Osterkarten basteln Vorlagen und Anleitungen für schöne Ostergrüße

Ostern steht vor der Tür! Mit selbstgemachten Osterkarten macht ihr euren Liebsten garantiert eine Freude. Wir haben Tipps und Anleitungen für euch.

Kreativ: Osterkarten selber basteln

Sollen eure Ostergrüße persönlicher sein, könnt ihr eine schöne Osterkarte ganz einfach selber basteln und gestalten. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob ihr eure Klappkarte aus Tonpapier mit einem selbstgemalten Osterei, mit bunten Papierschnipseln, unechten Grasstreifen, witzigen Wackelaugen, farbigen Wattebäuschchen oder einfach mit den Fingerabdrücken eurer Kinder verziert, ist dabei ganz euch überlassen.

Wir haben uns nach schönen Inspirationen für selbstgemachte Osterkarten umgesehen und präsentieren euch hier die besten Ideen für Grußkarten zu Ostern von Pinterest:

Karten mit einem Osterei aus Tonpapier selber machen

Einfach bunte Streifen ausschneiden, aufkleben und dann die Klappkarte mit einem Rahmen abschließen. So leicht entsteht ein Osterei. Einen netten Ostergruß oder lustige Ostersprüche auf die DIY-Karte schreiben - fertig.

Selbstgemachte Osterkarten mit bunter Watte

Einfache Osterbasteleien mit großer Wirkung: Kleine Pompons verwandeln sich mit ein bisschen Farbe in flauschige Küken und Häschen. Das Ganze auf Papier oder Tonkarton kleben und mit Filzstiften oder Wasserfarben beschriften. Wer möchte, kann die süßen Tierchen noch auf Gras stellen. Hierfür einfach künstliche Grasstreifen ausschneiden und aufkleben.

Osterkarten mit Kinder-Fingerabdrücken

Den Handabdruck unserer Kids zu gestalten, macht Spaß, doch zu Ostern reicht ein Fingerabdruck. Mit diesen süßen Küken, in die ihr die Fingerabdrücke eurer kleinen Mitbastler verwandelt, gewinnt ihr garantiert die Herzen aller, an die ihr die DIY-Karte verschickt. Für das Malen der Gesichter eignen sich am besten Filzstifte.

Osterkarten aus Geschenkpapier

Anstelle von Tonpapier können wir auch mit Geschenkpapier arbeiten. Ob Osterei, Osterhase oder Blume - diese Technik funktioniert mit allen Motiven, die ihr euch für eure Ostergrüße vorstellen könnt.

DIY-Karten aus Farbkarten

Farbkarten mit Musterung ersparen euch das Bemalen. Ohne viel Aufwand zaubert ihr so eine süße Klappkarte, die durch Originalität überzeugt. Ihr braucht nur noch eine Schablone für eurer individuelles Muster oder malt dieses freihändig auf, ausschneiden – fertig. Hübsche Schleifen aus Naturbast können zusätzlich auf die Karte angebracht werden.

Viel Spaß beim Ausprobieren, Basteln und Verschicken. Wir wünschen schon mal frohe Ostern! Noch mehr DIY-Ideen zu Ostern findet ihr hier: Osterdeko selber machen, Servietten falten für Ostern und Ostereier bemalen.

