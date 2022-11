Adventskalender selber machen – so geht's

Warum in diesem Jahr nicht mal einen Adventskalender selber machen? Nicht nur Kinder, auch Erwachsene freuen sich darüber! Das ist erstens viel kreativer als einen Adventskalender zu kaufen und zweitens werden sich die Beschenkten jeden Tag aufs Neue darüber freuen, individuell ausgewählte kleine Überraschung auspacken zu können. Denn für einen Adventskalender muss es nicht immer Schokolade sein: Unsere Kalender für die Adventszeit befüllen wir mit kleinen Botschaften für einen guten Start in den Tag, mit Fotos aus dem letzten Urlaub, mit Gutscheinen, Weihnachtsplätzchen und kleinen Geschenken.

Beim Adventskalender sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Erlaubt ist, was gefällt und worüber sich der Beschenkte freut. Ihr könnt kleine Päckchen verpacken, Papiertüten befüllen oder kleine Säckchen nähen und mit einer Kordel zubinden. Das Wichtigste für den Kalender ist letztendlich, dass ihr die Türchen, Tüten & Co. von 1 bis 24 durchnummeriert – schließlich macht das den Adventskalender am Schluss aus. Dafür könnt ihr Zahlen aufmalen, ausdrucken oder aufstempeln. Sind alle Türchen fertig, muss der Kalender nur noch schön arrangiert werden. Das geht zum Beispiel, indem ihr Kordeln oder Schnur anbringt und den Adventskalender an Zweige hängt, an einer Deko-Leiter festbindet, auf einer Konsole anrichtet oder in einer hübschen Box überreicht. Das Ergebnis wird eure Liebsten auf jeden Fall begeistern. Also, auf geht's ans Adventskalender selber machen!

Damit könnt ihr den Adventskalender füllen:

Gutscheine

selbst gebackene Plätzchen

Teebeutel mit weihnachtliche Tee-Sorten

Taschenbuch

Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten

ausgefüllter Lottoschein

(Liebes-)Briefe

24 nette Komplimente

Kartensets

(Liebes-)Gedichte

24 Witze

Kuschelsocken

Playlist mit Songs, die euch etwas bedeuten

Taschenwärmer

Badesalze

Eintrittskarten

Massageöl

Kindheitserinnerungen (z.B. Spielzeug)

Trinkschokolade

Holzspielzeuge

individueller Baumschmuck

Geschenke aus der Küche

selbst gemachte Pralinen

kleine Flaschen mit Lieblingsgetränk

Gewürze für Weihnachten

Fotopuzzle (Puzzleteile auf die einzelnen Tage verteilen)

Süßigkeiten

Ein bunter Mix all dieser Ideen ergibt den schönsten Adventskalender, den ihr je verschenkt habt.

Mehr Ideen für selbstgemachte Adventskalender

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Ideen zum Basteln für Weihnachten? Hier findet ihr schöne Upcycling Ideen für Weihnachten. Und hier erfahrt ihr, wie ihr einen Adventskranz basteln oder Geschenkanhänger basteln könnt.