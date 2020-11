Tolle Ideen für ein frohes Fest!

Selbstgemachte Weihnachtsdekoration

Endlich steht Weihnachten vor der Tür – und wir schmücken Haus oder Wohnung mit schöner Deko in Vorfreude aufs Fest. Aber Weihnachtsdekoration von der Stange sieht immer irgendwie gleich aus. Wie wäre es deshalb, wenn ihr eure Weihnachtsdeko in diesem Jahr einmal selber macht? Das sieht nicht nur einzigartig und besonders liebevoll aus, sondern Weihnachtsbasteln macht auch noch Spaß und weckt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Dir fehlen ein paar passende Ideen? Keine Sorge – mit unseren Deko-Anleitungen von Pinterest und Co. kann Weihnachten kommen!

Weihnachtsdekoration: Die schönsten DIY-Ideen

Vom Weihnachtsstern über den Adventskranz, die Tischdeko für Weihnachten, den Nikolausstiefel und den Adventskalender bis hin zum Weihnachtsbaumschmuck, dem Adventsgesteck und dem Weihnachtsmann für die Fensterbank: Es gibt nichts, was ihr mit ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl nach Anleitung nicht selber basteln könnt. Und wo ihr schon dabei seid: Macht doch auch eure Weihnachtskarten in diesem Jahr selber.

Wir haben die schönsten Anleitungen für Weihnachtsdekoration zum Selbermachen für euch. Sie sollen euch inspirieren und euch Lust darauf machen, die weihnachtliche Deko in diesem Jahr einmal selbst zu machen – ohne euch dabei einzuschränken. Erlaubt ist, was euch gefällt!

Weihnachtsdeko basteln: Die Weihnachtsbastelei geht weiter!

Und falls ihr in unserer Sammlung und der Weihnachtsdeko von Pinterest noch nicht das Geeignete findet, haben wir natürlich noch mehr Ideen für Tischdeko für Weihnachten, Adventskranz zum selber basteln und Co. für euch. Habt ihr euren Kühlschrank zum Beispiel schon mal in einen Schneemann verwandelt? Außergewöhnliche Bastelideen wie diese haben wir für euch auf Pinterest aufgestöbert.

Weihnachtsdeko basteln: Noch mehr Ideen für Sterne und Co.

Weihnachtsdeko basteln: Weihnachtsbaum aus Buchseiten basteln

Weihnachtsdeko selber basteln – mit etwas Papier ist das kein Problem! Aus den Seiten eines alten Weihnachtsbuches oder aus einem Stapel Notenblätter entsteht an eurer Wand ein origineller Weihnachtsbaum in 2D. Hat was, oder?

Weihnachtsdeko selber basteln: Origami-Schneemann in der Glaskugel

Will es zu Weihnachten mal wieder nicht schneien? Dann holt euch doch den Winter ins Glas. Der außergewöhnliche Origami-Schneemann im Glas ist auch eine tolle Geschenkidee für alle, die von einer weißen Weihnachtszeit träumen.

Weihnachtsdeko basteln: Pompom-Zapfen

So macht ihr aus Tannenzapfen originellen Weihnachtsbaumschmuck. Die kleinen bunten Filzkügelchen werden einfach auf die Innenseiten der Zapfen geklebt. Kleiner Aufwand für schöne Deko mit großer Wirkung!

Weihnachtsdeko selber basteln: Adventskranz-Gugelhupf

Besuch hat sich angekündigt und ihr sucht kurzfristig eine originelle Tischdekoration? Dann dreht die Gugelhupf-Form um, füllt sie mit Naturdeko auf und steckt vier Kerzen hinein. Fertig ist ein improvisierter Adventskranz, der sich sehen lassen kann.

Weihnachtsdeko für kleine Wohnungen selber basteln

Kreativer Weihnachtsbaum

Ein Christbaum gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Aber in vielen kleinen Wohnungen nimmt ausgerechnet der Weihnachtsbaum den meisten Platz weg. Entweder man sucht sich ein Minimodell aus – oder verlegt den Weihnachtsbaum einfach an die Wand: als zweidimensionales Objekt. Der Vorteil: keine lästigen Tannennadeln, die einen Staubsauger-Dauereinsatz nach sich ziehen.

Weihnachtliche Wall-Art

Für diesen Weihnachtsbaum muss man nun wirklich kein Bastelprofi sein. Washi Tape an die Wand – fertig! Und die beste Nachricht: Das Ganze hinterlässt keine fiesen Reste an der Wand. Diesen Weihnachtsbaum lieben wir jetzt schon!

Platzsparender Weihnachtsbaum

Wer seine Weihnachtskugeln aufhängen möchte, aber keinen Platz für einen dicken Weihnachtsbaum hat, bastelt sich einen aus Treibholz. Da ist sogar Platz für eine Lichterkette.

Setzkasten für Weihnachtsdeko

Es muss aber auch nicht immer ein Weihnachtsbaum sein. Seine Weihnachtskugeln kann man auch anders präsentieren.

Bücherturm-Weihnachtsbaum

Oder man holt die Bücher aus dem Regal und stapelt hoch. Literaturfans werden diese Weihnachtsdeko-Idee lieben!

Winziger Weihnachtsbaum im Glas

Schön praktisch ist der Weihnachtsbaum in einer Schneekugel. Der lässt sich nach Weihnachten auch platzsparend fürs nächste Jahr verstauen, wenn er wieder zum Einsatz kommt.

Zimmerpflanzen als Weihnachtsbäume

Wer ganz wenig Platz hat, dekoriert seine ohnehin in der Wohnung stehenden Pflanzen mit Weihnachtsschmuck.

Von der angesagten Bastelanleitung übers Weihnachtsbaum schmücken bis hin zu DIY-Weihnachtstischdeko – auf unserer Pinterest-Pinnwand warten noch mehr Inspirationen für Weihnachtsdekoration und tolle Dekoideen.