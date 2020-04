Osterbasteleien: Ideen zum Selbermachen

Ihr braucht: weiße, hartgekochte Eier, 1 Kopf Rotkohl, Plackafarbe in Gelb, Schwarz, Weiß

So geht’s: 1. Rotkohl in Stücke schneiden und in ca. 2 Litern Wasser 45 Minuten köcheln lassen. Den Sud in eine Schüssel abseien. Die hartgekochten Eier hineinlegen, bis sie die gewünschte Färbung haben. 2. Plackafarbe in einem Gefäß mit Wasser verdünnen. Pinsel eintauchen und so über dem Zeigefinger abklopfen, dass die abgekühlten Eier mit Farbtupfern besprenkelt werden.