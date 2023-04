von Janine Dauer Wir haben für dich tolle Ostergrüße zusammengestellt: von lustigen Sprüchen über liebevolle Gedanken bis zum klassischen Gedicht. Welche Wünsche schaffen es auf deine Osterkarte?

Der Frühjahrsputz steht an, die Vögel singen wieder und die Pflanzenwelt blüht auf: Der Frühling ist die Zeit des Neuanfangs – und der Ostereier! Damit geschätzte Menschen nicht nur bunte Eier im Garten, sondern auch Osterwünsche in ihren Postfächern finden, schicken wir ihnen liebe Grüße. Wann und wie du das am besten machst, verraten wir hier.

Wann Ostergrüße schreiben?

Am Gründonnerstag wird dem letzten Abendmahl Jesus gedacht, es war der Abend vor der Kreuzigung. Die folgenden Kartage, Karfreitag und Karsamstag, werden dem Tod Jesus Christus am Kreuz gedacht und teilweise auch stiller Freitag bzw. Samstag genannt. Am Ostersonntag wird schließlich die Auferstehung gefeiert, mit dem auch die 50-tägige Osterzeit bis Pfingsten beginnt.

Wann also Ostergrüße versenden? Gründonnerstag und die Kartage sind dem Leid Jesu gewidmet, da erscheint ein „Frohe Ostern!“-Gruß unpassend. Es existiert selbstverständlich kein Gesetz, das das verbietet! Doch das eigentliche Osterfest beginnt am Sonntag, an dem Wünsche und Grüße angemessen sind. Wer seine Grüße per Messengerdienst wie z. B. Whatsapp oder per E-Mail versendet, kann das problemlos am Ostersonntag oder auch noch am Ostermontag tun. Schwieriger wird es, wenn Osterkarten an Familie, Freunde oder auch Mitarbeiter und Kunden versendet werden sollen, denn am Sonntag wird in der Regel keine Post ausgetragen. Auch ist es kaum möglich, den Versand so zu timen, dass die Ostergrüße passgenau ankommen. Daher ist es sinnvoll, die Karten bereits am Anfang der Karwoche zu verschicken. Auch wer mit dem religiösen Hintergrund nichts am Hut hat, kann natürlich schon vor Ostersonntag Grüße versenden. Statt "frohe Ostern" heißt es dann vielleicht "frohe Festtage!".

Wie schreibe ich Ostergrüße?

Welche Worte du wählst, hängt von der Beziehung ab. Für nette Kollegen passen andere Ostergrüße als für die liebe Tante. Je näher dir der Mensch steht, desto persönlicher wird die Nachricht. Bei Kollegen, dem Chef oder bei Kunden sollten die Osterwünsche auf der Karte weniger persönlich, aber dennoch freundlich und authentisch formuliert werden. Wir haben dir Inspirationen für Ostergrüße zusammengesucht: liebevolle und lustige Sprüche, kurze Grüße, Sprüche mit einem christlichen Hintergrund sowie Gedichte für deine Osterkarten. Die meisten davon eignen sich auch hervorragend für den Versand per E-Mail oder Messenger.

Klassische persönliche Grußworte

© Artenauta / Adobe Stock

Ich wünsche dir ein sonniges und erholsames Osterfest!

Herzliche Ostergrüße sendet dir …

Ich schicke dir liebe Grüße aus der Ferne und auch wenn wir uns nicht sehen können: Fühl dich gedrückt. Hab‘ ein gesegnetes Osterfest!

Sonnige Ostertage wünsche ich dir!

Hab ein schönes Fest, erhol dich gut und genieße die Zeit mit deinen Lieben.

Ich wünsche euch alles Liebe, gutes Wetter und eine erfolgreiche Eiersuche! Frohe Ostern!

Auf diesem Wege schicke ich dir liebe Ostergrüße! Genieße die Feiertage und lasse es dir gutgehen.

Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe und geruhsame Feiertage.

Wohlverdiente und glückliche Ostertage wünsche ich dir!

Glück, Liebe und nur das Beste zum Osterfeste wünscht dir …

Liebevolle Ostergrüße

© S.Kobold / Adobe Stock

Ich wünsche dir ein buntes Ostertreiben, auf dass wir ewig Freunde bleiben!

Vom Guten nur das Allerbeste, das wünsch ich euch zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen.

Frohe Ostern und zum Schluss für dich, ein dicker Osterkuss.

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sendet dir liebe Grüße.

Jemand, der dich arg vermisst, wünscht zu Ostern sehr, dass du froh und munter bist; und noch viel, viel mehr! Ist's auch nicht viel, was ich dir schenke: Du spürst doch, dass ich an dich denke!

Lustige Ostergrüße

© AKSP / Adobe Stock

Was macht ein Ei, wenn es auf den Osterhasen trifft? Es wirft sich in Schale. Frohe Ostern!

Somebunny loves you! 🐰 ❤️ Happy Easter!

Der Osterhas, der kann nicht ruh’n hat alle Pfoten voll zu tun. Und daher liefert er im Trab, euch meine besten Grüße ab.

Ostern beginnt, die Blumen sprießen. Lass uns die freien Tage zusammen begießen!

Hier hüpft ein Osterei, lieblich und klein, ganz fröhlich in dein Handy hinein! Es wünscht dir, wenn ich’s dir doch sage, einzigartige Ostertage!

Kurze Ostergrüße

© Marina Zlochin / Adobe Stock

Ostern, Ostern, Auferstehn, Lind und leis’ die Lüfte weh’n. Hell und froh die Glocken schallen, Osterglück den Menschen allen.

Zu Ostern sende ich erfreut die schönsten Grüße an jene Leut', welche ich ins Herz geschlossen. Ein Wiedersehen ist beschlossen!

Ein frohes Fest und viel Vergnügen an lauter schönen Ostertagen! Genießt die Zeit in vollen Zügen, dass wollte ich euch heute sagen.

Das Wetter spielt nicht richtig mit, der Frühling lässt uns warten. Der Hase, der ist trotzdem fit, das Osterfest kann starten.

Sonnenschein. Draußensein. Frühlingsluft. Blütenduft. Osternest. Frohes Fest!

Ostergrüße an Mitarbeiter oder Kunden

© MissesJones / Adobe Stock

Das Team von XY wünscht Ihnen frohe Ostertage!

Wir bedanken uns herzlich für Ihre langjährige Treue und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und eine besinnliche Zeit.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und eine schöne Frühlingszeit!

Unser Dank gilt all unseren Kollegen, die unser Unternehmen so erfolgreich und wertvoll machen. Wir wünschen dir entspannte und erholsame Tage und ein besinnliches Osterfest.

Vielen Dank für dein Engagement! Wir freuen uns, dich an Bord zu haben und wünschen dir schöne Feiertage voller Ruhe, Erholung und Sonnenschein.

Christliche Ostersprüche

© Racamani / Adobe Stock

50 Tage dauert dieses Fest, welches Hoffnung strahlen lässt. Jesus, welcher auferstand, brachte Freude in jedes Land. Wer an ihn glaubt, der darf erhoffen; Das Himmelstor, es steht ihm offen, wenn er diesen Glauben wahrt an das, was Christus offenbart.

(unbekannt)

Osterfreude nah und fern, Dank sei unserm Herrn! Frohe und gesegnete Ostern!

(unbekannt)

Ostern ist für viele Menschen nur ein paar Tage, Erholung pur. Was sie dabei gern vergessen über’m leckren Festtagsessen, ist der wahre Grund der Feier – und das ist nicht die Suche der Eier. Jesu Auferstehung gedenken wir mit diesem Fest, nebensächlich ist dabei der ganze Rest.

(unbekannt)

Für uns Christen ist Ostern die wichtigste Zeit, wir gedenken Jesus Christi Auferstehung voller Dankbarkeit. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Schicke dir Segensgrüße von nah und fern.

(unbekannt)

Sucht nicht den Lebendigen bei den Toten, sucht ihn bei den Lebenden. Gesegnet sei dieses Osterfest im Herrn Jesus Christus, der am Kreuze starb für die Vergebung all unserer Sünden.

(unbekannt)

Osterbotschaft – auferstanden! Tönt’s in allen Christenlanden, weckt der Geister Hochgesang. Tritt auch du aus deinen Falten zu den höheren Gestalten, Seele, Gott sei dein Gesang.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Ostergedichte

© juliasudnitskaya / Adobe Stock

Küken, Blumen, Osterhasen,

ein formschönes Ei ausblasen,

Osterzopf und Osterlamm,

Christus, mit dem alles begann,

Feier im Familienkreise,

eine kleine Frühlingsreise:

Ja, das ist das Osterfest!

Wir wünschen Euch das Allerbest’!

(unbekannt)

Vom Münster Trauerglocken klingen,

Vom Tal ein Jauchzen schallt herauf.

Zur Ruh sie dort dem Toten singen,

Die Lerchen jubeln: Wache auf!

Mit Erde sie ihn still bedecken,

Das Grün aus allen Gräbern bricht,

Die Ströme hell durchs Land sich strecken,

Der Wald ernst wie in Träumen spricht,

Und bei den Klängen, Jauchzen, Trauern,

Soweit ins Land man schauen mag,

Es ist ein tiefes Frühlingsschauern

Als wie ein Auferstehungstag.

(Joseph von Eichendorff)

Seht, wer sitzt denn dort im Gras! Ist das nicht der Osterhas? Guckt mit seinem langen Ohr aus dem grünen Nest hervor.

Hüpft mit seinem schnellen Bein’ über Stock und über Stein. Seht auch her, was in dem Nest liegt so rund und auch so fest:

Eier, blau und rot gefleckt, hat er in dem Nest versteckt. Muss er sie gut verstecken, sucht schnell in allen Ecken.

(unbekannt)

Nun grünt es hier und grünt es dort

und leuchtet auch um meinen Fuß

und grünt und blüht an jedem Ort,

ein erster goldner Ostergruß.

Nur fern am violetten Saum,

- der Schollenrauch umschleiert ihn -

wie einen Schatten, einen Traum,

seh ich zwei dunkle Flügel ziehn.

(Gustav Falke)

Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, zur Osterzeit jetzt fröhlich ist. Jetzt grünet, was nur grünen kann, die Bäum` zu blühen fangen an. So singen jetzt die Vögel all. Jetzt singt und klingt die Nachtigall. Der Sonnenschein jetzt kommt herein und gibt der Welt ein` neuen Schein. Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.

(Friedrich von Spee)

