferte Gegenstände sind beliebt, da sie oft gut in diese Farbwelt passen. Sie dürfen aber natürlich auch gern bunt sein und sich an den herbstlichen Farbtönen oder nach wie vor im Trend liegenden Vintage-Blumenmustern oder waldbezogenen Elementen wie Blättern oder Pilzen bedienen.

Verwendete Quellen: housebeautiful.com, myhomebook.de, homesandgardens.com