Die schönsten Ideen für mehr Gemütlichkeit

Eine eigene Leseecke ist für Bücherwürmer der absolute Lieblingsplatz im trauten Heim.

Leseecke einrichten: die passende Sitzgelegenheit

Zieht dich die Leseecke auch magisch an, wenn draußen mal wieder Schietwetter angesagt ist? Richtig genießen lässt sich der neue Krimi in einem kuscheligen Eckchen, Hauptakteur ist hier definitiv die Sitzgelegenheit.

Sessel

In einem Sessel liest es sich gleich so viel gemütlicher! Ob du es dir in einem Retro-Sessel im 60er-Jahre-Look, einem stylishem Samtsessel oder einem klassischen Ohrensessel bequem machst, ist selbstverständlich dir überlassen.

XXL-Sessel

Hier wird Gemütlichkeit großgeschrieben! Aber Vorsicht, von einem XXL-Sessel willst du vielleicht nie wieder aufstehen!

Schlafsessel

Ein Schlafsessel ist doppelt praktisch! Du nutzt ihn zum Schmökern im Lieblingsroman, und wenn du einen Übernachtungsgast da hast, macht derjenige es sich dort gemütlich.

Relaxsessel

Ein Relaxsessel bietet viel Komfort, wie z. B. gut gepolsterte Rückenlehne, verstellbares Nackenpolster und praktische Fußlehne oder -hocker.

Schaukelstuhl

Schaukelstühle gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Stilen: von minimalistisch chic mit Metallgestell bis hin zum Rattanstuhl mit Boho-Flair.

Bank mit Polster

Etwas ganz Besonderes ist ein Erkerfenster mit kleiner Sitzbank zum Rumlümmeln. Darüber verfügt nicht jeder, klar! Die gute Nachricht: Eine kleine Bank samt Sitzpolster vor dem Fenster ist mindestens genauso mondän und gemütlich!

Récamiere

Auch eine Récamiere hat hohes Einkuschel-Potenzial! Angelehnt an die hohe Armlehne kannst du deine Beine mal so richtig ausstrecken und dich in dein Buch vertiefen.

Tagesbett

Willst du dich richtig hinfläzen beim Lesen, ist ein Daybed genau das richtige für dich! Hier kannst du dich langmachen und die Lesepositionen wechseln, wie du lustig bist – und auch mal ein Nickerchen machen.

Das richtige Licht

Deckenfluter angeknipst und Nase ins Buch gesteckt? Ganz so leicht solltest du es dir nicht machen. Denn unsere Augen brauchen zum konzentrierten Lesen das richtige Licht, vor allem wenn das Tageslicht nicht mehr ausreicht. Experten raten eine Beleuchtungsstärke von mindestens 300 bis 500 Lux, sowie einem Ra-Wert von mind. 90. Was steckt hinter diesem Wert? Dabei handelt es sich um den Farbwiedergabeindex, dieser gibt also Auskunft über die Farbwiedergabe eines Lichts: Er zeigt an, wie natürlich Farben bei einer bestimmten Lichtquelle wirken. Auf Verpackungen für Leuchtmittel wird der häufig mit dem allgemeinen Referenzindex (Ra) oder dem Colour Rendering Index (CRI) angegeben. Das Sonnenlicht bietet die maximale natürliche Farbwiedergabe und ist mit einem Ra-Wert von 100 der Maßstab dafür.

Neben der Allgemeinbeleuchtung, also normalerweise dem Deckenlicht, braucht es noch das passende Funktionslicht. Dazu gehört direktes Licht, das blendfrei sein sollte, wie Ludger Wollring vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands auf NWZonline.de empfiehlt. Ebenso sollte die Lichtquelle bei Rechtshändern von links und bei Linkshändern von rechts kommen.

Stehlampe

Eine Stehlampe bzw. ein Deckenfluter muss deshalb jetzt nicht aus deiner Leseecke verschwinden. Idealerweise hat die Stehlampe einen zweiten Arm, sodass der Raum zum einen gut ausgeleuchtet wird und zum anderen ein Leselicht zum Schmökern bietet.

Klemmlampe

Eine Alternative ist eine Klemmlampe, die in der Leseecke angebracht wird. Am Bücherregal befestigt, kann sie mit einem beweglichen Gelenk zum Lesen richtig eingestellt werden.

Zum Dimmen

Je älter man wird, desto heller sollte das Licht sein. Bei mehreren Leseratten unterschiedlichen Alters sind dimmbare Lampen der perfekte Kompromiss!

10 Ideen zum Einrichten der Leseecke

Der letzte Touch-up für deine Leseecke fehlt noch. Lasse dich von diesen 10 Tipps inspirieren:

Decke

Ist es draußen ungemütlich, weil der Sommer mal Pause macht oder es eh gerade Winter ist, braucht die Ecke definitiv eine kuschelige Decke. Oder im Moment richtig angesagt: Kunstfelle.

Beistelltisch

Auf dem Beistelltisch lässt sich gut das Glas Rotwein oder die Tasse Tee abstellen und sollte vom Stil her zum Rest der Ecke passen.

Kerzen

Auf dein Tischchen passen auch noch ein paar Kerzen für die richtige Stimmung – besonders im Herbst und Winter besonders hygge!

Pflanzen/Blumenvase

Auf dem Tisch, neben dir oder dem Beistelltisch machen Pflanzen eine gute Figur und tragen zu einem heimeligen Wohngefühl bei. Das muss keine riesige Blumentreppe sein, auch ein paar Blümchen auf dem Tisch zaubern eine schöne Atmosphäre.

Zeitschriftenständer

Im guten alten Zeitschriftenständer finden Bücher, Zeitungen und Zeitschriften schnell ihren Platz.

Körbe

Statt eines Zeitschriftenständers tun es auch Körbe. Je nach Größe passen dort Bücher, Zeitschriften, die Lesebrille und das Plaid hinein!

Teppich

Wohntextilien sind eines der wichtigsten Elemente, wenn es um Gemütlichkeit geht. Neben einer Decke rundest du dein harmonisches Plätzchen mit einem Teppich ideal ab.

Bilder

Eine kleine Galerie kann dein Entspannungsgefühl noch mal steigern. Wie du Bilder aufhängen kannst, damit alles harmonisch wirkt, zeigen wir dir hier.

Fototapete

Ausgefallener sind schicke Fototapeten, egal ob du dir eine Karibiklandschaft an die Wand klebst oder dich in einen aktuellen Trend schockverliebt hast.

Wanddeko

Die Möglichkeiten, die eigenen vier Wände (nicht nur in der Leseecke) zu verschönern, sind zum Glück vielfältig! Wie wäre es mit einer DIY-Wanddeko im Boho-Stil oder originellen Wandtüchern? Noch mehr Inspirationen findest du in unseren Wanddeko-Ideen.

Farbe fürs Wohngefühl

Farben haben großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Dementsprechend empfiehlt es sich, eine Farbe zu wählen, die ein positives Wohngefühl fördert:

Grün wirkt harmonisch und beruhigend

wirkt harmonisch und beruhigend Gelb wirkt stimmungsaufhellend und sorgt für gute Laune

wirkt stimmungsaufhellend und sorgt für gute Laune Rot kann gemütlich wirken – wenn es akzentuiert gesetzt wird!

kann gemütlich wirken – wenn es akzentuiert gesetzt wird! Lila ist sinnlich und kann in Maßen beruhigend wirken

ist sinnlich und kann in Maßen beruhigend wirken Rosa hat eine entspannende Wirkung

hat eine entspannende Wirkung Blau fördert Entspannung und Gelassenheit

Leseecke im Wohn- oder Schlafzimmer?

Die Frage, ob die Leseecke im Schlafzimmer oder doch lieber im Wohnzimmer eingerichtet werden sollte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Jede Wohnung ist anders geschnitten und auch die Wohnsituation spielt eine wichtige Rolle. Wünschst du dir eine Stunde Ruhe zum Lesen, ist das Wohnzimmer vielleicht nicht der richtige Ort zum Relaxen, weil dort die Familie oder Mitbewohner ein und aus gehen ... Welcher Raum letztlich die richtige Wahl ist, muss also individuell entschieden werden. Wer weiß, vielleicht fühlst du dich in einer Nische in der komfortablen Wohnküche am wohlsten?!

Tipp: Hier findest du weitere Wohnküchen-Ideen!

Leseecke am Fenster

Ein Platz am Fenster ist ideal zum Lesen, so wird das Tageslicht optimal genutzt. Wenn es langsam dunkel wird, ist dank des Leselichts noch lange nicht Schluss mit dem spannenden Thriller. Hast du deine Leseecke nicht direkt auf der Fensterbank oder im Erker eingerichtet, findest du hier Inspirationen, wie du deine Fensterbank richtig gemütlich gestaltest.

Tipps für eine Leseecke im Kinderzimmer

In einer Leseecke kann sich dein Kind zurückzuziehen und in Ruhe lesen. Oder ihr macht es euch zum Vorlesen gemeinsam gemütlich. Auch hier gilt natürlich: Das richtige Licht und die passenden Sitzgelegenheiten dürfen nicht fehlen!

Ideen für die Kinder-Leseecke

Zelt

Himmel : Der Himmel gibt ein Gefühl von Geborgenheit und die Möglichkeit fürs Kind, sich von der Außenwelt (wie anhänglichen Geschwisterchen) zurückzuziehen.

: Der Himmel gibt ein Gefühl von Geborgenheit und die Möglichkeit fürs Kind, sich von der Außenwelt (wie anhänglichen Geschwisterchen) zurückzuziehen. Sitzsäcke

Bodenkissen

Tagesbett : Ältere Kinder und Jugendliche können sich auf einem Tagesbett so richtig langmachen und wollen wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören zu lesen.

: Ältere Kinder und Jugendliche können sich auf einem Tagesbett so richtig langmachen und wollen wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören zu lesen. Hängesessel

Bank unterm Hochbett: Unter einem Hochbett macht sich eine gemütliche Leseecke besonders gut – und es wird kein Platz verschwendet!

Bücherregal oder Bücherstapel – welcher Typ bist du?

Eine Leseecke bekommt nicht nur durch Sitzgelegenheit und Accessoires eine persönliche Note. Auch wie du deine Bücher aufbewahrst, trägt zum Wohngefühl bei. Welcher Typ bist du?

Bücherwand – für Bookaholics

Du liebst Bücher? Dann hast du wahrscheinlich eh schon eine Bücherwand zu Hause, in der all deine Lieblingsstücke ihren Platz gefunden haben.

Bücherregal – für alle, die es ordentlich mögen

Alles in Reih und Glied und gut verstaut, vielleicht noch nach Farben oder nach dem Alphabet sortiert – so fühlt sich der Ordentliche richtig wohl!

Bücherleiste – für Leser mit Style

Der neue Fotoband, das Art-Magazine und der intellektuelle Roman sind auf der Bücherleiste perfekt in Szene gesetzt.

Bücherberg – der Bücher-Boheme

Bücher in einem Regal einsperren, nein, das ist nichts für dich, du hast sie lieber ganz nah bei dir!

Ob du deine Leseecke direkt bei deinen Büchern einrichtest, ist nicht nur eine Platzfrage, sondern auch Geschmackssache! Wo du deine Leseecke einrichtest, ob Wohnzimmer, Büroraum oder auf dem Balkon, bleibt dir überlassen.

Du bist Deko-Queen, Minimalist oder einfach nur auf der Suche nach einem neuen Stil? Dann stöbere mal durch die BRIGITTE Community – dort findest du Gleichgesinnte.