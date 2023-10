von Janine Dauer In der dunklen Jahreszeit machen wir es uns zu Hause richtig heimelig! Dabei dürfen Lichterketten nicht fehlen – acht magische Ideen zum Dekorieren.

Brrr, draußen ist es dunkel, kalt und viel zu oft regnerisch und windig. Da machen wir es uns gerne zu Hause gemütlich. Neben einer Kuscheldecke und der Lieblingsserie darf natürlich auch das passende Licht nicht fehlen – denn grelles Zimmerdeckenlicht können wir beim Relaxen nun gar nicht gebrauchen. Lichterketten spenden warmes Licht und sorgen im Nu für eine kuschelige Atmosphäre. Wer glaubt, so eine Lichterkette versprüht ihren Charme nur, wenn sie an der Wand aufgehängt wird, kennt noch nicht diese tollen Ideen! So geht es nämlich auch noch ...

Adieu Tristesse! Ideen für deine Lichterketten

Wir lieben Lichterketten: im Sommer auf dem Balkon oder im Garten, im Grau in Grau des Herbstes und vor allem in der Adventszeit. Wie du deine Lichterketten zum Gemütlichmacher Nummer eins deines Zuhauses machst, zeigen dir diese schönen Ideen:

1. Gut gewickelt ums Bettgestell

Ins Bett kuscheln und ein Buch lesen, wird gleich viel gemütlicher mit einer Lichterkette um das Bettgestell.

2. Licht Sprosse für Sprosse

Diese Leitern liegen richtig im Trend. Ob ihr sie für Pflanzen, Handtücher oder für andere Dinge nutzt, eine Lichterkette macht sie zum richtigen Blickfang.

3. Vorhang auf für Lichterketten

Wer sagt, ein Lichtervorhang passe nur zu Weihnachten?! Im Flur, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer – gemütlicher geht nicht!

4. Deko-Metallring in Szene setzen

Nicht nur Weihnachtsdeko darf mit Licht auftrumpfen. Das beweist dieses schöne Stück:

5. Lichterkette als Bild

Diese Idee braucht etwas Bastelgeist – aber für DIY-Queens und -Kings ist das natürlich überhaupt kein Problem! Und für das Ergebnis lohnt es sich total, oder?!

6. Akzente setzen mit Licht in der Vase

Sommerblumen in der Vase? Lieben wir ganz klar! Aber Herbst und Winter haben auch schöne Seiten! Deko mit Tannenzapfen, Blättern und Co. werden gemütlich mit einer Lichterkette in Szene gesetzt.

7. Blickfang in der Flasche

Die Lichterkette in der Flasche verbreitet sofort ein angenehmes Licht und passt einfach überall: auf dem Nachttisch im Schlafzimmer, auf der Fensterbank in der Küche oder auf der Anrichte im Flur. Tipp: Sieht auch in Einmachgläsern schick aus!

8. Licht plus Spiegel = doppelt gemütlich

Spiegel weiten einen Raum optisch, optimal bei kleinen Zimmern. Lichtquellen sind in Zimmern ebenso wichtig (egal wie groß!) – und wenn wir beide Elemente kombinieren, wird es einfach doppelt so gemütlich!

Bei diesen schönen Ideen können wir uns nur zu gut vorstellen, warum Licht in den Philosophien von Hygge, Lagom, Coorie und Cocoonig eine so wichtige Rolle spielt 😊!

Kennst du schon die drei W's des Cozy Living?! Damit wird jedes Zuhause richtig heimelig. Du hast ein Faible für unaufdringlichen Glamour und kuschelige Eleganz? Kannst du dir mit dem Wohntrend Modern Art déco ganz leicht nach Hause holen!