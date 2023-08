von Janine Dauer Ihr wollt ein Hochzeitsgeschenk basteln und wisst nicht was? Wir stellen euch tolle Ideen vor – für die kein dickes Portemonnaie nötig ist.

Eine Hochzeit ist immer ein ganz besonderer Anlass, da möchte man auch etwas Besonderes schenken. Zu den klassischen Geschenken gehören Dinge für den Haushalt oder eine Geldkarte. Ideen dafür und noch andere Präsentideen stellen wir euch nachfolgend vor.

Einfaches Hochzeitsgeschenk basteln

Ein Hochzeitsgeschenk zu basteln muss nicht in ein großes Projekt ausarten und kommt oft auch ohne viel Geld aus. Einfache Ideen kommen genauso von Herzen und bereiten dem Brautpaar große Freude.

Fotobuch basteln

Diese Bastelidee ist leicht umzusetzen, benötigt jedoch etwas Zeit. Besorgt euch Fotos von den potenziellen Eheleuten, klebt sie ein und lasst das Brautpaar auf eine Reise durch ihre Liebesgeschichte gehen. Auch ein wenig kreative Gestaltung ist nicht verkehrt, dazu muss man nicht gut zeichnen können. Ein paar Herzen hier und da oder Fotos eingeklebt mit Washi-Tape, etc. sorgen schon für eine schöne Basis.

Holz-Tafel

Eine Holz-Tafel mit persönlicher Botschaft ist eine schöne Geste zur Hochzeit. Und die ist auch noch schnell gemacht! Entweder ihr graviert die Scheiben selber mit den Namen und dem Hochzeitsdatum oder ihr bemalt sie mit Tafellack und schreibt einen schönen Spruch drauf. Hier findet ihr eine Anleitung: Holz-Tafel selber machen. Wer den Aufwand nicht scheut, bereitet mehrere Täfelchen vor und lässt die Gäste persönliche Widmungen schreiben (noch mehr Aufwand: die Gäste vor der Hochzeit darum bitten und mit einer Gravur auf dem Holz verewigen – so verwischt definitiv nichts!).

Porzellan pimpen

Ein altes Erbstück oder etwas Neues für die Porzellansammlung lässt sich mit simplen Mitteln und Ideen aufhübschen. Porzellan bemalen ist eine schöne Möglichkeit, so ein Stück individuell zu gestalten und an den Geschmack des Paares anzupassen.

Hochzeitsgeschenk mit Serviettentechnik basteln

Auch die Serviettentechnik könnt ihr gekonnt zur Gestaltung von verschiedenen Materialien verwenden. Eine Kerze, eine Holzbox oder Glas bekommt damit einen originellen Look!

Geschenke nähen oder stricken

Ihr näht oder strickt? Damit habt ihr die perfekten Voraussetzungen für ein sehr persönliches Geschenk! Eine selbstgestrickte XXL-Decke für das Paar für gemeinsame Abende kommt mit Sicherheit gut an (eine Anleitung findet ihr hier unter Decke stricken)! Falls sich Nachwuchs angekündigt hat oder schon da ist, könnt ihr auch eine Babydecke nähen.

Ewiger Kalender

Die künftigen Eheleute werden ihre Zukunft nun gemeinsam begehen, wie wäre es daher mit einem selbstgebastelten Kalender mit persönlichen Fotos oder anderen Erinnerungsstücken? Hier findet ihr eine Anleitung für einen ewigen Kalender.

Last Minute Geschenke zur Hochzeit

Die Hochzeit der Cousine steht bevor und ihr habt noch nichts vorbereitet? Auch wenn ihr bisher keine Zeit dafür hattet, hilft euch eines der Last Minute Geschenk ganz schnell aus der Patsche.

Gutscheinbox

Ihr braucht eine schöne Box (es kann natürlich auch ein schönes Glas oder Ähnliches sein) und hochwertiges Briefpapier. Aus dem Papier schneidet ihr kleine Lose, aus denen ihr Gutscheine macht. Ihr beschriftet sie also mit z. B. "Gutschein für ein gemeinsames Eisessen" oder "Gutschein für 1 x Babysitten" (wenn schon Kinder in der Beziehung vorhanden sind). Zwölf ist eine gute Anzahl: für jeden Monat ein Gutschein. Selbstverständlich könnt ihr frei entscheiden und auch 52 kleine oder einen "großen" Gutschein (für bspw. eine große Anschaffung) daraus basteln. Anschließend kommen die zusammengerollten Gutscheine in die Box, die noch von euch nett verpackt wird.

Wenn-Dann-Buch

Ein Wenn-Dann-Buch kann sehr persönlich und/oder lustig gestaltet werden. Das Prinzip ist ganz leicht: Jede Seite wird mit einem "Wenn ihr mal"-Spruch beschriftet, dazu ein passendes kleines Geschenk geklebt: "Wenn ihr mal einen Joker im Leben braucht ...", daneben klebt eine Joker-Spielkarte.

Gestaltungs- und Sprüche-Ideen fürs Wenn-Dann-Buch hier entlang!

Geschenkkorb

Zugegeben ein Geschenkkorb ist nicht sehr originell, aber schnell zusammenzustellen. Was rein kommt, entscheidet ihr: was könnte dem Brautpaar schmecken? Wein und Pasta oder eher selbstgemachte Schokolade und Kaffee?!

Baum

"Ein Haus bauen, ein Kind bekommen, ein Baum pflanzen" – so sagt der Volksmund, was man im Leben tun sollte. Wenn auch nicht für jeden das die Lebenserfüllung bedeutet, steht ein Baum symbolisch für einen gemeinsamen Anfang, für gemeinsames Wachstum und kann somit ein symbolträchtiges Geschenk für ein Brautpaar sein. Für diese Last Minute-Idee solltet ihr noch so viel Zeit haben, im Fachhandel ein schönes Exemplar auszusuchen. Voraussetzung ist jedoch, dass das Brautpaar einen eigenen Garten hat, ansonsten wird es für sie schwer, dieses tolle Geschenk auch zu nutzen.

Geschenke verpacken

Ein schönes Präsent will natürlich auch ansprechend verpackt sein! Hier erfahrt ihr, wie ihr Geschenktüten basteln könnt und wie die besten Alternativen zu Geschenkpapier aussehen. Eine tolle Idee zum Verzieren sind selbst gebastelte Blumen, in diesem Artikel gibt es kreative Beispiele: Blumen basteln.

Hochzeitsgeschenk basteln mit Geld

Hat das Paar sich gerade ein Haus gekauft oder teure Flitterwochen gebucht, freut es sich sicherlich über ein wenig finanzielle Unterstützung. Doch statt Geldscheine einfach in einen Umschlag mit Karte zu legen, sorgt ihr mit einem selbst gebastelten Geldgeschenk für freudige Gesichter. Hier findet ihr schöne und lustige Ideen:

Origineller Heißluftballon

Ein DIY-Heißluftballon sticht sofort ins Auge! Die Geldscheine kommen um den Ballon oder Münzgeld ins Körbchen. Eine Anleitung zum Heißluftballon basteln findest du hier.

Stilechter Bilderrahmen

Ein Geldgeschenk im Bilderrahmen wirkt sehr stylisch und ist auch noch leicht nachzumachen.

Romantischer Metallring

Wenig Aufwand, maximaler Wow-Effekt! Für diese Geschenkidee benötigt ihr nur wenige Utensilien, bastelt aber ein Geschenk, das im Gedächtnis bleibt.

Kasten mit Schotter

Mäuse, Kröten, Schotter und Moos gesellen sich hier zu echten Scheinen. Sehr niedlich – und den Teekasten nutzt das Paar danach einfach weiter. Wetten, es muss jedes Mal schmunzeln, wenn es sich einen Teebeutel herausnimmt?!

Urlaubsglas

Ein Zuschuss für die Hochzeitsreise könnte nicht charmanter verschenkt werden.

Lesetipp: Weitere kreative Geldgeschenke für eine Hochzeit sowie Inspirationen wie ihr Geldgeschenke verpacken könnt, findet ihr hier.

Geld falten fürs Hochzeitsgeschenk

Einen Papierflieger falten können wahrscheinlich die meisten! Wer noch eine Schippe drauf legen möchte, nimmt sich eine der folgenden Anleitungen vor.

Ein Schiff, z. B. für ein Urlaubs- oder Flitterwochen-Motto:

Warum Geld oder Liebe? So bastelt ihr Herzen aus Geldscheinen:

Hier findet ihr eine weitere einfache Anleitung: Geldscheine zum Herz falten.

Ob selbst gebastelter Kalender oder ein kreativ verpacktes Geldgeschenk: Das Brautpaar freut sich über die Mühe, die ihr investiert habt und selbstverständlich auch über das Geschenk selbst!

