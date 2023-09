von Janine Dauer Wie du Geldscheine zum Kleeblatt falten kannst, zeigen wir dir Schritt für Schritt in unserer Video-Anleitung.

Das beste Geschenk für jeden, der Glück und Geld gebrauchen kann? Ein Kleeblatt aus Geldscheinen! Mit Origami, der Kunst des Papierfaltens, werden die Scheine zum Hingucker.

Mit der Technik lassen sich nämlich die schönsten Geldgeschenke zaubern, egal ob Geldherzen, ein 50 Euro-Stern oder eben ein Glücks-Kleeblatt! Dieses Präsent ist alles andere als einfallslos und vor allem leicht nachzumachen. Die einfache Faltanleitung dazu findest du im Video (die einzelnen Schritte haben wir dir im nächsten Kapitel nochmal zusammengefasst).



Geldscheine zum Kleeblatt falten: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Für das Kleeblatt benötigst du vier Geldscheine mit dem gleichen Wert (also z. B. vier 50 Euro-Scheine), weil sonst unterschiedlich große Blätter entstehen, und ein paar Klebestreifen. Und so geht's:

Geldschein flach hinlegen. Von links nach rechts falten, sodass eine vertikale Mittellinie entsteht. Die Faltung wieder öffnen. Beide kurzen Seiten zur Linie in der Mitte knicken. Schein umdrehen. Die unteren Ecken zur Mittellinie falten, sodass ein Dreieck entsteht. Nun die entstandene Tasche zum Dreieck hin auffalten, dazu die Ecken mit etwas Fingerspitzengefühl zurecht falten und am Ende links und rechts kleine Dreiecke zu sehen sind. Beide Spitzen der Streifen zwischen den Dreiecken jeweils nach innen zur Kante falten, auch hier entstehen wieder Dreiecke. Folgend diese kleinen Dreiecke mittig nach unten knicken. Geldschein umdrehen – das erste Blatt ist fertig. Wiederhole diese Anleitung mit drei weiteren Geldscheinen (im gleichen Wert), damit du ein vierblättriges Kleeblatt bekommst. Zu guter Letzt: Klebe die Blätter an der Unterseite mit Klebestreifen zusammen.

Tipp: Wenn du nicht so viel schenken möchtest, kannst du selbstverständlich auch andere Noten für das Geldgeschenk verwenden. Oder du ersetzt die restlichen Geldscheine durch Tonpapier. Damit kannst du das Kleeblatt komplettieren, ohne mehr schenken zu müssen, als du möchtest.

Kleeblatt als Geldgeschenk: Das sind die passenden Anlässe

Letztlich passt das Kleeblatt aus Geldscheinen zu so gut wie jeder Gelegenheit. Allen voran ist es eine perfekte Geschenkidee für eine Hochzeit. Häufig wird zu diesem Anlass eh Geld von dem Brautpaar gewünscht und so kannst du mit dem monetären Glücksklee dem Wunsch gerecht werden und zusätzlich noch deine Glück-wünsche visuell Ausdruck verleihen.

Auch zur Geburt, zum Abschied, zum Geburtstag, zum Abschluss, zum Jobstart oder zur Konfirmation kommt ein Kleeblatt aus Geldscheinen gut an.

Geld-Kleeblatt verschenken

Das Kleeblatt kann vorsichtig auf eine Karte geklebt, in Blumen gesteckt, in eine Geschenkbox gelegt oder in einem Bilderrahmen inszeniert werden.

