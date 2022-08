von Eva Carolin Keller Ein Makramee Schlüsselanhänger ist mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung im Handumdrehen geknüpft und gibt noch dazu ein tolles DIY-Geschenk ab.

Du bist auf der Suche nach einem süßen Geschenk und magst den Boho-Style? Dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir nämlich Schritt für Schritt, wie du einen Makramee Schlüsselanhänger selber machst. Das ist wirklich ganz einfach, selbst wenn du Makramee Anfänger:in bist. Denn du benötigst lediglich drei verschiedene Knoten für die Knüpfkunst. Los geht's!

Makramee Grundlagen

Technik

Beim Knüpfen von Makramee unterscheiden wir zwischen dem Arbeitsfaden und dem Trägerfaden. Der Arbeitsfaden ist der Faden, der um den Trägerfaden (auch Leitfaden genannt) geknotet wird. Wichtig: Arbeitsfäden und Trägerfäden können ihre Funktionen tauschen.

Makramee Schlüsselanhänger: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Für diesen Makramee Schlüsselanhänger im Boho-Look brauchst du nur drei verschiedene Knotentechniken, die du beliebig wiederholen kannst.

Buchknoten (Ankerknoten) zum Befestigen der Fäden

Rippenknoten für das Rautenmuster

Kreuzknoten für das Muster in der Mitte der Rauten

1. Vorbereitung: Das brauchst du für deinen Makramee Schlüsselanhänger

Zunächst scheidest du das Makramee Garn zu. Du benötigst vier Fäden mit einer Länge von ungefähr einem Meter.

Tipp: Am einfachsten gestaltet sich das Knüpfen, wenn du den Schlüsselring mit Tesafilm am Tisch festklebst oder du befestigst den Karabiner an einem Gegenstand. So rutscht dir dein Makramee Flechtwerk nämlich während des Knüpfens nicht weg.

2. Makramee Fäden befestigen

Schritt 1: Erster Buchknoten

Als Nächstes nimmst du dir den Schlüsselring zur Hand und befestigst daran den ersten Faden mithilfe des Buchknotens (auch Ankerknoten genannt). Dafür teilst du den Faden in der Mitte und legst die beiden Hälften übereinander, sodass eine Schlaufe entsteht. Die Schlaufe fädelst du nun durch den Schlüsselring und schlingst sie dann einmal um die beiden herunterhängenden Enden des Garns.

© eigene Produktion

Schritt 2: Weitere Buchknoten

Diesen Vorgang wiederholst du mit allen Fäden.

© eigene Produktion

3. Makramee Schlüsselanhänger: Rippenknoten

Schritt 1: Linke Seite

Wir starten mit dem Rippenknoten. Dafür teilst du die acht Fäden in der Mitte und legst die rechten vier zunächst auf die Seite. Dann nimmst du dir die innerste Schnur der übrigen vier. Diese Schnur wird dein Trägerfaden. Das bedeutet, dass die übrigen Fäden – auch Arbeitsfäden genannt – um diesen Faden herum geschlungen werden. Die Arbeitsfäden übernehmen dabei quasi die Arbeit. Leg den Trägerfaden zunächst über den Nachbarfaden auf der linken Seite.

© eigene Produktion

Schritt 2: Erster Rippenknoten

Nun schlingst du den ersten Arbeitsfaden – die Schnur, die links neben dem Trägerfaden liegt – unter diesem durch, führst ihn durch die Schlaufe und bildest so einen Knoten. Der Trägerfaden bleibt dabei gerade, du kannst sein Ende straff nach unten ziehen.

© eigene Produktion

Schritt 3: Zweiter Rippenknoten

Diesen Vorgang wiederholst du, sodass du am Ende zwei Rippenknoten geknüpft hast und dein Ergebnis wie auf dem Bild (siehe unten) aussieht.

© eigene Produktion

Schritt 4: Dritter Rippenknoten

Nun gehst du zum nächsten Faden über (eins weiter außen) und knüpfst einen weiteren Rippenknoten. Dabei schlingst du den neuen Arbeitsfaden ebenfalls um den Trägerfaden, bringst ihn durch die Schlaufe und ziehst die Enden fest.

© eigene Produktion

Schritt 5: Vierter Rippenknoten

Wiederhole den Vorgang noch einmal mit demselben Faden.

© eigene Produktion

Schritt 6: Fünfter und Sechster Rippenknoten

Mit dem äußersten Faden (ganz links) knüpfst du mit derselben Technik zwei weitere Rippenknoten, indem du den Arbeitsfaden wieder um den Trägerfaden schlingst und festziehst. Kannst du sechs Rippenknoten zählen? Dann hast du alles richtig gemacht.

© eigene Produktion

Schritt 7: Nun folgt die rechte Seite

Den Prozess wiederholst du auch auf der rechten Seite. Dafür legst du dir diesmal die vier linken Schnüre auf die Seite und beginnst mit dem innersten Faden der rechten Seite. Dieser wird nun zum Trägerfaden. Knüpfe mit deinem neuen Trägerfaden und den anderen drei Schnüren (Arbeitsfäden) jeweils zwei Rippenknoten. In Summe sind es wieder sechs Rippenknoten, die du für die rechte Seite knotest.

© eigene Produktion

4. Makramee Schlüsselanhänger: Kreuzknoten

Nachdem du nun die ersten zwei Knotentechniken – nämlich den Buchknoten und den Rippenknoten – gelernt und erfolgreich angewendet hast, folgt Knotentechnik Nummer drei, der Kreuzknoten.

Schritt 1: Äußere Fäden beiseite legen

Für den Kreuzknoten legst du im ersten Schritt die äußeren beiden Fäden weg. Diese werden nämlich nicht gebraucht und somit auch in der folgenden Beschreibung außenvorgelassen.

© eigene Produktion

Schritt 2: Bestimmung von Arbeitsfaden und Trägerfaden

Zuerst nimmst du dir den Faden vom linken äußeren Rand (erster Arbeitsfaden) und legst ihn über die drei Fäden in der Mitte (Trägerfäden).

© eigene Produktion

Schritt 3: Erster Kreuzknoten

Nun wird der rechte äußere Faden (zweiter Arbeitsfaden) über den ersten Arbeitsfaden gelegt und dann unter den drei Trägerfäden hindurch gezogen, sodass ein Knoten entsteht. Dieser sollte die drei Trägerfäden in der Mitte mit einer Schlaufe umschließen.

© eigene Produktion

Schritt 4: Zweiter Kreuzknoten

Ziehe beide Enden fest und wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite. Dafür legst du zunächst die rechte äußere Schnur – deinen Arbeitsfaden – über die drei Trägerfäden in der Mitte.

© eigene Produktion

Schritt 5: Zweiter Kreuzknoten

Dann bildest du mit dem ersten Arbeitsfaden, der von Links kommt, einen Knoten, indem du diesen über den zweiten Arbeitsfaden und unter den drei mittigen Schnüren (den Trägerfäden) hindurch fädelst.

© eigene Produktion

Schritt 6: Fertig sind die Kreuzknoten

Ziehe beide Garnenden rechts und links fest. Du hast nun zwei Kreuzknoten um die drei Stränge in der Mitte geknüpft.

© eigene Produktion

5. Makramee Schlüsselanhänger: Zweite Rippenknoten-Abfolge

Es geht weiter mit dem Rippenknoten. Diesen kennst du bereits aus einem vorherigen Schritt. Die neue Abfolge ist aber etwas komplizierter, daher zeigen wir dir noch einmal genau, wie du sie knotest.

Schritt 1: Bestimmung von Arbeitsfaden und Trägerfaden

Wir wollen nun das Rautenmuster vervollständigen. Dafür legst du zunächst die vier linken Fäden auf die Seite. Wir starten nämlich rechts. Der rechte äußere Faden wird dein Trägerfaden. Diesen legst du über den Faden links daneben – deinen ersten Arbeitsfaden.

© eigene Produktion

Schritt 2: Erster Rippenknoten

Dann schlingst du deinen ersten Arbeitsfaden um den Trägerfaden, ziehst ihn durch die Schlaufe und bildest, wie auch schon in den vorherigen Schritten, einen Rippenknoten. Die Technik bleibt genau gleich.

© eigene Produktion

Schritt 3: Vervollständige eine Reihe mit insgesamt zwölf Rippenknoten

Mit jedem Arbeitsfaden knotest du jeweils zwei Rippenknoten um den Leitfaden. Auf der rechten Seite ergeben sich sechs Knoten. Wiederhole den Vorgang dann auf der linken Seite, indem du den linken äußeren Faden zu deinem neuen Trägerfaden machst und nun alle drei übrigen Arbeitsfäden jeweils zwei Mal um den Trägerfaden knotest – in Summe wieder sechs Knoten.

© eigene Produktion

Schritt 4: Aufgepasst, jetzt ändert sich die Abfolge!

Statt die Seite zu wechseln und mit dem rechten äußeren Faden zu beginnen, wie wir es zuvor gemacht haben, knotest du die angefangene Reihe bis zum Ende durch. Dein Trägerfaden bleibt dabei gleich.

© eigene Produktion

Schritt 5: Knote eine Diagonale

Knote pro Arbeitsfaden immer zwei Rippenknoten um den Trägerfaden, sodass sich eine lange Diagonale ergibt wie auf dem Bild.

© eigene Produktion

Schritt 6: Linke Seite

Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite. Dafür legst du die rechten vier Schnüre weg und beginnst aus der Mitte. Der innerste Faden der linken Seite wird nun zum Trägerfaden, um den du jeweils die Arbeitsfäden mithilfe der Rippentechnik herum knotest. Pro Arbeitsfaden knüpfst du wie zuvor zwei Knoten.

© eigene Produktion

Schritt 7: Knüpfe die Reihe zu Ende

Wenn du die Reihe vervollständigt hast, zeichnet sich das Kreuz des Rautenmusters ab.

© eigene Produktion

6. Makramee Schlüsselanhänger: Zweiter Kreuzknoten

Eigentlich kennst du die Kreuzknoten-Abfolge schon. Deswegen zeigen wir dir noch einmal verkürzt, wie du weiter machst. Genau wie in 4. knotest du einmal von links und einmal von rechts jeweils einen Kreuzknoten um die drei Fäden (Trägerfäden) in der Mitte, die äußeren Fäden legst du weg. Sieht dein Ergebnis aus wie auf dem Bild unten? Dann hast du alles richtig gemacht.

© eigene Produktion

7. Makramee Schlüsselanhänger: Beliebig fortsetzen

Du hast jetzt alle Knotentechniken und Abfolgen gelernt und kannst die Muster beliebig fortsetzen – je nachdem wie lang dein Makramee Schlüsselanhänger werden soll. Wenn du unserem Beispiel folgen möchtest, knotest du ganz einfach auf jeder Seite noch sechs Rippenknoten und wärst dann bereits fertig. Du kannst das Muster aber auch noch weiter spinnen.

8. Makramee Schlüsselanhänger: Schluss

Wenn du mit der Länge deines Makramee Schlüsselanhängers zufrieden bist, nimmst du die acht Schnüre zusammen und bindest einen dünnen Draht oder ein Gummi herum, um dein Makramee sauber abzuschließen.

© eigene Produktion

Pro-Tipp: Wenn du deinen Makramee Schlüsselanhänger noch etwas individueller gestalten möchtest, kannst du ihn mit Perlen oder Holzkugeln verzieren oder sogar buntes Garn verwenden.

Das schöne an Makramee ist, dass man nie auslernt. Es gibt so viele verschiedene Knotentechniken, die du miteinander kombinieren kannst und so immer neue tolle Muster entstehen.

