Girlande basteln Originelle Girlanden für jede Gelegenheit

von Claudia Enders Ob im Garten, auf dem Balkon, der Terrasse oder in der Wohnung – eine Girlande sorgt sofort für Partystimmung. Am schönsten ist sie natürlich, wenn sie selber gemacht ist. Wie ihr ganz einfach eine Girlande basteln könnt, seht ihr hier.

Die bunten Farbtupfer an einer Girlande machen einfach gute Laune. Nullachtfünfzehn Girlanden wollen wir aber nicht haben – lieber setzen wir selbst gebastelte Eyecatcher in Szene. Und das geht ganz leicht! Wir zeigen euch hier die denkbar einfachste Variante, mit buntem Papier eine Girlande zu basteln. On top gibt es noch viele weitere Ideen und Anleitungen, die ihr genauso einfach umsetzen könnt.

Girlande basteln: Anleitung für eine Wimpelkette

Ihr braucht:

Ein Stück Karton

Lineal

Bleistift

Buntpapier

Schere

Schnur

Kleber

Bastelanleitung:

Zeichnet euch ein gleichschenkliges Dreieck auf ein Stück Karton auf und schneidet es aus. Nehmt das Bastelpapier und faltet es in der Hälfte. Verwendet nun das Dreieck als Schablone und zeichnet es mehrmals auf. Legt es an der Falz so an, dass ihr möglichst wenig Papierverschnitt habt. Wiederholt diesen Schritt mit mehreren Farben Buntpapier. Schneidet die gefalteten Dreiecke aus (ausgeklappt hättet ihr nun mehrere Rauten) und fahrt die Falz mit dem Fingernagel nach. Nun klebt ihr die Dreiecke in beliebig bunter Reihenfolge nacheinander um die Schnur. Fertig ist eure farbenfrohe Girlande!

Girlande basteln: Schöne Ideen von Pinterest

Es gibt noch viele weitere Ideen, wie ihr eine originelle Girlande basteln könnt. Wir haben uns mal bei Pinterest umgesehen und sind mit schönen und besonderen Exemplaren fündig geworden:

Girlande aus Wollresten

Eine Girlande aus einzelnen Quasten ist schnell gebastelt und sieht dazu einfach herzallerliebst aus. Wickelt dafür ein langes Stück Wolle mehrmals um eure Finger. Mit einem Stück Faden fasst ihr das Wollbündel zwischen Mittel-und Zeigefinger zusammen und knotet es fest. Schneidet das untere Ende auf und kürzt die Fäden auf eine einheitliche Länge. Befestigt einen Faden am oberen Ende der Quaste. Bereitet auf die Art mehrere Quasten in unterschiedlichen Farben vor. Bindet die Quasten an eine längere Kordel. Auf leelahloves.de seht ihr die vollständige Anleitung.

Herzchengirlande für den:die Liebste:n

Für Valentinstag oder einfach nur so zur Deko hält aentschiesblog.com eine tolle Idee bereit! Für die Herzchengirlande braucht ihr nur mehrere gleichlange Papierstreifen, die ihr in der Mitte faltet. Führt anschließend die äußeren Enden zusammen und tackert sie fest. Durch das erste Herz führt ihr danach den nächsten Papierstreifen, mit dem ihr genauso verfahrt. Herz um Herz entsteht so eine selbst gebastelte Girlande.

Girlande nähen

Wer eine Nähmaschine hat, kann damit in Windeseile eine Girlande basteln. Ihr schneidet vorher aus dünnem Bastelfilz ganz viele unterschiedlich große Kreise aus (benutzt als Vorlage Schablonen in Kreisform in verschiedenen Größen). Legt diese anschließend hintereinander auf die Nähmaschine und näht drüber.

Regenbogen-Girlande

Diese Girlande gleicht einem Regenbogen und bringt definitiv mehr Farbe in eure vier Wände! Zum Basteln benötigt ihr Papier in vielen unterschiedlichen Farben. Schneidet daraus gleichlange Papierstreifen aus (am schnellsten geht dies mit einem Papierschneider). Legt einen Streifen zu einer Schlaufe zusammen und heftet ihn mit Heftklammern fest (alternativ Klebestift verwenden). So fahrt ihr fort, wobei jede neue Schlaufe durch die vorangegangene gezogen wird. Die genaue Anleitung erfahrt ihr auf dem Blog minimenschlein.de.

Summertime!

madmoisell.com hat sich hier eine zauberhafte Bastelanleitung für die Sommerzeit ausgedacht: Mit Pompom-Maker und Eierkarton entsteht eine Girlande im Eistüten-Look. Das macht nicht nur Sommerstimmung, sondern auch enormen Appetit auf ein Zitroneneis!

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Bastelanleitungen für schöne Deko? Hier haben wir tolle Ideen für Basteln mit Kronkorken und Basteln mit Eisstielen zusammengestellt. Und hier erfahrt ihr, wie ihr eine Seifenschale selber machen könnt.

Verwendete Quellen: pinterest.de