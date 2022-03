Du kannst dir eine kuschelige Decke stricken und den Winter warm umhüllt überstehen. Hier findest du Strickmuster und Anleitungen für zehn edle Decken.

Nestwärmer selber stricken

Die Decke wird ohne Fransen ca. 130 cm x 170 cm.

Das braucht ihr zum Decke stricken:

Garn von Lang Yarns, Qualität „Virginia“ (100 % Schurwolle superwash, Lauflänge ca. 50 m/ 100 g): 2700 g in Grau Nr. 3. Eine lange Rundstricknadel 9 und eine dicke Häkelnadel zum Einknüpfen der Fransen

Grundmuster: 1. bis 6. R: KRAUS RE = jede R re stricken. 7. bis 10. R: GLATT RE = Hinr re M, Rückr li M stricken. Die 1. bis 10. R stets wiederholen.

Maschenprobe: 9 M und 14 R = 10 cm x 10 cm.

So wird’s gemacht:

120 M anschlagen und im Grundmuster stricken. Bei einer Höhe von ungefähr 170 cm, nach einer 6. Muster-R, die M abketten. An die Anschlag- und die Abkettkante in jede M 1 Franse knüpfen. Für jede Franse einen ca. 25 cm langen Faden schneiden. Den Faden zur Hälfte zusammenlegen, die Schlaufe mit der Häkelnadel durch die M ziehen, dann die Endfäden durch die Schlaufe ziehen.

Decke im Rippenmuster stricken

Das braucht ihr zum Decke stricken:

Ca. 2300 g hellgraue Wolle, Fb. 234-906, Qualität "Clou" (75 % Schurwolle, 25 % Polyacryl, Lauflänge 85 m/50 g) von Junghans, Materialpreis ca. 130 Euro. 1 Rundstricknadel Nr. 20 (100 cm lang).

So wird's gemacht:

Rippenmuster mit 4-fachem Faden: Anfangs-R: *2 M links, 2 M rechts, 2 M links, 2 M rechts, 2 M links, 1 M rechts, 2 M links, 1 M rechts, ab * 4 x wiederholen, enden mit 2 M links, 2 M rechts, 2 M links, 2 M rechts, 2 M links. In allen folgenden Reihen die Maschen stricken, wie sie erscheinen.

Maschenprobe: Im Rippenmuster gestrickt ergeben 5 M x 8 R = 10 x 10 cm. 80 M anschlagen und im Rippenmuster stricken. 2 Meter ab Anschlag alle Maschen locker abketten.

Decke mit Neonkante stricken

Zeitaufwand: 25 Stunden (Decke), 8 Stunden (Kissen) Schwierigkeitsgrad: mittel

Das braucht ihr:Wolle Qualität "Boston" von Schachenmayr SMC (70 % Polyacryl, 30 % Schurwolle, Lauflänge ca. 55 m/50 g). Für die Decke (Maß 130 x 130 cm): 1000 g in Mittelgrau (00092), 100 g in Neonpink (00136). Für das Kissen (Maß 45 x 45 cm): 300 g in Mittelgrau, 50 g in Neonpink. 1 Kissen-Inlay. Rundstricknadeln Nr. 7-8 (mindestens 80 cm lang); grauer Reißverschluss, 40 cm lang, von Opti

Maschenprobe: mit Nadel 7-8 glatt rechts: 12 Maschen, 18 Reihen = 10 x 10 cm

Decke - so geht's: 156 Maschen in Mittelgrau anschlagen, eine Reihe rechts stricken. Weiter 230 Reihen glatt rechts stricken (Hinreihen rechts, Rückreihen links). Mit einer rechten Reihe enden, für den Kordelrand aus den vier Seitenrändern je 156 Maschen auffassen.

Kordelrand:

Mit Neonpink am Beginn der Abkettrunde 3 Maschen aufstricken (siehe oben rechts). *2 Maschen rechts stricken, die nächsten zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken (1 Masche Neon mit einer Masche Mittelgrau). Diese drei Maschen wieder auf die linke Nadel heben. Ab * bis zur letzten Masche wiederholen. Die letzten drei Maschen abketten und Faden vernähen.

Kissenbezug - so geht's:

54 Maschen in Mittelgrau anschlagen und 162 Reihen (= 90 cm) glatt rechts stricken. Das Kissen links auf links zur Hälfte legen und rundum Maschen für den Kordelrand auffassen: 3-mal 54 M an den Seitenrändern sowie 54 M aus der Bruchkante (die Stelle, an der die 90 cm auf 45 cm gefaltet werden) = 216 M. Mit Neonpink den Kordelrand stricken (siehe Decke). Anschlagund Abkettkante schließen und dabei den Reißverschluss per Hand einnähen. Die Seitennähte schließen. Das Kissen beziehen.

Maschen aufstricken - so geht's:

Mit der rechten Nadel aus der ersten Masche der Reihe eine Masche herausstricken, die Schlinge etwas länger ziehen und verschränkt auf die linke Nadel heben, die rechte Nadel nicht herausnehmen, sondern die nächste Schlinge durchziehen und wieder auf die linke Nadel heben. So lange wiederholen, bis die gewünschte Maschenzahl aufgestrickt ist. Tierkissen: Lys Vintage

Strickdecke in Grobstrick

Für eine Decke von ca. 140 cm x 160 cm Größe brauchen Sie Docht-Wolle, z.B. 1700g "Arktis" (Lauflänge 100m/100g)von www.wolland.de oder 1500 g "Malou" ( Lauflänge 65m/50g) von www.langyarns.com. Und eine Rundstricknadel Nr. 9 - 10 in 1 m Länge.



Grundmuster:

Die Maschenzahl muss durch 12 teilbar sein, damit der Musterrapport aufgeht. Dazu kommt an jeder Seite eine Randmasche. Die Randmaschen werden immer rechts gestrickt.

1. Reihe: 1 Randm., rechts, 1 Randm. 2. Reihe: 1 Randm., links, 1 Randm. 3. Reihe: 1 Randm., * 3 M. auf einer Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 3 M. re., die M. der Hilfsnadel re., ab * fortlfd. wiederholen, 1 Randm. 4. Reihe: 1 Randm., links, 1 Randm. 5. Reihe: 1 Randm., rechts, 1 Randm. 6. Reihe: 1 Randm., links, 1 Randm. 7. Reihe: 1 Randm., 3 M. re., * 3 M. auf einer Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 3 M. re., die M. der Hilfsnadel re., ab * fortlf. wiederholen. Die Reihe endet mit 3 M. re., 1 Randm. 8. Reihe: 1 Randm., links, 1 Randm. Die 1.-8. Reihe fortlaufend wiederholen.



So wird's gemacht:

Für die untere und obere Kante der Decke vor dem ersten Zopfen und nach dem letzten Zopfen 6 Reihen glatt re. stricken. 194 M anschlagen (1RdM + 192 M + 1 RdM) und den Rapport fortlaufend in der Breite und Höhe wiederholen.

Patchwork-Decke (für Fortgeschrittene)

So entsteht die Patchwork-Decke, von der Sie lange etwas haben werden - erst beim Stricken und dann auf Ihrem Sofa oder Bett.

Das braucht ihr (für eine Decke von 150 x 125 cm): Gedifra Cashmerino (55 % Merinowolle extra fein, 35 % Polyacryl, 10 % Kaschmir), je 400 g in Farbe 4866 Linde, 4881 Petrol, 350 g in Farbe 4835 Heide und 450 g in Farbe 4816 Silber, 2 Stricknadeln Nr. 4,5, 1 lange Rundstricknadel Nr. 4,5, 1 Stopfnadel.



Grundmuster: a) Großes Perlmuster (für die Flicken) 1. R.: 1 M. links, 1 M. rechts im Wechsel 2. R.: M. stricken, wie sie erscheinen 3. R.: 1 M. rechts, 1 M. links im Wechsel 4. R.: M. stricken, wie sie erscheinen Diese 4 Reihen stets wiederholen.



b) Glatt links (für die Umrandung) 1. Rd. linke M., 2. Rd. rechte M stricken.

Und so geht's: Die Decke besteht aus 30 Patches: je 8 Patches in Lindgrün und Petrol, je 7 Patches in Heide und Silber: 50 Maschen anschlagen und 66 Reihen im Perlmuster stricken. 30 Patches stricken und zu fünf Patchstreifen (bestehend aus 6 Patches) in beliebiger Farbfolge zusammennähen. Dann die Streifen zur Decke zusammennähen. Die Umrandung in Grau glatt links stricken.



Dazu aus den Längskanten je 300 M. und aus den Querkanten je 250 M von der rechten Seite herausstricken (= 1100 M.). Arbeiten Sie die Umrandung in vier Teilen: von unterer Mitte bis seitlicher Mitte, weiter bis obere Mitte usw., Eckmaschen markieren. Dabei vor und nach der Eckmasche in jeder Rd. je 1 M. links herausstricken. Insgesamt 5 R. stricken, dann M. abketten. Die offenen Kanten zusammenfügen.



Baby-Decke im Muschelmuster

105 x 100 cm Strickzeit ca. 22 Stunden SIE BRAUCHEN: 425 g Hellgrün Fb 30, "Cashmere- Fino" (100 % Kaschmir, LL 88 m/25 g) von Schulana. Stricknadeln Nr. 4,5. Häkelnadel Nr. 3,5. KRAUS RECHTS (KR): Mit Nadel Nr. 4,5. Hinreihen rechts, Rückreihen rechts. MUSCHELMUSTER (MM): Mit Häkelnadel Nr. 3,5: 1. Rd: feste M (in jede M und jede 2. R der Strickkante je 1 feste M häkeln). 2.Rd: * 2 M der Vorrunde mit 4 Luft-M übergehen, 1 feste M, ab * immer wiederholen. 3. Rd: * In den Luft-MBogen der Vorrunde 1 halbes Stäbchen, 1 Stäbchen, 3 Doppelstäbchen, 1 Stäbchen und 1 halbes Stäbchen häkeln, auf den folgenden Luft-M- Bogen der Vorrunde 1 feste M häkeln, ab * immer wiederholen. MASCHENPROBE: Im KR gestrickt, 19 M x 36 R = 10 x 10 cm. ANLEITUNG: 170 M anschlagen und im KR 100 cm stricken. Die Außenkante im MM behäkeln.

Baby-Schnuffeldecke

Passt wie angegossen: Welches Baby möchte sich nicht in die flauschige Kapuzendecke mit aufgestickten Motiven und Quasten einkuscheln?

Patchwork-Decke mit Kissen

Ideal fürs Reste-Stricken: Decke und Kissen verbrauchen selbst den kleinsten Wollrest. Denn bei diesen Quadraten passt alles zusammen - Shetlandwolle, Mohair und was Sie sonst noch fürs Reste-Stricken übrig haben. Zur Anleitung

Kuscheldecke im Ajourmuster

Wohlig warm und dekorativ: Die weiche Strickdecke im Ajourmuster ist 1,40 Meter lang und 1,25 Meter breit. Da passt man beim DVD-Abend auch zu zweit drunter ... Zur Strickanleitung

Kuscheldecke mit XXL-Wolle im Perlmuster

Für uns eine der kuscheligsten Decken in diesem Sommer: Mit riesigen Nadeln und extra dicker XXL-Wolle stricken wir eine flauschige Decke im Perlmuster. Zur Anleitung: Kuscheldecke stricken

Entscheidet euch für eine Strickanleitung und ran ans Garn. Auf selbst gestrickte Kleidung kann man echt stolz sein und sie eignet sich prima zum Verschenken. Neben hübschen Decken kannst du auch Mützen stricken, Ponchos stricken oder Socken stricken.

