von Janine Dauer Mit Origami lassen sich Geldgeschenke stilvoll in Szene setzen. Wie du einen Fisch aus einem Geldschein falten kannst, zeigen wir dir in unserem Video.

Geldgeschenke können zu verschiedenen Anlässen ein geeignetes Präsent sein: Geburtstage, Hochzeiten, Abschlüsse, Verabschiedungen oder Einweihungsfeiern –um nur einige zu nennen. Wünscht sich der zu Beschenkende ausdrücklich Geld, wird häufig auf der Feier ein Sparschein aufgestellt, in das die Geld-Umschläge eingeworfen werden können. Das ist natürlich simpel und praktisch – aber leider gar nicht persönlich. Doch das muss nicht sein ...

Geldgeschenke mit persönlicher Note

Wer einen kreativen individuellen Touch in das Geschenk bringen möchte, bedient sich der Origami-Technik für die Geldscheine. Dafür braucht es bei vielen Figuren nicht viel Übung. Der Fisch ist leicht zu falten, was man dem flinken Schwimmer am Ende jedoch nicht ansieht. Eine Faltanleitung für den Geldfisch findest du oben im Video. Die einzelnen Schritte haben wir dir hier noch mal zusammengefasst.

Fisch falten aus Geld: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Lege den glatten Geldschein ausgebreitet vor dich. Falte ihn horizontal mittig und klappe den Schein wieder auf. Nun hast du eine Mittellinie. Knicke beide Ecken auf der linken Seite des Scheines jeweils zur Linie in der Mitte, sodass es anschließend aussieht wie ein Dreieck. Drehe den Geldschein um. Die aus dem Vorschritt entstandene Spitze zeigt nach links. Falte die beiden Kanten zur Mittellinie. Nimm den Schein hoch und drehe ihn um. Die Spitze zeigt nach oben. Falte die beiden Ecken nach außen. Falte die Spitze in der Mitte nach unten. Die Schwanzflosse ist nun fertig. Lege den Geldschein wieder horizontal vor dich hin und knicke die rechte Seite zur Flossenspitze hin. Knicke auch hier wieder die Ecken zur Mittellinie. Drehe den Schein um – nun ist der Fisch bereit verschenkt zu werden.

Tipp: Als Abrundung kannst du noch ein Wackelauge auf den Fisch kleben.

Originelle Ideen für Geldfische

Der Fisch kann beispielsweise als christliches Symbol zu einer Konfirmation oder Kommunion verschenkt werden. Außerdem sind Fische aus Geldscheinen in einem Aquarium für eine Einweihungsfeier eine tolle Idee. Ein kreatives Präsent sind auch Angler, die Geldfische angeln, z. B. für eine Geburtstagsfeier. Wie das aussehen kann, zeigen diese Beispiele:

Eine weitere kreative und vor allem persönliche Möglichkeit, die Fische in Szene zu setzen, ist sie auf einem selbstgemalten Bild (bspw. einem Strand) mit einem Klebestreifen zu fixieren. Du willst ein Meer voller Fische, aber nicht so viel Geld schenken? Falte nur so viele Geldscheine, wie du auch wirklich verschenken willst, den Rest bastelst du aus Buntpapier!

