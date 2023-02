von Claudia Enders Für Karneval muss ein Kostüm her – und zwar ein richtig gutes! Für alle, die noch auf der Suche nach einem Last Minute Kostüm sind, haben wir hier die passenden Ideen, die ohne viel Aufwand schnell zurechtgemacht werden können.

Für alle Närrinnen und Narren stellt sich jedes Jahr wieder die gleiche Frage in der fünften Jahreszeit: Als was gehe ich dieses Jahr zum Karneval?! Manche planen bereits weit im Voraus, welche Verkleidung sie umsetzen wollen und tüfteln, basteln und nähen anschließend fleißig an ihren Kostümen, bis alles sitzt. Aber auch diejenigen, die weder die Zeit noch die Muße für ein aufwendiges Kostüm haben, können zu Karneval einen glorreichen Auftritt hinlegen. Hier zeigen wir euch schnelle Last Minute Kostüme, die ihr bereits mit wenig Aufwand und Materialien umsetzen könnt und die dabei nicht minder originell sind.

Als Dieb zum Karneval

Das Kostüm ist ebenso schnell wie einfach zusammengesetzt und somit auch für Kurzentschlossene geeignet. Alles was ihr braucht, findet ihr in den meisten Fällen bereits im Kleiderschrank: Schwarze Hose, gestreifte T-Shirt, schwarze Mütze, ggf. schwarze Handschuhe und einen Jutebeutel. Die Augenmaske kann aus Tonpapier und Gummiband gebastelt werden. Fehlt nur noch ein großes schwarzes Dollarzeichen, das ihr aus Buntpapier oder Stoff ausschneiden könnt und an den Beutel heftet oder im Falle von Stoff mithilfe einer doppelseitigen Bügeleinlage aufbringt (z. B. Vliesofix).

"ERROR 404 – Kostüm nicht gefunden"

"ERROR 404 – COSTUME NOT FOUND" ist die Kostümidee, die bestens für Informatiker:innen geeignet ist und die euch quasi gar keinen Aufwand macht. Ihr braucht lediglich einen Drucker und etwas festere Pappe, auf die ihr den Druck anschließend aufklebt. Stanzt zwei Löscher hinein und knotet ein Band zum Umhängen an euer Schild. Fertig!

Last Minute Kaktus-Kostüm

Ihr habt noch einen grünen Strickpulli zu Hause? Wunderbar, dann ist der Ausgangspunkt für euer Kaktus-Kostüm ja schon mal geklärt. Dazu benötigt ihr lediglich weiße Pfeifenreiniger, die ihr zurechtschneidet und in der Mitte annäht (je nach Größe des Pullis muss hier ein bisschen mehr Zeit investiert werden). Knickt die Pfeifenreiniger anschließend in der Mitte nach oben und schon sitzt euer stacheliges Gewand. Eine rosa Blüte im Haar macht euch letztendlich noch zum blühenden Kaktus.

Als Qualle zum Karneval

Als schillernde Qualle zieht ihr garantiert alle Blicke auf euch! Dafür braucht ihr lediglich einen durchsichtigen Regenschirm und schimmernde Geschenkbänder, die ihr am Schirm anknotet, anklebt oder mit ein paar Stichen festnäht.

Upcycling-Verkleidung als Schnecke

Upcycling ist hier das Stichwort, denn dieses Schneckenkostüm besteht zum Großteil aus recyceltem Verpackungsmaterial, das zusammengerollt auf eine Pappe geklebt wird. Die Pappe wird mittels Schnüre schnell zum Rucksack umgestaltet. Fehlen nur noch die Fühler, die ihr mindestens genauso schnell aus Resten des Verpackungsmaterials sowie einem Haarreif bastelt. Die komplette Anleitung seht ihr auf dem Youtube-Kanal von Bianka Bowman:

Google Maps-Kostüm

Ein graues Shirt, gelbes Gewebeband und ein paar Ausdrucke mit Straßennamen bzw. Metro- oder Buszeichen – mehr braucht es nicht, um dieses originelle Kostüm zu basteln. Wer nicht mit einem großen roten Schild um den Kopf durch die Gegend laufen möchte, kann sich die Markierung auch einfach mit roter und schwarzer Schminke auf das Gesicht malen.

Last Minute Kostüm: Koch meets Pasta

Der Koch und seine Pasta ergeben das perfekte Dream-Team! Die Kochmütze und das weiße Hemd sind schnell besorgt, die Pasta wiederum könnt ihr euch aus gelbem Moosgummi oder Filz zurechtschneiden, zur Mitte hin raffen und mit ein paar Stichen festnähen.

Als Vogelscheuche zum Fasching

Die hübsche Vogelscheuche braucht sich nicht verstecken und zieht garantiert alle Blicke auf sich! Was ihr braucht: Strohhut, Latzhose, kariertes Hemd, ein paar Blumen plus Stroh und etwas Schminke. Easy!

Kostüm für Weinliebhaber:innen

Zur prallen Weintraube werdet ihr mit einem einfarbigen grünen oder lilafarbenen Shirt und jede Menge farblich passenden Luftballons. Wem schnell die Luft ausgeht, der stattet sich für diese DIY-Kostümidee am besten mit einer Ballon-Luftpumpe aus. Für die typische Rispenform pustet ihr die unteren Ballons nur zur Hälfte auf. Die Ballons werden anschließend mit Sicherheitsnadeln am Shirt befestigt. Für das Finish fehlt euch nur noch ein grüner Kopfschmuck. Wer spontan keine grünen Kunstblätter parat hat, kann für den Kopfschmuck auch grüne Blätter aus Bastelpapier oder Moosgummi ausschneiden und diese auf einem Haarreif aufkleben. Voilà, das Kostüm steht!

Abseits von den Kostümideen haben wir auch noch Schminkideen für euch. Hier erfahrt ihr zum Beispiel, wie ihr eine Hexe schminken, einen Teufel schminken oder ein Reh schminken könnt.

