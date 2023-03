So einfach geht dieses bezaubernde DIY-Osternest aus Kordel

Frohe Ostern! So einfach geht dieses bezaubernde DIY-Osternest aus Kordel

Ein Osternest aus einer dekorativen Kordel sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch ruck-zuck gemacht. Erfahre hier, wie du das Nest ganz einfach selbst basteln kannst.

Aus den Supermarktregalen schauen dich wieder die Schokohasen an: Ostern steht vor der Tür und neben vielen süßen Leckereien gibt es auch viel Dekoration zum Fest zu kaufen. Doch welche Verzierung könnte schöner sein als eine selbstgemachte? Wie wäre es also, wenn du dein Osternest dieses Jahr nicht nur befüllst, sondern auch gleich selbst bastelst?

Do it Yourself: Osternest aus Kordeln basteln

Im Video zeigen wir dir, wie dir das gelingen kann und was du dafür brauchst, um am Ende mit so einem schönen Osternest aus Kordel deinen Tisch dekorieren zu können.