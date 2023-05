Muttertagskarte basteln Tolle Bastelideen für die weltbeste Mama

von Claudia Enders Bald ist Muttertag. Wer seiner Mutter noch eine selbst gemachte Karte für diesen besonderen Tag überreichen möchte, findet hier schöne Inspirationen, wie sich eine Muttertagskarte basteln lässt.

Wie lieb wir unsere Mama haben, sagen wir ihr viel zu selten. Der Muttertag steht ganz im Zeichen der Mütter und es ist einmal mehr Gelegenheit, Mama zu zeigen, dass sie die Beste ist – zum Beispiel mit ganz viel Zeit, die ihr zusammen verbringt, einem leckeren Kuchen, einem Blumenstrauß und einer schönen Muttertagskarte. Auch für all jene Mütter, die weiter weg wohnen, ist eine selbstgebastelte Muttertagskarte im Briefkasten eine wahre Überraschung – zeigt diese kleine Aufmerksamkeit doch, dass an einen liebevoll gedacht wurde. So eine Karte muss natürlich nicht gekauft sein, sondern kann selbst gestaltet werden: Über so ein Unikat freut sich Mama mit Sicherheit! Wir haben hier 5 einfache, aber wirkungsvolle Ideen zusammengestellt, wie ihr ganz einfach eine Muttertagskarte basteln könnt. Lasst euch inspirieren!

Lasst Blumen sprechen

Hier kommen Strauß und Karte in einem! Wie sich die Blumen ganz einfach aus Papier basteln lassen, seht ihr im Video. Ihr braucht dafür lediglich buntes Tonpapier, Klappkarte, Bleistift, Schere, Zahnstocher und Heißkleber.

Diese Herz-Heißluftballons sehen einfach herzallerliebst aus. Malt dafür ein Herz auf Papier auf, schneidet es aus und nutzt es als Schablone, um mehrere Herzen auszuschneiden. Diese faltet ihr in der Mitte und klebt sie aneinander, sodass dreidimensionale Herzen entstehen. Klebt den Heißluftballon auf die Klappkarte (und dazu noch ein paar Wolken) und zeichnet die Körbe an. Fertig!

Eine Flaschenpost für Mama

Solche kleinen Glasflaschen findet man oft im Bastelladen – perfekt für eine selbstgemachte Karte zum Muttertag. Darin lassen sich getrocknete Blüten hübsch in Szene setzen. Wickelt eine Kordel oder Geschenkpapier herum und klebt die kleine Glasflasche mit Heißkleber auf einer Karte aus Fotokarton fest. Die Muttertagskarte könnt ihr anschließend noch mit Schrift und kleinen Illustrationen gestalten.

Tausend Herzen für die beste Mama

Herzballons nur für Mama! Malt ganz viele Herzen in unterschiedlichen Rottönen auf weißes Papier (oder nutzt bunten Fotokarton), schneidet diese aus und knickt sie leicht in der Mitte (so treten sie plastisch besser hervor). Klebt die Herzen auf eine Karte auf und malt mit einem Stift die Luftballonschnüre hinzu. Zum Schluss könnt ihr die selbstgebastelte Karte noch beschriften.

Ein Blumengruß zum Muttertag

Wer Mama statt Herzen lieber Blumen schicken möchte, kann mit Knöpfen eine schöne Muttertagskarte basteln. So leicht könnt ihr die Bastelanleitung umsetzen: Klebt dafür unterschiedlich farbige Knöpfe auf eine Karte, malt die Stiele an und beklebt die Karte nach Belieben noch mit einer Kordel oder mit einem Band.

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Ideen zum Basteln? Hier zeigen wir euch, wie ihr Muttertagsgeschenke basteln könnt oder wie sich eine Seifenschale selber machen lässt. Wie ihr Duftsteine selber machen könnt, erfahrt ihr hier.

Verwendete Quellen: pinterest.de, instagram.com