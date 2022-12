Handschuhe stricken Strickanleitungen für Kinder und Erwachsene

An kalten Tagen müssen wir uns warm ankleiden: Ein dicker Schal, Mütze und Handschuhe gehören dazu. Wer auf kuschelig warme Wolle und individuelle Kleidungsstücke setzt, strickt seine Handschuhe einfach selber. Dadurch könnt ihr nicht nur Handschuhe in euren Lieblingsfarben stricken, sondern auch gleich eurem liebsten Hobby nachgehen: Stricken entspannt und lässt uns in einen fast meditativen Zustand abtauchen. Wenn am Schluss dann noch das Strickstück fertig ist, können wir mit recht stolz verkünden: "Das habe ich selber gemacht!".

Tipp: Nicht nur ihr selbst könnt euch über neue Handschuhe und Fäustlinge freuen, auch eure Liebsten werden ganz begeistert sein, wenn sie ein paar selbst gestrickte Handschuhe bekommen!

Handschuhe stricken: Das müsst ihr beachten

Bevor ihr mit den Strickanleitungen startet, solltet ihr eine Maschenprobe mit dem angegebenen Material (oder einer vergleichbaren Wolle) laut den Angaben in der Anleitung machen. Lasst die fertig gestrickte Probe einige Zeit unter einem feuchten Tuch liegen und vergleicht sie dann mit den Angaben in der Anleitung. Weicht das Ergebnis ab, muss die Nadelstärke verändert werden: Ist euer Probestück kleiner als in der Maschenprobe angegeben, wählt eine halbe Nadelstärke größer. Ist das Probestück hingegen zu groß, nutzt ihr eine halbe Nadelstärke geringer und macht erneut eine Maschenprobe, bis letztendlich die richtige Größe erreicht wird.

Die Garne können z.B. bei Rikes Wollmaus erworben werden. Hinweis: Es kann sein, dass einige Garne nicht mehr erhältlich sind. In dem Fall kann auf andere Garne zurückgegriffen werden (Lauflänge, Maschenprobe und Nadelstärke beachten!).

