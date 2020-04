Marie Kondo: 4 Tipps die Corona-Zeit zu Hause

Marie Kondo ist sicherlich keine Fachfrau für das Coronavirus und alle Fragen zu Infektion, Verbreitung und Gesundheit. Aber in einer Krise, die uns alle zwingt fast ständig zu Hause zu sein, wirft sie eine auch nicht gerade unwichtige Kompetenz in die Waagschale: Sie weiß genau, wie wir uns in unserer Umgebung einfach wohler fühlen und wie wir vermeiden, uns zu Hause noch zusätzlich gestresst zu fühlen. Vor allem vier Tipps möchte sie uns ans Herz legen - im Video seht ihr, was ihr jetzt gegen die innere Unruhe in den eigenen vier Wänden tun könnt.