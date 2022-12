So wird deine Party der Knaller! 5 lustige Spiele für Erwachsene

Silvester-Spiele So wird deine Party der Knaller! 5 lustige Spiele für Erwachsene

von Janine Dauer Bist du noch auf der Suche nach ein paar lustigen Spielen für deine Silvesterparty? Wir stellen dir fünf Spiele vor, mit denen die Zeit bis Mitternacht im Nu vergeht!

Bleigießen gehört für viele traditionell zum Silvesterabend. Nach dem Bleigießen-Verbot musst du jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken! Es gibt auch jede Menge anderer lustiger Partyspiele, die auch an Silvester für eine lustige Stimmung sorgen und die Zeit bis 0 Uhr schnell verstreichen lassen. Wir stellen dir fünf lustige Silvester-Spiele vor.

Silvester-Spiele – klassische Spiele

Brettspiele erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit und auch andere Klassiker verlieren nicht an Spaßfaktor. Zu den Klassikern zählen zum Beispiel:

Pflicht oder Wahrheit

Wer bin ich

Scharade

Diverse Kartenspiele

Quiz

Alle Spiele eignen sich für Erwachsene, einige wiederum benötigen entweder viel Vorbereitungszeit (z. B. ein Quiz) oder kommen mit einem Regelwerk, das nicht jeder unbedingt kennt.

Wenn nicht das passende für dich und deine Freunde dabei war, stellen wir dir fünf Silvester-Spiele vor, die kaum oder keine Vorbereitungszeit noch komplexe Spielregeln brauchen.

5 Silvester-Spiele für deine Party!

1. Dinner for one als Trinkspiel

"Dinner for one" gehört zu Silvester wie Raclette und gute Vorsätze für das neue Jahr! Um das Ganze interaktiver zu gestalten und etwas Action in die Party zu bringen, könnt ihr daraus auch ein Trinkspiel machen. Wann ihr einen Kurzen trinkt, entscheidet ihr: Zum Beispiel immer, wenn James über den Teppich stolpert oder er Miss Sophie zuprostet! Na dann, zum Wohl!

2. Trink- & Kartenspiel Queens

Auch bei diesem Spiel werden Kurze getrunken. Der Kartenstapel liegt in der Mitte der Spielerrunde. Reihum wird gezogen, dabei haben die Karten folgende Bedeutungen:

Ass : Kann jemanden aussuchen, der trinkt

: Kann jemanden aussuchen, der trinkt Dame : alle Frauen trinken

: alle Frauen trinken Bube : alle Männer trinken

: alle Männer trinken König : alle trinken

: alle trinken 10 : Der rechte Nachbar trinkt

: Der rechte Nachbar trinkt 9 : Der linke Nachbar trinkt

: Der linke Nachbar trinkt 8: Richtungswechsel

3. Schrottwichteln

Warum sollte man nur zur Adventszeit wichteln? Auch am letzten Abend des Jahres kann man sich noch was Schönes schenken – oder ungeliebte Weihnachtsgeschenke loswerden. 😉 Die Schrottwichtel-Variante sorgt immer für Lacher (und vielleicht auch ein wenig Schadenfreude) in der Runde.

4. Berühmte Paare erraten

Eine andere Variante von "Wer bin ich?" ist es, berühmte Pärchen zu erraten. Dazu bekommt jeder einen Zettel mit einem Namen eines berühmten Pärchens auf die Stirn geklebt, z. B. Bonnie, und ein weiterer den Namen des anderen Parts, z. B. Clyde. Aber: Niemand weiß, wer zu wem gehört! Und so müssen alle mit Ja- und Nein-Fragen herausfinden, wer sie sind.

5. Wahr oder falsch

Wer kennt sie nicht, die beliebte TV-Show "X-Factor – Das Unfassbare", die Ende der 1990er Jahre im Fernsehen lief. Dabei wurden den Zuschauern fünf unglaubliche Geschichten präsentiert, von denen einige erfunden und andere wahr (oder zumindest an wahre Begebenheiten angelehnt) waren. Das Prinzip lässt sich gut für ein Spiel adaptieren, dabei müssen die Geschichten nicht sooo unglaublich sein, damit es Spaß macht! Jeder erzählt drei Anekdoten aus seinem Leben – aber nur eine davon ist wahr. Und die anderen müssen erraten, welche es ist. Ihr könnt das Ganze auch abwandeln und an Silvester anpassen, indem ihr drei Vorsätze nennt, von denen ihr euch aber nur einen wirklich vorgenommen habt.

Mit diesen Silvester-Spielen vergeht die Zeit wie im Flug und deine Freunde werden sicherlich noch lange an deine lustige Silvesterparty denken! Neben dem Entertainment darf natürlich auch das Essen nicht zu kurz kommen:

