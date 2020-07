Geschenke selber machen - die besten Anleitungen

Mohairschal

Freut euch schon mal auf bunte DIY-Stunden, wenn ihr dieses Geschenk selber macht! Der lange (204 cm), kuschelweiche Schal wird in vielen tollen Farben kraus rechts gestrickt.



BREITE CA. 35 CM, LÄNGE CA. 204 CM



MATERIAL:

Garn von Lang Yarns, Qualität „Mohair Luxe“ (77 % Mohair, 23 % Seide, Lauflänge ca. 175 m/25 g): je 25 g in Rosa Nr. 698.0248, Melone Nr. 698.0028, Helloliv Nr. 698.0098, Blau Nr. 698.0006, Fuchsia Nr. 698.0146, Oliv Nr. 698.0097, Wollweiß Nr. 698.0094, Violett Nr. 698.0190, Orange Nr. 698.0075, Anthrazit Nr. 698.0170 und Petrol Nr. 698.0188. Stricknadeln 5



Grundmuster:

BÜNDCHENMUSTER: 2 M re und 2 M li im Wechsel stricken. KRAUS RE: Jede R re stricken.

Maschenprobe:

16–17 M und 26 R = 10 cm x 10 cm.

Streifenfolge:

6 R (= 3 Rippen) in Rosa, 22 R in Melone, 8 R in Helloliv, 12 R in Blau, 18 R in Fuchsia, 20 R in Oliv, 26 R in Wollweiß, 6 R in Violett, 12 R in Orange, 18 R in Melone, 26 R in Rosa, 16 R in Anthrazit, 10 R in Hell­ oliv, 14 R in Petrol, 20 R in Fuch­ sia, 16 R in Rosa, 20 R in Melone, 10 R in Helloliv, 14 R in Blau, 30 R in Fuchsia, 20 R in Oliv, 16 R in Wollweiß, 26 R in Violett, 6 R in Helloliv, 26 R in Orange, 16 R in Melone, 18 R in Rosa, 26 R in Anthrazit, 12 R in Helloliv, 14 R in Petrol und 6 R in Fuchsia = 510 R.



So wird’s gemacht:

60 M in Rosa anschlagen und im Bündchenmuster stricken, die 1. Rückr mit Randm, 2 M li beginnen und mit 2 M li, Randm enden.

In 4 cm Höhe weiter kraus re in der Streifenfolge stricken.

In ca. 200 cm Höhe, am Ende der Streifenfolge, in Fuchsia im Bündchenmuster stricken, die Hinr mit Randm, 2 M re beginnen und mit 2 M re, Randm enden.

In ca. 204 cm Höhe alle M abketten.



