von Claudia Enders Eierkartons müssen nicht im Müll landen. Wir zeigen, was man zu Ostern alles Hübsches aus den Verpackungen zaubern kann!

Upcycling mit Eierkartons

Eier färben, Eier ausblasen - Eier gehören zu Ostern einfach dazu. Wir bemalen und bekleben sie - und haben anschließend einen guten Vorrat an Eierkartons zu Hause.

Die Eierkartons müssen aber nicht in die Altpapiertonne wandern, denn aus den Verpackungen lassen sich viele schöne Kleinigkeiten für Ostern basteln. Upcycling ist hier das Stichwort: Ideen mit Eierkartons gibt es dafür reichlich. Hier zeigen wir euch viele schöne Projekte, die sich mit Eierkartons umsetzen lassen. Lasst euch von unseren Ideen fürs Osterbasteln inspirieren!

Basteln mit Eierkartons und das Salmonellenrisiko

Hinweis: Achtung beim Basteln mit rohen Eiern/Eierschalen und Eierkartons! Eier und Eierkartons können mit Keimen und Bakterien besetzt sein. Kotreste, die sich möglicherweise auf den Eiern befinden, können am Eierkarton haften bleiben. Krankheitserreger wie Salmonellen können dadurch übertragen werden und zu Durchfallerkrankungen führen. Gerade für Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann dies gefährlich werden. Die Verbraucherzentrale rät daher dazu, die Kartons nach dem einmaligen Gebrauch zu entsorgen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben Salmonellen allerdings ab, wenn sie länger als 10 Minuten über 70 Grad Hitze ausgesetzt werden. Verwendet zum Basteln daher nur ganz saubere Eierkartons und reduziert das Salmonellenrisiko, in dem ihr die Eierkartons vorher in den Backofen bei der genannten Temperatur und Zeit stellt. Nach dem Basteln Hände gut waschen!

Meister Lampe

Diese kleinen Gesellen machen garantiert gute Laune! Einfach zwei Eierkarton-Becher übereinander kleben, aus der Pappe des Kartons noch Ohren sowie Füße ausschneiden und ebenfalls ankleben. Danach werden die kleinen Hasen angemalt und können noch mit niedlichen Accessoires, wie zum Beispiel Schleifen, versehen werden.

Geschenkbox aus Eierkartons

Hinter dieser Verpackung verbirgt sich ein lieber Ostergruß. Hierfür wird der Eierkarton mit hübschem Papier beklebt und mit einer Seidenpapierblume dekoriert.

Osterkörbchen aus Eierkartons

Mit Pinsel und Farben designen wir unsere ganz individuellen Verpackungen. Egal ob Punkte, Streifen oder Fantasiemuster - Gestaltungsmöglichkeiten gibt es viele! Dass es sich hierbei um einfache Eierkartons handelt, würde man am Schluss nicht mehr vermuten.

Lampenschirmchen basteln

Eine genial einfache Idee, die doch so viel hermacht: Die Eierkarton-Becher werden an der Seite eingeschnitten, angemalt und als Schirmchen für die Lichterkette verwendet. So hält der Frühling dauerhaft bei uns Einzug!

Rosen aus Eierkartons

Lass Blumen sprechen - und wenn schon keine richtigen, dann wenigstens selbstgebastelte aus Eierkartons. Dafür werden Becher ineinandergesteckt, wobei die mittleren "Blätter" zu einer Spirale zusammengerollt werden. Auf einem Draht aufgespießt eignen sie sich auch perfekt als Platzkarten.

Upcycling deluxe!

Sicherlich eine kleine Geduldsprobe - aber das Ergebnis ist einfach umwerfend! Die Trennwände der Eierkartons werden zu Federn umfunktioniert und peu à peu zu einem ganzen Hahn zusammengesetzt.

Basteln für den Osterstrauch

Aus Eierkartons, Holzkugeln, Transparentpapier und Band werden kleine Feen gebastelt, die anschließend ganz entzückend am Osterstrauch baumeln.

Kleine Geschenkboxen, Mitbringsel zum Osterbrunch oder hübsche Osterdeko - aus Eierkartons lässt sich so vieles herstellen. Probiert es aus, Spaß macht es definitiv!

