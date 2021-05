Die Natur hält viele Schätze bereit und ganz besondere Fundstücke lassen sich vor allem am Strand finden: Neben Muscheln, Donnerkeilen und Bernstein ist vor allem Treibholz ein heiß begehrtes Strandgut! Das ausgewaschene, bleiche Holz besticht durch seinen einmaligen Charme: Die rindenlose Oberfläche, die glatt geschliffene Struktur und die helle Farbe machen es zu einem wahren Schmuckstück als Deko. Durch seinen natürlichen Charme und seinen Bezug zum Meer bringt es immer etwas Urlaubs-Feeling in die eigenen vier Wände. Darüber hinaus lassen sich aus Treibholz auch richtige schöne Dinge basteln. Ob einzelne Deko-Stücke oder Möbel – mit Treibholz holt ihr euch den maritimen Stil direkt nach Hause!

Treibholz: Schmuckstück aus der Natur

Treibholz findet man am besten nach Stürmen: Egal ob am See- oder Flussufer oder gar am Meeresstrand – Schwemmholz lässt sich auf einem ausgedehnten Spaziergang überall finden. Dabei sind vor allem die Äste besonders charakteristisch, die schon richtig ausgebleicht und rund geschliffen sind. Als Deko und zum Basteln eignen sich alle Treibholzstücke: Aus den kleinen Holzstückchen lässt sich zum Beispiel ein Wandbild oder eine Girlande basteln, während große Äste an sich schon zum stylischen Deko-Element werden. Das Schöne generell an Treibholz: Jedes Stück ist ein Unikat und inspiriert dadurch zu eigenen Ideen. Außerdem fügt es sich in Wohnräumen besonders gut da ein, wo auf Natürlichkeit gesetzt wird – so wird es beispielsweise beim Landhausstil, maritimen Stil oder auch beim Shabby Chic zum echten Hingucker!

Basteln mit Treibholz: Tipps und Ideen

Nasses Treibholz lasst ihr am besten bei Zimmertemperatur trocknen. Als Unterlage eignet sich Zeitungspapier. Sehr nasse Hölzer können schon mal bis zu drei Wochen brauchen, bis sie vollständig durchgetrocknet sind, während dicke Baumstämme unter Umständen Monate benötigen. Hinweis: Gut getrocknetes Treibholz schimmelt nicht! Achtung: Wird dem Treibholz zu schnell sehr viel Feuchtigkeit entzogen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder weil es unmittelbar neben einer Heizquelle liegt), könnten sich Risse bilden.

Als Unterlage eignet sich Zeitungspapier. Sehr nasse Hölzer können schon mal bis zu drei Wochen brauchen, bis sie vollständig durchgetrocknet sind, während dicke Baumstämme unter Umständen Monate benötigen. Hinweis: Gut getrocknetes Treibholz schimmelt nicht! Achtung: Wird dem Treibholz zu schnell sehr viel Feuchtigkeit entzogen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder weil es unmittelbar neben einer Heizquelle liegt), könnten sich Risse bilden. Ist das Treibholz vollständig durchgetrocknet, können Rinde, Algen und Schmutz mithilfe einer groben Bürste beseitigt werden (kein feuchtes Tuch verwenden!).

beseitigt werden (kein feuchtes Tuch verwenden!). Zum Basteln mit Treibholz eignen sich: Feinsäge, Holzraspel, Schleifpapier, Stechbeitel, Holzbohrer, Holzleim, Heißkleber und Nägel.

Möchtet ihr das Treibholz behandeln, könnt ihr zum Beispiel Bienenwachs und Naturöle nutzen.

Treibholz aus dem Meer ist heller als Schwemmholz aus Flüssen und Seen, da das Salzwasser mehr Farbpigmente aus dem Holz löst.

Wenn ihr eure gebastelte Deko ins Freie hängt, müsst ihr damit rechnen, dass das Treibholz weiter "arbeitet": Das heißt, es kann draußen durch Witterungseinflüsse schrumpfen, aufquellen oder noch stärker ausbleichen.

Basteln mit Treibholz: Inspirationen von Instagram

Hängeleuchte mit Treibholz

Zwischen Deko und Design: Kabel mit Lampenfassungen können mit wenig Aufwand zur Designerlampe werden. Dafür wird das Kabel einfach um einen schicken Treibholzast geschlungen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Schlüsselanhänger aus Treibholz basteln

Selbst kleinste Treibholzstücke finden Verwendung, z. B. als Schlüsselanhänger!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Zu Tisch …

Platzkärtchen aus Treibholz, Federn und Draht, die sich sehen lassen können!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auf der Suche nach weiteren Ideen zum Basteln? Hier erfahrt ihr, wie sich Modelliermasse selber machen lässt und wie ihr ein Foto auf Holz übertragen könnt. Schöne Upcycling-Ideen für den Garten gibt es hier.

Wenn ihr euch mit anderen über Ideen rund um DIY austauschen wollt, dann schaut doch mal in unsere Community.

Verwendete Quellen: selbermachen.de, lebensart-treibholz.de,