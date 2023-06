von Janine Dauer Es sieht kompliziert aus, doch Origami kann sehr einfach sein. Wie du Geldscheine zur Sonne falten kannst, zeigen wir in unserer detaillierten Anleitung.

Geldgeschenke erfreuen sich zu Anlässen wie Hochzeit, Taufe, Konfirmation oder runden Geburtstagen großer Beliebtheit. Je nach Anlass und zu beschenkender Person, lässt sich das Geld diskret in einem Umschlag verschenken oder kreativ in Szene setzen: als Herz, Hemd oder Sonne.

Wie du die Geldscheine zur Sonne falten kannst, zeigen wir in unserer Schritt für Schritt-Anleitung.

Faltanleitung: Geldscheine zur Sonne falten

Für die Sonne als Geldgeschenk werden zwei Scheine sowie Klebepunkte oder -streifen benötigt. Das Grundprinzip ist simpel: Jeder Geldschein wird zur Ziehharmonika gefaltet und anschließend werden beide zusammengeklebt.

Schritt 1

© privat

Lege einen Geldschein, am besten glatt gepresst, bereit. Wie herum dieser liegt, spielt keine Rolle.

Schritt 2

© privat

Falte an einer der schmalen Seites einen Streifen nach innen. Ziehe die Faltlinie mit dem Fingernagel oder etwas anderem, wie einem Lineal, nach.

Schritt 3

© privat

Drehe den Schein um, falte nun an der gleichen Seite wieder einen etwa gleich großen Streifen nach innen und gehe der Falz nach.

© privat

Jetzt im Wechsel Geldschein umdrehen und falten, bis der Schein komplett gefaltet ist.

© privat

Der Geldschein sieht von oben jetzt aus wie eine Ziehharmonika. © privat

Schritt 4

© privat

Die so entstandene Ziehharmonika mittig knicken und leicht auffächern.

© privat

Nimm einen Klebestreifen oder -punkt und klebe die offene Seite zusammen, wenn nötig auf Ober- und Unterseite.

Schritt 5

© privat

Wiederhole die Schritte eins bis vier mit einem zweiten Schein, sodass du zwei Hälften hast.

© privat

Abschließend die beiden Hälften zusammenkleben. Greife dazu wieder zu Klebepunkten oder funktioniere einen Klebestreifen zum doppelseitigen Klebeband um, indem du ihn eindrehst und er in den Innenseiten angebracht werden kann.

© privat

Nun kann die Sonne aus Geldscheinen ihre Strahlkraft als Präsent voll entfalten!

Faltung mit einem Geldschein

© privat

Die Optik ist ein wenig anders, doch die Faltung einer Sonne aus Geldscheinen ist auch mit nur einem Schein möglich: Du verfährst wie in den Schritten eins bis vier. Statt eines zweiten Scheines, ziehst du den einen Geldschein komplett auseinander und klebst ebenfalls die zweite offene Seite zusammen.

Nice to know: Auch wenn ein Geldschein mal einreißen sollte, bemalt wird oder aus Versehen mitgewaschen wurde, ist er weiterhin als gesetzliches Zahlungsmittel gültig. Kleinere Risse dürfen mit transparentem Klebeband selbst repariert werden.

Ideen für Geldgeschenke mit Sonne

Mit den gefalteten Geldscheinen hast du eine schöne Grundlage, um ein kreatives Geschenk zu gestalten und den oder die Beschenkte:n beim Überreichen zu überraschen. Dafür kannst du verschiedene Figuren aus Geld basteln und diese in ein Mitbringsel integrieren: Eine Sonne aus Geldscheinen an einem aufgemalten Strand mit Muscheln und Liegestuhl für ein Flitterwochen-Geschenk, in einem Bilderrahmen abwechselnd mit Herzen für ein Abschiedsgeschenk zum Sabbatical oder einfach in einem Blumenstrauß zum runden Geburtstag.

Weitere Inspirationen von Instagram

Origami-Figuren aus Papier

Du möchtest für das Präsent mehrere Origami-Figuren kombinieren, aber nicht so viel Geld schenken? Bastele die gewünschten Formen aus Motivpapier und kombiniere deine Geldscheine damit. Nachhaltigkeits-Tipp: Je nach Geschenk bzw. Anlass kannst du auch altes Zeitungspapier oder nicht mehr gebrauchte Geschenktüten verwenden – so bekommt das Papier nochmal einen weiteren Zweck! Hier gibt es weitere Alternativen zu Geschenkpapier.

Die Sonne aus Papier

Um die Sonne aus Papier noch etwas zu verfeinern und die Sonnenstrahlen genauer darzustellen, gehe bei der Faltung vor, wie in den obigen Schritten bis zum vierten Punkt beschrieben. Doch vor dem Auffächern, die Schere ansetzen und die Ecken schräg wegschneiden. Nun wie in der Anleitung fortfahren.

© privat

© privat

© privat

Origami, egal ob aus Geld oder Papier, bietet viele Möglichkeiten für Geschenkideen: Schmetterlinge, Herzen, Hemden, Blumen und viele mehr. Hier findest du Anleitungen wie du Geldscheine zum Herz falten sowie Origami-Tiere und Geldscheine zum Hemd falten kannst.