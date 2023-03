von Janine Dauer Wer auf der Suche nach einem individuellen Geschenk für einen Lieblingsmenschen ist, wird beim Wenn-Buch sicherlich fündig. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt und stellen 100 Wenn-Buch-Ideen vor.

Ein Geschenk soll persönlich, praktisch und überraschend sein und den zu Beschenkenden einfach umhauen ... Da das Passende zu finden ist manchmal zum Haare raufen – vor allem bei Menschen, die gefühlt schon alles haben. Damit du dir nicht die Frisur ruinierst und ein umwerfendes Eierlegende-Wollmilchsau-Geschenk präsentieren kannst, zeigen wir dir, worauf es bei einem Wenn-Buch ankommt, wie du es selber machst und stellen dir 100 Ideen vor.

Das ist ein Wenn-Buch

Ein Wenn-Buch ist eine DIY-Geschenkidee, bei der die einzelnen Seiten mit einem "Wenn du mal"-Spruch und einem dazu passenden Geschenk individuell gestaltet werden. Die Geschenke sind in der Regel Kleinigkeiten und meist symbolisch oder scherzhaft gedacht. Doch das Wenn-Buch macht ebenfalls als Geschenkverpackung für Gutscheine oder Geld was her.

Zu welchen Anlässen passt die DIY-Geschenkidee?

Ob beste Freundin, Partner:in oder Vater: Über ein Wenn-Buch freuen sich deine Lieblingsmenschen zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Schwangerschaft oder Geburt, zu einer Abschiedsparty, aber auch zum Vater- oder Muttertag. Das Gute an dieser Geschenkidee ist ja, dass sie sich individuell umsetzen lässt und du sie so perfekt an den Empfänger und die Situation anpassen kannst.

Anleitung für ein Wenn-Buch

Du brauchst:

Ein Ringbuch

Stifte in verschiedenen Stärken und Farben

Kleber, doppelseitiges Klebeband und/oder Masking Tape

Kleine Geschenke

Weiteres Dekomaterial nach Wahl (z. B. Konfetti, Schleifen, etc.)

Es muss kein gekauftes Ringbuch sein, auch das Buch kannst du selber machen, wenn du Lust dazu hast. Dann benötigst du einen Ordner oder klappbare Schlüsselringe, sodass genügend Raum für die Geschenke ist! Achte ebenfalls darauf, dass das Papier nicht zu dünn ist, sondern sich auch mit aufgeklebten Geschenken noch gut blättern lässt. Ob das Papier weiß, schwarz oder bunt ist, bleibt Geschmackssache. Bei einem schwarzen Untergrund kommen Farben eventuell nicht so gut zur Geltung. Wenn du schwarzes Papier auswählst, könntest du alternativ auch zu Silber- oder Goldstiften greifen.

So gehst du vor:

Bevor du mit der Seitengestaltung loslegst, solltest du wissen, welche Sätze hinein sollen und entsprechend die Geschenke besorgen. Die Geschenke sollten nicht größer als das Buch sein. Bedenke auch: je mehr und je dicker die Präsente sind, desto umfangreicher wird auch das Buch! Beschrifte den Wenn-Buch-Deckel und wenn du magst, kannst du noch eine Widmung oder Glückwünsche auf eine erste Seite schreiben. Dann fängst du mit den Seiten an: male, schreibe, klebe was das Zeug hält! Bei losen Blättern lochst du diese abschließend und fügst sie im Ordner (oder Alternative) zusammen.

Die 100 besten Wenn-Buch-Ideen

Praktisch, freundschaftlich oder lustig: In dieser Liste findest du 100 Sprüche und Ideen, die du je nach Beziehung und Stil des Wenn-Buchs auswählen bzw. nach deinem Belieben abwandeln kannst:

Wenn du mal den Schlüssel zum Glück brauchst… Geschenkidee/Symbol: Schlüssel einkleben Wenn du mal eine Glückssträhne brauchst … Geschenkidee/Symbol: Grüne Kunsthaarsträhne Wenn du mal etwas Glück brauchst… Geschenkidee/Symbol: Kleeblatt Wenn du mal einen Sechser im Lotto brauchst … Geschenkidee/Symbol: Lottoschein Wenn du mal einen Joker im Leben brauchst … Geschenkidee/Symbol: Joker-Spielkarte Wenn du mal hoch hinaus willst … Geschenkidee/Symbol: Luftballons aufkleben oder eine Leiter basteln (z. B. aus Eisstielen) Wenn du mal bei jemandem ein Stein im Brett brauchst … Geschenkidee/Symbol: (Bemalter) Stein Wenn du mal einen Schatz brauchst … Geschenkidee/Symbol: Regenbogen malen Wenn du dir mal zu viele Sorgen machst … Geschenkidee/Symbol: Sorgenfresser Wenn du mal eine zündende Idee brauchst … Geschenkidee/Symbol: Streichhölzer Wenn mal der Schuh drückt … Geschenkidee/Symbol: Blasenpflaster Wenn du mal schlechte Laune hast …. Geschenkidee/Symbol: ein Stück Luftpolsterfolie Wenn du mal den Faden verlierst/dein Geduldsfaden reißt … Geschenkidee/Symbol: Faden Wenn du dir mal den Tag versüßen willst … Geschenkidee/Symbol: Tütchen Zucker Wenn du mal kein Netz hast … Geschenkidee/Symbol: Haarnetz Wenn du mal Licht im Dunkeln brauchst … Geschenkidee/Symbol: Teelicht Wenn du auf Nummer sicher gehen willst … Geschenkidee/Symbol: Zahlen aufmalen (Tipp: So geht Handlettering für Zahlen) Wenn du mal nach den Sternen greifen willst … Geschenkidee/Symbol: Sterne aufmalen oder Leuchtsterne aufkleben Wenn du mal einen Frosch im Hals hast … Geschenkidee/Symbol: Hustenbonbon Wenn dir mal langweilig ist … Geschenkidee/Symbol: Sudoku aus der Zeitung einkleben Wenn du mal an dir selber zweifelst … Geschenkidee/Symbol: Positive Eigenschaft des zu Beschenkenden auflisten Wenn du mal nur Flausen im Kopf hast … Geschenkidee/Symbol: Staubfänger Wenn du mal herzhaft lachen willst … Geschenkidee/Symbol: Lustiges Foto von euch Wenn du mal ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst … Geschenkidee/Symbol: Ass-Spielkarte Wenn du mal kalte Füße bekommst … Geschenkidee/Symbol: Kuschelsocken Wenn es dir mal zu haarig wird … Geschenkidee/Symbol: Rasierklinge Wenn du mal auf alles pfeifen willst … Geschenkidee/Symbol: Trillerpfeife Wenn du mal auf Bärenjagd gehen willst … Geschenkidee/Symbol: Tütchen mit Gummibären Wenn du mal keinen Ausweg weißt … Geschenkidee/Symbol: Labyrinth Wenn es mal wieder länger dauert … Geschenkidee/Symbol: Snickers-Riegel Wenn du mal eine Pause brauchst … Geschenkidee/Symbol: KitKat-Riegel Wenn du dich mal alt fühlst … Geschenkidee/Symbol: Kinderriegel Wenn du mal ein Dankeschön loswerden willst … Geschenkidee/Symbol: Merci-Riegel Wenn du dir mal Konfetti ins Leben pusten musst … Geschenkidee/Symbol: Tütchen mit Konfetti Wenn du mal ein Wunder brauchst … Geschenkidee/Symbol: Wunderkerzen Wenn du mal etwas Halt brauchst … Geschenkidee/Symbol: Magneten Wenn du mal den Mut verlierst … Geschenkidee/Symbol: Schön gestalteter Spruch (z. B. „Angst ist vorübergehend. Bedauern für immer“ oder „Du bist vielleicht noch nicht da, aber du bist näher dran als gestern“) Wenn du mal einen Motivationsschub brauchst … Geschenkidee/Symbol: Schön gestalteter Spruch (bspw. „Das Leben ist zu kurz für irgendwann“ oder „Neue Wege entstehen beim Gehen “) oder eigene Worte passend zur Situation Wenn dir mal etwas Zeit fehlt … Geschenkidee/Symbol: Uhr aufmalen und kleine Zeiger basteln Wenn dir das Leben mal zu grau erscheint … Geschenkidee/Symbol: Buntstifte Wenn du mal jemandem Feuer unterm Hintern machen willst … Geschenkidee/Symbol: Feuerzeug Wenn du mal ein paar Kröten brauchst … Geschenkidee/Symbol: Geld Wenn du dir mal einen Wunsch erfüllen möchtest … Geschenkidee/Symbol: Sternschnuppe malen oder Geld Wenn du mal blau machen willst … Geschenkidee/Symbol: Falscher Krankenschein Wenn du mal Bauchschmerzen hast … Geschenkidee/Symbol: Körnerkissen Wenn dir der Tag mal zu trist war … Geschenkidee/Symbol: Seite voller Glitzer Wenn dein Akku mal leer ist … Geschenkidee/Symbol: Batterien Wenn dir mal ein Licht aufgehen soll … Geschenkidee/Symbol: Kleine Kerze Wenn du mal nicht in form bist … Geschenkidee/Symbol: Ausstechförmchen Wenn dir mal die Worte fehlen … Geschenkidee/Symbol: Seite aus einem alten Lexikon (z. B. mit dem Wort Liebe, Freundschaft, etc) Wenn dir mal nach lieben Worten ist … Geschenkidee/Symbol: Einen selbstgeschriebenen Brief in einem kleinen Umschlag Wenn du genüsslich in den Tag starten willst … Geschenkidee/Symbol: Gutschein für ein Frühstück Wenn du mal einen Ohrwurm brauchst … Geschenkidee/Symbol: (Gutschein für) Konzerttickets Wenn die Küche mal kalt bleiben soll … Geschenkidee/Symbol: Gutschein für ein Restaurant Wenn du mal Lust auf eine Safari hast … Geschenkidee/Symbol: Gutschein für einen Tierpark Wenn du mal Lust auf Sterne gucken hast … Geschenkidee/Symbol: Gutschein für eine Sternenwarte Wenn du mal neuen Lesestoff brauchst … Geschenkidee/Symbol: Buchgutschein Wenn du mal neuen Stoff brauchst … Geschenkidee/Symbol: Gutschein für einen Bastel- oder Stoffladen Wenn du/ihr mal Zeit für euch brauch(s)t … Geschenkidee/Symbol: Gutschein fürs Babysitten Wenn du mal die Nase voll hast … Geschenkidee/Symbol: Taschentuch Wenn du dich mal richtig entfalten willst … Geschenkidee/Symbol: Anti-Falten Creme Wenn du mal Lust auf Italien hast … Geschenkidee/Symbol: Rohe Nudeln Wenn du mal einen Blick in die Zukunft werfen willst … Geschenkidee/Symbol: Selbstgeschriebenes Horoskop Wenn du mal glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Schokolade her … Geschenkidee/Symbol: Tafel Schokolade Wenn du mal jemandem eine kleben willst … Geschenkidee/Symbol: Klebestift Wenn du mal Urlaub brauchst … Geschenkidee/Symbol: Tütchen mit Sand, Muscheln und Cocktailschirmchen aufkleben Wenn du mal eine Schraube locker hast … Geschenkidee/Symbol: Dübel Wenn du mal einen bad hair day hast … Geschenkidee/Symbol: Breites Haarband Wenn du mal im Regen stehst … Geschenkidee/Symbol: Regenschirm malen oder Regenhaube einkleben Wenn du mal einen Fehler gemacht hast … Geschenkidee/Symbol: Tintenkiller Wenn es dir mal zu bunt wird … Geschenkidee/Symbol: Entfärber Wenn du diesen Moment nie wieder vergessen willst … Geschenkidee/Symbol: Leere Tagebuchseite einkleben Wenn du mal wieder Lust auf ein Kompliment hast … Geschenkidee/Symbol: Abreisszettel (wie früher aus dem Supermarkt 😉) mit verschiedenen Komplimenten Wenn dir mal was auf den Magen schlägt … Geschenkidee/Symbol: Kleiner Kräuterlikör Wenn du mal einen Kuss brauchst … Geschenkidee/Symbol: Ferrero-Küsschen einkleben oder Kussmünder malen Wenn dir mal nach einer Umarmung ist … Geschenkidee/Symbol: kleine sich umarmende Figuren einkleben oder der Spruch: „Das ist kein Buch, das ist eine Umarmung“ Wenn du mich/uns mal vermisst … Geschenkidee/Symbol: Foto Wenn du mal früh hoch musst … Geschenkidee/Symbol: Tütchen mit Instant-Kaffee Wenn du mal Lust auf einen Ausflug in die Natur hast … Geschenkidee/Symbol: Blumensamen Wenn du mal deinem Körper was Gutes tun willst … Geschenkidee/Symbol: Bodylotion-Probepackung Wenn du mal das richtige Maß brauchst … Geschenkidee/Symbol: Maßband Wenn du mal eine Erfrischung benötigst … Geschenkidee/Symbol: Kleine Flasche Gesichtswasser Wenn du dich mal auf deinen Lorbeeren ausruhen willst … Geschenkidee/Symbol: Lorbeerblätter aufkleben Wenn dir mal die Augen zufallen … Geschenkidee/Symbol: Streichhölzer Wenn es für dich mal Rosen regnen soll … Geschenkidee/Symbol: Rosenblätter im Organzabeutel Wenn du mal den Nagel auf den Kopf treffen willst … Geschenkidee/Symbol: Nagel (und eventuell einen Hammer aufmalen) Wenn du dir mal was abschminken musst … Geschenkidee/Symbol: Selbstgenähte Pads Wenn du mal etwas Schlaf brauchst … Geschenkidee/Symbol: Schlafmaske und Ohrenstöpsel Wenn du mal die Motten kriegst … Geschenkidee/Symbol: Mottenkugeln im Tütchen Wenn du mal jemanden den Kopf waschen musst … Geschenkidee/Symbol: Shampoo-Probe Wenn du mal die Nadel im Heuhaufen suchst … Geschenkidee/Symbol: viele Nadeln aufkleben Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst … Geschenkidee/Symbol: eigene Telefonnummer Wenn du mal deinen Senf dazugeben willst … Geschenkidee/Symbol: Senf Wenn dir mal nach einem neuen Schmuckstück ist … Geschenkidee/Symbol: Essbare Kette Wenn es mal nicht wie am Schnürchen läuft … Geschenkidee/Symbol: Schnüre aufkleben Wenn dir mal nach einem Sonnenbad ist … Geschenkidee/Symbol: Selbstbräuner-Probe Wenn du mal einen Tapetenwechsel benötigst … Geschenkidee/Symbol: kleines Dekostück (z. B. ein flaches Dekoherz zum Aufhängen) Wenn du mal schlecht träumst … Geschenkidee/Symbol: Traumfänger Wenn du mal eine neue Herausforderung brauchst … Geschenkidee/Symbol: Ideen für eine Challenge aufschreiben (z. B. eine Woche lang jeden Tag ein neues Rezept kochen oder 10 Tage lang 50 Liegestütze pro Tag) Wenn du mal eine neue Perspektive brauchst … Geschenkidee/Symbol: Foto/Bild falsch herum reinkleben oder die Yoga-Position Shirshasana (Kopfstand) erklären

Inspiration für die Gestaltung

Bei der Gestaltung hast du selbstverständlich freie Hand. Das Wenn-Buch lässt sich mit allen möglichen Techniken und Bastelmaterialen verzieren:

Glitzer-Klebe

Masking Tape

Bastelfolie

Pompons

Pailletten

Federn

Sticker

Stempel

Embossing

Handlettering

Doodles zeichnen

Scrapbooking eignet sich ebenfalls als Wenn-Buch-Idee. Als Alternative zum Buch passt auch eine Wenn-Box als Geschenk: Dafür verpackst du die kleinen Präsente, beschriftest sie mit dem entsprechenden Spruch, dann kommt alles in eine schöne Box und ist bereit einem Lieblingsmenschen Freude zu bereiten.

