Ob zu Ostern, zum Abschluss oder für eine Hochzeit – Geldgeschenke sind sehr beliebt. Aber wie verpackt man das Geld kreativ und ohne großen Aufwand? Wir haben ausgefallene Ideen für dich.

Geldgeschenke verpacken – für jeden Anlass

Die Verpackung von Geldgeschenken hängt natürlich vom jeweiligen Anlass ab. Ist es ein Geldgeschenk für eine Hochzeit,einen Geburtstag, eine Geburt oder doch für einen Schul- oder Studienabschluss? Geldscheine lassen sich für jeden besonderen Anlass originell verpacken. Diese Geldgeschenkideen stellen die herkömmliche Spardose eindeutig in den Schatten.

1. Einfach & schnell: Geldgeschenke zur Hochzeit

Steht die Feier kurz bevor, muss das Geldgeschenk für die Hochzeit möglichst schnell gehen. Wenn ihr es eilig habt oder vielleicht auch wenig Lust zum Hochzeitsgeschenk basteln, dann haben wir diese kreativen Geschenkboxen für euch:

Eine originelle Reisebox voll Liebe – und Geld fürs Brautpaar

© http://www.schnurzpieps.de

Flitterwochen sind keine günstige Angelegenheit. Unterstützung bekommt das Brautpaar deshalb zur Hochzeit in Form von Geldgeschenken. Geld muss zur Hochzeit aber nicht immer in einem Briefkuvert oder einer Spardose verschenkt werden. Wir können die Scheine auch hübsch verpackt an das Brautpaar überreichen!

Für Hochzeitsgeschenke darf es schon mal kreativer sein: In der thematisch passenden Schachtel von "Schnurzpieps" ist ausreichend Platz für ein paar Geldscheine, die die Flitterkasse füllen. Die Geldscheine könnt ihr zum Beispiel zu kleinen Papierflugzeugen falten. An die Box kann als Zusatz ein Schlüsselanhänger mit Gravur angehängt werden. Basteln macht einfach Spaß, oder?!

Geldscheine in einem Boarding-Ticket für die Liebesreise

© Heaven+Paper

Boarding-Tickets kennen wir von Reisen - ob mit dem Flugzeug, dem Schiff oder der Bahn. Das Hochzeitspaar schicken wir mit einem Boarding Ticket von Heaven+Paper auf eine lange Liebesreise - und damit es nicht an Kleingeld mangelt, packen wir den einen oder anderen Geldschein für die Reisekasse dazu. Das ideale Geschenk für Paare, die viel vorhaben.

Übrigens: Dieses Hochzeitsgeschenk und auch die oben genannte Geldgeschenkbox eignen sich auch für Absolventen, die auf Reisen gehen. Geldscheine in einer hübschen Verpackung sind eben alles andere als einfallslos.

Ausgefallen & kreativ: Geldgeschenke verpacken – zur Hochzeit

Glückskekse mit persönlicher Botschaft backen

© Thordis-Karlotta Rüggeberg

Ihr braucht für das Geldgeschenk: Glückskekse aus dem Asia-Laden – am besten ein paar mehr kaufen. Nicht jeder ist weit genug geöffnet, und möglicherweise zerbricht euch auch mal einer.



So wird's gemacht: Sucht euch einen möglichst weit geöffneten Glückskeks und entfernt den Spruchzettel mit Hilfe eines Schaschlikstäbchens und einer Pinzette. Dann einen Geldschein dünn falten und vorsichtig in den Keks einschieben. Eine wirklich originelle Verpackung mit überraschendem Inhalt!



Tipp: Fragt doch mal im China-Imbiss nach einer Pappschachtel für die Mitnahme-Gerichte. Darin könnt ihr die Glückskekse mit den Geldscheinen als Spezial-Füllung stilecht weiterverschenken - und gerne mit normalen Glückskeksen mischen.

Geldgeschenke verpacken – Finanzspritze in Zigarettenschachtel

© Thordis-Karlotta Rüggeberg

Geldgeschenkideen mit Überraschungseffekt sind die schönsten. Diese Zigaretten schaden ganz bestimmt nicht der Gesundheit. Dafür freut sich der Geldbeutel des Hochzeitspaares über diesen "blauen Dunst". Coole Idee - ob für ein Brautpaar, zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen.



Ihr braucht:

eine leere Zigarettenschachtel

Tonpapier

dünnes Schleifenband

Lineal, Schere, Klebestift

So wird's gemacht: "Achtung! Verliebtheit lässt das Herz höher schlagen!" Diesen oder einen ähnlichen Warnhinweis könnt ihr den Frischvermählten mit auf den Weg geben. Beklebt die Seiten einer Zigarettenschachtel mit einem Tonpapier in der Farbe eurer Wahl. Das Ausmessen und Schneiden macht zwar ein wenig Arbeit, aber das witzige Ergebnis ist es in jedem Fall wert. Druckt euch am Computer einen schwarzumrandeten Warnhinweis für Vorder- und Rückseite aus.



Dann Geldscheine rollen, mit Schleifenband zusammenhalten und als "Zigaretten" in die Schachtel einfüllen. Dieses Geldgeschenk ist garantiert nicht gesundheitsgefährdend - und ein Hingucker zur Hochzeit.

Geldgeschenk im Bilderrahmen – Scheine als Deko

© Fröken Su

Ihr braucht für das Geldgeschenk:

weißen Bilderrahmen

grauen Bastelfilz

rosa Nähgarn (oder Farbe nach Wahl)

Rechner, Drucker

Seidenpapier

Band

So wird's gemacht: Für den Inhalt des Bildes mit Hilfe eines Kalligraphie- oder Grafikprogramms das Motto des Brautpaares "When Love takes over", Koordinaten, wo sich das Brautpaar das Ja-Wort gegeben hat, Namen des Brautpaares und Hochzeitsdatum einsetzen und anschließend ausdrucken.

Vier Herzen aus dem Bastelfilz ausschneiden, jeweils in das vordere Herz (bzw. in zwei Herzen) einen Schlitz einschneiden, zwei Herzen jeweils mit Stickgarn zusammen nähen, Band durch fädeln, fertig sind die Herzen für die Geldscheine.

Seidenpapier in kleine Rechtecke oder Quadrate schneiden und diese dann übereinander legen, das Papier wie eine Ziehharmonika falten und in der Mitte mit einem Band zusammenbinden, dabei beachten, dass das Band lang genug ist, um dann entweder die Pompons aufzuhängen oder an ein Geschenk zu hängen, die Ecken anschneiden (man kann Wellen oder Spitzen rein schneiden), vorsichtig die einzelnen Blätter Blatt für Blatt auseinanderziehen.

Diese und weitere Anleitungen zum Selbermachen findet ihr auf dem Blog Fröken Su von Susanne und in unserem Artikel Geldgeschenk zur Hochzeit.

2. Geldgeschenke verpacken zum Geburtstag

Pralinenschachtel als Geldgeschenkbox für Münzen und Scheine

Eine Pralinenschachtel kann wunderbar zu einer Geldgeschenkbox zum Geburtstag umfunktioniert werden. Hierfür werden die Geldscheine einfach individuell gerollt und gefaltet. Ihr könnt sie auch zu Geldblumen formen. Dann wird eine leere Pralinenschachtel mit den gefalteten Geldscheinen gefüllt. Wer diese Verpackung öffnet, hat nicht nur einen Geldschein in der Hand, sondern darf sich über mehrere Happen freuen.

Ein Geburtstag ohne Kerzen, ist kein richtiger Geburtstag. Wie praktisch, dass bei dieser Geldkarte gleich alle Wünsche in Erfüllung gehen. Geldscheine einfach rollen und als Kerze auf einer Karte befestigen. Der Kerzenschein kann durch goldene Glitzerpappe dargestellt werden. Die personalisierte Karte einfach mit einer Gravur versehen - fertig. So macht Geld verschenken Spaß!

3. Geldgeschenke verpacken – für frischgebackene Eltern

Geldgeschenkebox als Mobile

Zur Geburt schenken wir gerne Geld und die Beschenkten freuen sich natürlich auch über eine Finanzspritze. Schließlich brauchen die frischgebackenen Eltern viele neue Sachen für den Nachwuchs. Ein Geldgeschenk für diesen Anlass bedarf einer thematisch passenden Verpackung. Ihr könntet zum Beispiel einfach ein Mobile selber basteln? DIY macht auch einfach viel Spaß.

Ihr braucht für das Geldgeschenk:

eine hübsche Geschenkebox

Faden (mit Perlen)

Klebeband

Geld

Draht

So wird's gemacht:

Lege den Geldschein waagrecht vor dich und falte die untere Hälfte über die obere (damit eine kräftige Faltkante entsteht). Öffne den Geldschein wieder und falte alle vier Ecken des Geldscheins zur Mittellinie. Der untere Rand des Geldscheins muss um 0,5 cm nach vorne gefaltet werden – dann weiterfalten bis zur Mittellinie (Ziehharmonika-Muster). Das gleiche machst du mit dem oberen Teil des Geldscheins. Die obere Hälfte wird dann hinten umgeschlagen und der komplette Geldschein glatt gestrichen. Falte den Geldschein nun in der Mitte (so hast du die eine Hälfte des Schmetterlings fertig). Falte einen zweiten Geldschein genau auf diese Weise und lege beide an der Faltkante aneinander. Mit einem Draht können beide Teile in der Mitte verbunden werden – fertig ist der Geld-Schmetterling. Befestige die Schmetterlinge mit Draht an dem Mobilefaden und klebe Letzteren an den Deckel der Geschenkebox - fertig ist ein ausgefallenes Geldgeschenk.

Tipp: Hier zeigen wir, wie man Geldscheine zum Herz falten kann!

Geldgeschenk verpacken in einem Luftballon

Eine Spardose kann jeder kaufen. Wir wollen lieber mal kreativ sein. Ein Luftballon kann auch zu einer originellen Geschenkverpackung für ein Geldgeschenk werden. Ob Babyzubehör, Glitzer und eben Geld - das alles kann in den Luftballon gefüllt werden. Dieses Geldgeschenk lässt man sich am besten in einem Spezialgeschäft verpacken. Hier spart man sich die Arbeit und hat trotzdem eine sehenswerte Verpackung. Natürlich sind solche Geschenke auch ein Hingucker bei der Konfirmation, bei jedem Geburtstag oder auch auf jeder Hochzeit.

Kommt zu eurem Geldgeschenk noch ein Paket dazu? Hier haben wir hübsche Verpackungsideen, mit denen ihr Geschenke kreativ verpacken könnt.

