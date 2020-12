10 Alternativen zum Weihnachtsbaum

Es gibt viele Gründe, auf einen klassischen Weihnachtsbaum zu verzichten: Er nadelt, braucht Pflege – und muss am Ende irgendwie entsorgt werden. Doch zum Glück gibt es schöne Alternativen: Die schönsten Ideen zeigen wir hier!

So ein Weihnachtsbaum macht ganz schön viel Arbeit: erst der Baumkauf, dann das endlose Möbelrücken, weil das ausgewählte Exemplar doch nicht so recht in die Ecke passen mag, und zu guter Letzt der Kampf mit den Nadeln! Die Vorzüge der nadellosen Bäume liegen also auf der Hand – und ökologischer sind die alternativen Weihnachtsbäume allemal.

DIY-Weihnachten mit alternativen Bäumchen

Das festliche Ambiente muss man aber auch mit den Baum-Alternativen nicht missen: Denn Kunstwerke aus Kugeln, Holz und Lichterketten haben ihre eigene, besondere Ausstrahlung und letztendlich kann man hier auch so richtig schön kreativ werden. Probiert doch dieses Jahr einfach mal eine von den vielen Alternativen zum Weihnachtsbaum aus – die Materialien dafür habt ihr garantiert schon zu Hause! Und auch für den kleinen Geldbeutel sind tolle Ideen dabei.

Tipp: Wer den Tannenduft nicht missen mag, stellt sich einfach eine Vase mit frischem Tannengrün ins Zimmer.

Wir zeigen schöne Ideen, die den echten Weihnachtsbäumen in nichts nachstehen. Seht selbst!

Das sind die schönsten Alternativen zum Weihnachtsbaum

Kugeln treffen Kork

Eine Korkwand ist wie eine Leinwand, die bemalt werden will – nur rücken wir ihr hier mit Reißzwecken und Kugeln zu Leibe! Das Schöne daran: Mit wenigen Handgriffen erstrahlt der Weihnachtsbaum aus Kugeln in Wunschgröße – und das ganz ohne viel Platz im Zimmer zu beanspruchen.

Bänder statt Bäumchen

Festliche Stimmung lässt sich auch mit Bändern erzeugen. Dafür benötigt man nur einen zentralen Punkt an der Decke, möglichst viele Bänder und einen runden Sockel. Mit Kugeln und Lichterketten lässt sich das Objekt dann glanzvoll in Szene setzen. Eine wunderschöne Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum!

Stock für Stock zum Weihnachtsglück

Vom nächsten Waldspaziergang bringen wir uns gleich mal schöne Äste mit und setzen sie peu à peu zum Weihnachtsbaum zusammen. Dafür am besten eine neutrale Wand wählen und anschließend die Äste mit einzelnen Highlights festlich schmücken. So haben wir trotzdem ein bisschen Wald in unserem Zimmer!

Dieses Bäumchen hält sich im Rahmen

Eine wirklich originelle Idee ergibt sich aus diesem IKEA-Rahmen, der mit Schnüren bespannt wurde und so Kugeln, Glocken & Co. in Baumform präsentiert.

Upcycling Christmas-Style

Nichts für kleine Räume, aber dafür wahrlich imposant zeigt sich diese weihnachtliche Leiter. Werden Lichterketten um die Leitersprossen gewickelt, erstrahlen die Kugeln im besonders schönen Glanz – und schon haben wir einen Weihnachtsbaum!

5 Minuten-Weihnachtsbaum

Die wohl günstigste und schnellste Idee für einen alternativen Weihnachtsbaum verdanken wir dem Washi Tape. Leichte Girlanden lassen sich ebenfalls mit Tape befestigen. Die hübsche Dekoidee ist in wenigen Minuten realisiert!

Vollkommen von der Rolle

Diese Idee ist wirklich einfach umzusetzen und macht Geschenkpapier mit unseren Lieblingsmotiven zum Blickpunkt. Einzige Anforderung: Die Geschenkpapierrollen müssen in verschiedenen Größen vorhanden sein oder auf das entsprechende Maß zurechtgestutzt werden.

In den Raum gezimmert

Den Weihnachtsbaum bauen wir uns in diesem Jahr einfach selber: Und zwar wirklich mit Brettern, Nageln und Hammer. Entweder ihr modifiziert eine Europalette oder ihr bringt lose Holzleisten in die entsprechende Form.

Weniger ist mehr

Minimalistisch aber trotzdem wirkungsvoll sind immergrüne Zweige, die an der Wand befestigt werden. Noch ein paar Kugeln als Akzente – und fertig ist diese Alternative zum Weihnachtsbaum.