Makramee: Anleitung für Anfänger und DIY-Ideen

Makra ... was? Makramee (spanische Schreibweise Macramé) ist eine Knüpftechnik, die aus dem Orient über Spanien nach Europa kam. In den 1970ern erlebte Makramee schon mal einen richtigen Boom – jetzt ist er seit einiger Zeit wieder da! Überall in den Läden und Onlineshops finden wir tolle Makramee-Artikel. Die haben jedoch ihren Preis... klar, dass Handarbeit nicht günstig ist. Wem das jedoch zu viel ist oder wer eh Lust auf DIY hat, kann sich auch eigene tolle Einzelstücke knüpfen: ein Armband, eine Blumenampel (DER Klassiker) oder einen trendigen Wandbehang. Wir haben passende Makramee-Anleitungen für dich gesammelt.

Makramee: Welches Material?

Das kommt natürlich darauf an, was du knoten möchtest. Du kannst wählen zwischen Makramee-Garn aus Baumwolle, Jute oder gewachstem Polyester in verschiedenen Stärken oder auch auf Paracordbänder (Parachute Cord) zurückgreifen. Für größere Stücke, wie etwa einen Vorhang, eignen sich Seile (Ø 6 mm) aus dem Segelbedarf.

Makramee: Anleitung für Anfänger

Es sieht schwieriger aus, als es ist. Mit ein bisschen Übung bekommst du das ganz leicht hin. Als Grundtechnik solltest du dich mit dem Weberknoten (Kreuzknoten) vertraut machen. Die Knotentechnik eignet sich perfekt für zum Beispiel Armbänder.

Und so kannst du ein schickes, filigranes Armband knüpfen:

Als Anhänger kannst du beliebige Formen benutzen: Anker, Lebensbaum, Unendlichkeitszeichen, Kreise, Herzen, Kleeblatt, und und und...

Makramee: Anleitung für Armband und Kette

Ohne Weberknoten und noch etwas leichter zu knüpfen, ist ein Armband mit dickerem Garn:

Für das perfekte Zusammenspiel bei deinem Outfit, darf eine passende Kette natürlich nicht fehlen:

Makramee: Anleitung für eine Blumenampel

Blumenampeln sind etwas aufwendiger als Armbänder, aber der Aufwand lohnt sich! Du benötigst neben den Seilen einen Metallring, eine Klebepistole und eine Schere:

Makramee: Anleitung für einen schicken Wandbehang

Es muss nicht gleich ein Wandteppich sein: dieser Wandbehang sieht geknüpft einfach zauberhaft als Deko aus:

Makramee – noch mehr Ideen zum Nachmachen

Knoten für Knoten zum nächsten Lieblingsstück, stöbere durch tolle Ideen – von der Eule bis zum Einkaufsbeutel!

