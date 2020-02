Bilderrahmen selber machen: Anleitung und Ideen

Schöne Rahmen sind teuer, aber auch ohne viel Geld kannst du deine Bilder kreativ einrahmen. Bilderrahmen in unterschiedlichen Größen findest du günstig auf Flohmärkten oder in Second Hand Läden. Dabei ist ihr Aussehen überhaupt nicht wichtig, denn mit deiner Kreativität wirst du das gute Stück selber auf Vordermann bringen und zum Unikat machen!

Bilderrahmen selber machen: So geht's

Du brauchst:

Bilderrahmen in unterschiedlichen Größen

Heißkleber oder Holzleim

Farbe

Materialien zum Verschönern, wie z. B.:

Steine

Glasstücke

Knöpfe

Seil

Getrocknete (Baum-) Früchte, wie z. B. Anis, Zimtstangen, Eicheln, Bucheckern

Muscheln

Äste, Treibholz

Getrocknete Blüten oder Blätter

Spitzenband, Bommelborte

Stoffreste

Masking Tape

Dekoperlen

Dekoglitzer

Anleitung:

Benötigt der Rahmen einen neuen Farbanstrich, dann nichts wie ran an Pinsel und Acrylfarbe! Tipp: Die Farbe hält auf bereits lasierten Holzrahmen besser, wenn du den Rahmen vorher einmal mit Schleifpapier etwas abschleifst. Aber auch Sprayfarbe macht sich zum Gestalten richtig gut: Goldspray zum Beispiel lässt den Bilderrahmen erstrahlen! Anschließend kannst du den Rahmen noch verzieren. Für ein maritimes Feeling sorgen Muscheln, einen natürlichen Ausdruck gibst du deinem Rahmen mit Ästen und Blättern, und wer es gern verspielt mag, setzt auf bunte Perlen und Knöpfe. Einen edlen Touch bekommt der Rahmen hingegen mit einer Spitzenborte. Die Materialien lassen sich dabei ganz einfach mit Heißkleber, Bastelkleber oder Holzleim (bei Holz) ankleben. Probier es aus – Bilderrahmen kann man nie genug haben!

Bilderrahmen selber machen: Inspirationen von Pinterest

Bilderrahmen aus Zweigen selber machen

So einfach und doch so wirkungsvoll! Für diese simplen Bilderrahmen brauchst du nichts weiter, als schöne Äste, die du auf die gleiche Länge kürzt. Mit Heißkleber und Klappösen werden sie im Handumdrehen in Rahmen verwandelt.

Bilderrahmen aus Treibholz basteln

Für ein maritimes Flair in der Wohnung sorgen diese Bilderrahmen aus Treibholz. Die kleinen Stückchen lassen sich mit Holzleim oder Heißkleber aneinander befestigen. Ein Sisalseil als Aufhängung vervollständigt den natürlichen Look. Zur Halterung der Fotos können auf der Rückseite kleine Ästchen befestigt werden.

Bilderrahmen aus Eisstilen

Unser liebstes Foto findet in einem schnell gebastelten Bilderrahmen aus Eisstielen den perfekten Platz. Die Eisstiele kannst du vorher mit Stoff oder Masking Tape bekleben und mit Holzleim oder Heißklebepistole zusammenfügen.

Bilderrahmen aus Papier

Wer Spaß am Falten hat, ist mit einem Origami-Bilderrahmen an der richtigen Adresse.

Bilderrahmen mit Naturmaterialien

Ob Holz, Muscheln, Seil, Baumscheiben, Sternanis oder Früchte – Naturmaterialien können einen simplen Rahmen richtig aufwerten!

Bilderrahmen aufmalen

Wer keine Lust aufs Basteln hat, malt sich einfach einen Bilderrahmen an die Wand – aber Achtung: Bevor du die ganze Wand neu streichen musst, solltest du ein paar Entwürfe vorher auf Papier testen und mit Bleistift an der Wand vorzeichnen. Aber auch Masking Tape bietet eine tolle Möglichkeit, schnell einen Rahmen auf die Wand zu zaubern!

Bilderrahmen aus Kleiderbügel

Der Kleiderbügel wird zweckentfremdet und glänzt jetzt ganz stylisch an der Wand! Dafür sind Nieten und Nietzange notwendig.

Eine weitere schöne Idee: Ein Foto-Stickrahmen

Wer sagt, dass Bilderrahmen eckig sein müssen? Im Stickrahmen kommen unsere Liebsten kreativ zur Geltung. Hier erfährst du, wie der Foto-Stickrahmen gelingt.

Auf der Suche nach weiteren Bastelideen? Hier zeigen wir dir, wie Lavendeldruck gelingt. Hier erfährst du, wie du dir ein Fadenbild machen kannst. Und hier haben wir tolle Ideen zum Basteln mit Korken bereit.

