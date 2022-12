von Claudia Enders Wenn man Schneeflocken in der Vergrößerung betrachtet, so erkennt man faszinierende Eiskristalle – alle auf ihre ganz eigene Art und Weise wunderschön. Wie ihr euch die filigranen Gebilde basteln und als Deko in die Wohnung holen könnt, seht ihr hier.

Wenn in der Winterzeit die Schneeflocken tanzen, entstehen magische Momente: Die Umgebung wird mit einer weißen Hülle überzogen, Geräusche werden gedämpft und alles sieht ganz friedlich aus. Nicht überall haben wir das Glück, den sanften Fall der Schneeflocken im Winter beobachten zu können. Auf die filigrane Schönheit der zarten Gebilde müssen wir trotzdem nicht verzichten: Wir holen uns einfach Schneeflocken als Deko in die eigenen vier Wände.

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Dieses simple DIY aus Butterbrottüten lässt voluminöse Schneeflocken oder alternativ Sterne für die Weihnachtszeit entstehen. Um die Schneeflocken zu basteln, klebt ihr zehn Tüten mit Flüssigkleber oder Klebestift an der Mittellinie und unteren Kante aufeinander fest. Die Öffnung der Tüten oben bleibt frei. Nehmt anschließend eine Schere und schneidet die obere Kante rund und/oder eckig aus. Zusätzlich könnt ihr an den Seiten einzelne Dreiecke ausschneiden. Zieht die Figur wie eine Mundharmonika auseinander und schließt sie zu einem Kreis zusammen. Um beide Enden zu verbinden, gebt ihr hier unten und mittig nochmals Kleber auf die Tüten und drückt diese aneinander. Fertig sind eure Schneeflocken, die ihr nun nur noch auffädeln müsst und anschließend an das Fenster hängen könnt.

Essbare Schneeflocken

Für alle, die auf essbare Schneeflocken zum Naschen setzen, gibt es hier eine schnelle Anleitung, die perfekt für einen gemütlichen Kaffeetisch vorbereitet werden kann: Spießt kleine Marshmallows auf Zahnstocher auf. Für die Mitte nehmt ihr jeweils zwei Schokoplätzchen mit Nonpareille, zwischen denen ihr die Zahnstocher überkreuzt positioniert. Schmelzt etwas Schokolade im Wasserbad und gebt diese zwischen die zwei Schokoplätzchen, damit sich die einzelnen Teile miteinander verbinden.

Schneeflocken aus Kaltporzellan

Kaltporzellan ist eine schöne Möglichkeit, Anhänger zu basteln und in jeder beliebigen Form zu gestalten oder zu verzieren. Die Zutaten dafür habt ihr wahrscheinlich bereits zu Hause: Ihr benötigt dafür lediglich Speisestärke, Natron und Wasser. Anschließend könnt ihr mit einfachen Plätzchenausstechern oder Prägestempeln in Schneeflockenform eure Anhänger gestalten. Mit einem Holzstäbchen bohrt ihr für die Aufhängung noch ein kleines Loch hinein und lasst die Anhänger danach für ein bis zwei Tage an der Luft trocknen. Danach schon könnt ihr ein paar Zweige mit kleinen weißen Schneeflocken verzieren. Hier erfahrt ihr, wie ihr Kaltporzellan aka Modelliermasse selber machen könnt. Alternativ eignet sich auch Salzteig oder Fimo.

Edle Schneeflocken aus Toilettenpapierrollen

Dieses filigrane Meisterwerk erfordert etwas Geduld, lohnt sich aber wahrhaftig! Simple Klopapierrollen bilden die Grundlage, um das Upcyclingprojekt umzusetzen. Im Video seht ihr, wie die Toilettenpapierrolle zuerst in Streifen geschnitten, anschließend teilweise halbiert und mit Heißkleber neu zusammengesetzt wird. Wer der Schneeflocke noch einen finalen Touch verleihen möchte, sprüht den Anhänger danach mit Glitzer- oder Goldspray ein und klebt noch eine Perle auf. Fertig ist das kleine Kunstwerk!

Scherenschnitte

Ein wahrer Klassiker unter den Schneeflockenbasteleien: Schneeflocken-Scherenschnitte. Ihr könnt dafür ganz einfach Muffinförmchen nehmen und diese flach ausstreichen oder ihr schneidet aus weißem Papier runde Kreise aus. Faltet die Kreise mehrmals in der Hälfte, sodass ein schmales Dreieck entsteht. Schneidet dann wie im Video zu sehen Zacken und Formen aus den Rändern aus – achtet nur darauf, dass der mittlere Strang nicht durchtrennt wird. Tastet euch am besten von gröberen Motiven an filigranere heran, sodass die Schneeflockenmotive nicht einreißen. Die Scherenschnitte eignen sich bestens als Fensterbilder.

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Bastelideen für die Winterzeit? Hier haben wir schöne Upcycling-Ideen für den Winter. Und hier zeigen wir euch, wie ihr einen Schneemann basteln könnt.