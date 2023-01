Ob an der Eingangstür, im Hausflur oder als Baumschmuck – selbst wenn der Schnee mal wieder auf sich warten lässt, so wollen wir doch wenigstens unsere Wohnung mit einem Schneemann aufhübschen! Das kugelige Männlein lässt sich schnell basteln und kann aus allen möglichen Materialien entstehen: Bastelkarton, Papier, Watte, Socken oder Holz – Hauptsache, er ist weiß, hat Augen, Nase, Mund, eine Knopfreihe auf dem Bauch und einen Schal um den Hals! So macht ihm auch das erste Tauwetter nichts aus …

