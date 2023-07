von Janine Dauer Modern wohnen hat viele Facetten. Wir stellen dir schöne Wohnstile mit modernem Charakter vor und geben praktische Tipps zum Einrichten.

Modern wohnen bedeutet wohl für jeden etwas anderes. Für den einen ist es ein futuristischer, cleaner Look, für den anderen ein Tempel der Gemütlichkeit.

War lange Zeit Shabby chic angesagt, dem ein Vintage-Look zugrunde liegt, steht nun skandinavisches Design besonders hoch im Kurs. Was auch immer gerade trendy ist, beim modernen Wohnen gilt: Flexibilität, Multifunktionalität und Nachhaltigkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung, genauso wie das Smart Home.

Modern wohnen: Ideen für moderne Einrichtung

Wohntrends und Einrichtungsstile geben uns Orientierung, was wir daraus machen, bleibt uns überlassen! Scandi Chic mit Shabby Chic oder Industrial Design mit Elementen aus dem Modern Art déco kombinieren – alles geht, Hauptsache es gefällt dir.

Modernes Wohnzimmer im Industrial Chic

Der Industriestil orientiert sich an alten Fabriken und Warenhäusern und wird gerne mit Elementen aus Holz kombiniert. Eine schöne Mischung aus klarem Design und warmen Holztönen.

© Kate Aedon / Shutterstock

Modern wohnen im Scandinavian Style

Weiße Wände, Holzfußboden und funktionale Möbel (aus Holz!) kombiniert mit warmen Textilien – willkommen im Scandinavian Style! Accessoires und Teppiche sorgen für dafür, dass der cleane Look nicht steril wirkt und die hellen Farben schaffen eine Wohlfühl-Atmosphäre.

© Photographee.eu / Shutterstock

Alter Wohnstil neu inszeniert

Auch vermeintlich alte Stile können modern inszeniert werden, wie der Stil aus den 1920er Jahren. Modern Art déco besticht durch elegante und klare Formen, kräftige Farben und hochwertige Materialen wie Samt, Marmor, Gold und Messing.

© Photographee.eu / Shutterstock

Ebenso großer Beliebtheit erfreut sich der Retro-Look. Möbel aus den 1950ern, -60ern oder 70ern werden mit vielen Pflanzen und liebevoll ausgesuchter Dekoration modern interpretiert.

© Photographee.eu / Shutterstock

Offene Wohnung

In einem Loft zu wohnen ist bestimmt für viele ein Traum und sicherlich ein Inbegriff für modernes Wohnen. Große Räume, fließende Übergänge der Wohnbereiche und hochwertige Ausstattung – so lässt es sich aushalten!

© Svet_Feo / Shutterstock

Moderne Wohnung und Purismus

Ein puristischer Einrichtungsstil ist genau richtig, wenn du nichts mit bunten und überladenden Räumen anfangen kannst. Wenige Möbel, klare Formen und dezente Farben, wie grau und weiß bzw. off-white, sind der Schlüssel zu einem puristischen Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

© Photographee.eu / Shutterstock

Modern wohnen: Tipps zum Einrichten

Helle Wandfarben sowie Möbel und Accessoires in warmen Erdtönen passen zu einem modernen Einrichtungsstil wie Salz zu Pfeffer. Wohlfühlen garantiert!

© Photographee.eu / Shutterstock

Auch kleine Räume oder Zimmer mit Dachschräge lassen sich modern, stilvoll und dabei funktional einrichten. Setze auch hier auf helle Farben, nutze den Stauraum und wähle Möbel, die sich für mehrere Zwecke nutzen lassen. Hier zeigen wir, wie du ein kleines Zimmer einrichten kannst und wie ein moderner Wohnstil beim Einzimmerwohnung einrichten und bei Zimmern mit Dachschräge gelingt!

Wanddeko verleiht eurem Zuhause eine persönliche Note, ob Kunstdrucke, persönliche Fotos oder elegante und romantische Wandobjekte. Hier findest du noch mehr kreative Wanddeko-Ideen. Auch wenn Pflanzen in der Wohnung in den letzten Jahren zu einem Mega-Trend geworden sind – Stichwort Urban Jungle –, sind diese doch immer ein zeitloser Klassiker in jeder Wohnung.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.