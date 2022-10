1 Der bauchige Butternuss kann ausgehöhlt zur Vase für langstielige Blumen werden.

2 Macht mächtig was her in Farbe, Form und Größe: die Bischofsmütze (Ø 45 cm).

3 Seine Fruchtfasern sind lang wie Spaghetti, daher der Name. Seine Farbe - Knaller!

4 Netter Kleiner. Baby Boo wiegt nur 100 bis 300 Gramm.

5 Sein grün-gelbes Tupfenkleid macht Sweet Dumpling zum Hingucker.

6 Sweet Lightning erinnert an eine Mandarine.

7 Ein dickes Ding - der Gelbe Zentner kann es auf 50 Kilo bringen.

8+9 Muskatkürbisse sind von winzig bis wuchtig zu haben, in Grün, Orange oder Braun.

10 Wie vom anderen Stern: Patisson in weißer, grüner oder gelber Ufo-Form.

11 Ein kleiner Exot: der runde Rondini stammt vermutlich aus Asien.

12+13 Ballonrund, tieforange - Hokkaidos sind die beliebtesten Zierkürbisse.



