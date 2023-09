von Claudia Enders Du liebst den Boho-Style und möchtest dich im Makramee knüpfen ausprobieren? Dann haben wir hier die perfekte Anleitung für dich: Ein Makramee Windlicht, das nicht nur ein schönes Licht zaubert, sondern auch äußerst schick aussieht!

Bei Makramee handelt es sich um eine Knüpftechnik, bei der mit Hilfe verschiedener Knoten schöne Ornamente entstehen. Diese Technik lässt sich wunderbar nutzen, um Wandbehänge, Blumenampeln oder auch Windlichter zu gestalten. Dazu fügt sich Makramee perfekt in den sogenannten Boho-Style ein – einem unkonventionellem Einrichtungsstil, der mit erdigen Tönen, Naturmaterialien und Mustern auftrumpft und die Wohnung zu einem gemütlichen Rückzugsort macht.

Für ein außergewöhnliches Windlicht braucht es dabei nicht viel: Du benötigst lediglich ein größeres Glas (z. B. Einwegglas) Baumwollgarn und etwas Geduld. Und natürlich ein Teelicht, um das fertige Stück gleich einzusetzen! Anschließend kannst du mit drei einfachen Knoten ein Makramee umsetzen, das garantiert zum Hingucker wird. Wie genau das Selbermachen funktioniert, liest du hier.

Makramee Windlicht: Zubehör und Anleitung zum Selbermachen

Zubehör:

geflochtenes Baumwollgarn 12,20 m, ø 4 mm

Einwegglas

Fadenlängen:

1 x 100 cm

14 x 80 cm

Knoten:

Ankerknoten

Rippenknoten

Raute

Fertige Größe: 7 x 13 cm

Anleitung für das Makramee-Windlicht

Schritt 1

Lege den Faden (100 cm) um den Glashals und verknote ihn. Achte darauf, dass die Fadenenden gleich lang sind. Knote die restlichen 14 Fäden (je 80 cm) mit Ankerknoten an den Anfangsfaden.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 2

Setze drei Fäden nebeneinander und lasse einen kleinen Abstand zu den nächsten drei Ankerknoten.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 3

Mit den drei Ankerknoten knüpfst du jeweils eine Raute. Beginne mit den zwei mittleren Fäden. Der Leitfaden zeigt nach links. Knote einen Rippenknoten um den Leitfaden.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 4

Wenn du den äußersten Arbeitsfaden auf der linken Seite um den Leitfaden geknotet hast, gehst du wieder zur Mitte. Nimm den Faden, der aus deinem ersten Rippenknoten hervorsteht als neuen Leitfaden, der nun nach rechts zeigt. Knote die rechten Arbeitsfäden um den Leitfaden.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 5

Lege die Leitfäden links und rechts so, dass sie zueinander zeigen. Knote mit dem Rippenknoten Arbeitsfaden für Arbeitsfaden, von außen nach innen, in Richtung der Mitte zurück.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 6

Um die Raute zu schließen, nimm einen der beiden Leitfäden und knote den anderen Leitfaden um diesen herum.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 7

Verwende die Fäden zwischen zwei Rauten für die nächste Raute. Der oberste Faden von rechts ist der nach links gerichtete Leitfaden.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 8

Aus dem ersten Rippenknoten führt auch hier der Leitfaden nach rechts.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Schritt 9

Schneide die Fäden am Glasrand ab. Du kannst das Windlicht auch mit gezwirntem Garn knüpfen und die Fäden auskämmen.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

Und last but not least: Teelicht ins Makramee-Windlicht und der hyggeligen Stimmung steht nichts mehr im Weg!

Diese Anleitung stammt aus dem Buch "Boho-Makramee. Accessoires und Homedeko knüpfen" von Linda Fertig und Denise Lüdicke, erschienen im Christophorus Verlag. Von den wichtigsten Knotentechnicken über einfache Anleitungen für Blumenanmapel, Wimpelkette, Schlüsselanhänger & Co. bis hin zu komplexen Knüpfkunstwerken in Form von Wandbehängen bietet das Buch ein buntes Sammelsurium für alle Makramee-Liebhaber, die sich vom Boho-Charme begeistern lassen wollen.

© Christophorus Verlag/Linda Fertig, Denise Lüdicke

