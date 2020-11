Die schönsten Ideen

Geschenke für die Küche sind beliebt zur Einweihung oder Weihnachten. Doch was schenken? Lass dich von unseren Ideen inspirieren.

Klassische Geschenke für die Küche

Du bist zu einer Einweihungsfeier eingeladen? Natürlich kannst du hier auf bekannte Traditionen wie Brot und Salz zurückgreifen. Oftmals fehlen in einem neuen Haushalt noch ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, aber die Küche bereichern. Dazu gehört zum Beispiel ein Servier-Set für Dips, ein neues Set Tassen oder edle Holzschneidebretter. Auch eine Flasche Wein und dazu passende Weingläser kommen nicht aus der Mode.

Praktische Geschenke

Mag es der zu Beschenkende praktisch, liegst du mit einem Flaschenöffner oder einem Weinverschluss (z. B. ein schicker Glaskorken) goldrichtig. Für Hobbyköche ist ein Rezeptbuch mit Blanko-Seiten für eigene Rezepte nicht nur praktisch. Es zeigt auch, dass du dir Gedanken gemacht hast und weißt, was zu demjenigen passt. Diese Küchenhelfer sind auch noch praktisch:

Käsebrett mit Käsegabeln

Kochbuch-Halter

Mörser

Ausstecher in lustigen Formen

Karaffe

Geschenke für die Küche selber machen

Für besondere Menschen wollen wir ein ebenso besonderes Geschenk finden. Und wie sagen wir das besser, als mit einem selbst gemachten Geschenk für die Küche. Ob backen, kochen, basteln oder werkeln - deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit ein wenig Zeit, aber wenig Aufwand backst du einen leckeren Kuchen im Glas oder in einer schicken Tasse. Der macht optisch ordentlich was her und schmeckt auch noch gut! Das Gleiche gilt natürlich für Plätzchen in einer schönen Dose. Eine Nachkatze freut sich tierisch über selbst gebackene schwedische Haferkekse oder Nutella-Plätzchen. Wenn du nicht so viel Zeit hast, auch nicht schlimm. Dann verschenkst du zum Beispiel ein Rezept und die dazugehörende Backmischung im Glas. Auch kochen muss nicht aufwendig sein: Pasta-Gewürz selber machen, in Gläser füllen, fertig sind die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten!

Du bist handwerklich geschickt? In unserer Anleitung erfährst du, wie du eine Etagere selber machen oder ein Tablett aus Bilderrahmen selber bauen kannst. Die machen sich richtig gut in der Küche - und der Beschenkte hat lange etwas davon.

Du brauchst nicht gleich zu Schleifpapier und Co. greifen. Auch Geschenke nähen ist eine schöne Idee! Wie wäre es mit solchen praktischen und stylischen Topflappen?

Das ist gar nicht so schwer selber zu machen und das Ergebnis wird garantiert ein echter Hingucker in der Küche!

Noch mehr Ideen und Tipps zum Selbermachen findest du auch in der BRIGITTE-Community.