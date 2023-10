An Halloween ziehen Hexen und Geister durch die Straßen und treiben ihren Schabernack. Auf der Jagd nach Süßem klingeln sie an Türen – immer einen lockeren Spruch auf den Lippen: Die lustigsten Halloween-Sprüche haben wir hier für euch zusammengestellt!

Hast du dich schon mal gefragt: Was ist Halloween? Für den Ursprung des Festes gibt es verschiedene Vermutungen: Einige verorten ihn bei den Kelten, andere wiederum glauben, das Fest stammt aus der christlichen Richtung. Nichtsdestotrotz: Das Gruselfest sorgt heute so oder so für jede Menge Spaß!

17 lustige Halloween-Sprüche für kleine und große Gespenster

Am 31. Oktober begehen wir Halloween. In dieser schaurig-schönen Nacht treiben so allerlei Wesen ihren Schabernack. Geister, Hexen, Vampire und Unholde ziehen durch die Straßen mit dem bekannten Spruch auf den Lippen: "Süßes oder Saures!" Damit die Wohnungen und Häuser vor Streichen verschont bleiben, müssen die Bewohner wohl oder übel ein paar Süßigkeiten herausrücken – andernfalls droht "Saures"! Dabei müssen große und kleine Geister aber nicht immer den gleichen Spruch parat haben – hier haben wir für euch die lustigsten Halloween-Sprüche, mit denen die Süßigkeitenjagd garantiert erfolgreich wird.

Willst du keine Spinnweben, musst du mir was Süßes geben! Heute ist die Halloween-Nacht, Geister, Hexen, alle erwacht! Wir sind die lauten Monsterlein. Gib uns was und wir hör’n auf zu schreien. Ich bin der Geist und wohne nebenan. Gib mir Süßes, sonst bist du dran. Was Süßes raus, sonst spukt's im Haus! Ich bin der Kürbis-Geist von weit her angereist. Ich habe Hunger sehr, drum gib mir was zum Naschen her. Ich bin ein kleines Kürbis-Kind und möchte Süßes hier – geschwind! Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein! Wir haben leere Taschen und wollen was zum Naschen! Raus die Masken, die Kostüme, denn wir gehen auf die Jagd! Jagen Süßes, bringen Saures, heute wird eine wilde Nacht! Wir kamen auf den Besen her, für Hexen ist das gar nicht schwer. Wenn wir was Süßes kriegen, dann siehst du uns gleich fliegen. Heut sind alle Geister wach. Alle Hexen auf dem Dach, Monster schleichen um das Haus. Drum gib schnell was Süßes raus! Wir sind die Rübengeister und kommen von dem Meister. Der Meister hat befohlen: Wir sollen hier was holen! Spinne, Frosch und Echse kommt alles in den Topf. Nun fehlt der kleinen Hexe ein süßer Nachtisch noch! Geister schreien, Hexen lachen, gebt uns Süßes, sonst wird's krachen! Wir sind die Gespenster und klopfen an die Fenster. Wir klingeln an den Türen, dass alle Angst verspüren! Drum gib uns was zum Knabbern, damit wir weiter flattern! Wir spuken heut vor deinem Haus und machen viel Geschrei. Gibst du uns Süßigkeiten raus, dann ist es schnell vorbei! 1 und 2 und 3, Geister kommt herbei! 4 und 5 und 6, jetzt rufen wir die Hex! 7, 8, 9 und 10, Süßes her, wir werden geh‘n!

Tipp: Die lustigen Sprüche eignen sich auch perfekt auf einer Einladung zur Halloween-Party!

Gedichte zu Halloween

Auch mit kurzen Gedichten können die kleinen Spukgespenster an Halloween bestimmt viele Menschen überzeugen, Süßigkeiten herauszurücken!

Spuk und Zauber gibt's heut Nacht,

also nehmt euch wohl in Acht.

Wollt ihr heute Nacht nicht zittern,

müsst ihr alle Monster füttern!

Gespenster rufen hu und ha!

Ist hier vielleicht jemand da?

Will uns etwa jemand verjagen?

Sollen wir dich nicht mehr plagen?

Dann besorg für's Geisterkind Süßes und weg sind wir geschwind!

Rummel, rummel, reister, wir sind die bösen Geister.

Wollt ihr uns vertreiben oder soll’n wir bleiben?

Tut ihr nix in unsren Sack, nehmen wir euch huckepack!

Tut ihr doch was Schönes rein, geh’n wir alle artig heim!

Wir sind die x (2, 3, 4, 5, usw.) Hexen

und wollen euch verhexen.

Wir werden euch nichts machen,

gebt ihr uns süße Sachen.

Schokolade, Gummibär,

saure Gurke und noch mehr.

Gebt das alles her,

und ihr seht uns nimmermehr.

Ich bin der Kürbisgeist,

von weit her angereist.

Ich habe Hunger,

sogar sehr,

drum gib mir was zum Naschen her!

