Osternest Was gehört hinein ins Körbchen?

von Sarah Schuch Ein Osternest darf zu Ostern nicht fehlen. Doch was gehört in das Körbchen hinein und wie könnte das Ganze aussehen? Ideen und Inspirationen gibt es hier.

Osternest: Die Eiersuche in Wohnung oder Garten

Der Osterhase bringt traditionsgemäß am Ostersonntag die bunten Ostereier vorbei und legt sie in das Osternest. Wenn es auf die Ostereiersuche geht, beginnt für die Kids wohl der aufregendste Moment an Ostern. Daher darf es schon mal etwas kreativer sein, liebe Eltern. Hier die besten Tipps:

Je nach Wetterlage können die Ostereier in der Wohnung oder auch im Garten oder Park versteckt werden.

oder auch im oder versteckt werden. Die Verstecke sollten nicht allzu leicht sein, damit die Kinder auch Spaß beim Suchen haben, jedoch auch nicht zu kompliziert, denn schließlich sollen die Ostereier noch auffindbar sein.

Besonders im Garten eignen sich Büsche, Hecken und Blumen als gute Verstecke für das Osternest.

als gute Verstecke für das Osternest. In der Wohnung verstecken Eltern das Osternest gerne hinter dem Sofa, hinter großen Pflanzen oder hinterm Vorhang .

. In einigen Städten gibt es auch öffentliche Veranstaltungen, bei denen die Kinder gemeinsam mit einem Körbchen

Was darf in das Osternest hinein?

Mit einem Osterkörbchen in der Hand kann die Suche nach den Ostereiern losgehen. Traditionell werden in den Osternestern hartgekochte Eier versteckt. Doch über was freuen sich die Kinder neben dem ein oder anderen Osterei noch? Vielleicht muss nicht immer nur Schokolade im Osterkorb sein? Hier eine kleine Geschenke-Liste für den Osterkorb:

Wie einfach ihr Osternester basteln könnt, erfahrt ihr bei uns. Wir haben tolle Ideen und Anleitungen für euch. Und für den Inhalt haben wir ebenso die passenden Tipps: Eier ausblasen und Ostereier färben.

Außerdem können wir zum Osterfest auch tolle Leckereien backen und neben Osterdekoration und Tischdeko auch Ostergeschenke selber machen. Schaut mal hier: Osterkranz basteln, Osterdeko selber machen, Osternest backen und Osterkuchen.

