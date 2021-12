Stricken ist deine Leidenschaft und du bist immer wieder auf der Suche nach neuen schönen Strickmustern? Dann bist du hier genau richtig: Wir zeigen dir die beliebtesten Muster zum Stricken – einfach erklärt auch für Anfänger.

Die Vielzahl der Strickmuster

Beim Stricken entsteht ein Maschengebilde, indem Maschen in einer bestimmten Art mithilfe von einem Faden und zwei Nadeln gebildet werden. Um Muster stricken zu können, musst du wissen, wie man rechte Maschen und linke Maschen strickt. Diese beiden Grundmaschen können unterschiedlich miteinander kombiniert werden und ergeben so die verschiedensten Strickmuster.

Als eines der einfachsten Strickmuster gilt "kraus rechts": In Reihen wird dieses Strickmuster nur mit rechten Maschen gestrickt. Jedes Mal, wenn du am Ende einer Hinreihe angelangt bist, wendest du die Arbeit und strickst auch in der Rückreihe rechte Maschen zurück. Solltest du hingegen in Runden stricken (mit Rundstricknadel oder Nadelspiel), wechselst du immer eine Runde aus rechten mit einer aus linken Maschen ab.

Als weiteres Grundmuster beim Stricken gilt "glatt rechts": Strickt man in Reihen, wird die Hinreihe mit rechten und die Rückreihe mit linken Maschen gestrickt. Beim Runden stricken werden hingegen nur rechte Maschen gestrickt.

Mit diesen zwei Strickmustern kannst du bereits jede Menge Strickanleitungen umsetzen. Durch die Kombination der zwei Grundmaschen (rechte und linke Maschen) lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Strickmuster stricken. Wenn dann noch weitere Techniken beherrscht werden, wie zum Beispiel das Zusammenstricken, Abheben oder Fallenlassen von Maschen oder auch das Stricken mit mehreren Fäden, können schon komplexere Strickmuster gewagt werden. Auch Umschläge sind ein wichtiges Mittel, um diverse Strickmuster zu realisieren. Diese Techniken ermöglichen dir Anleitungen zu stricken, die bereits für fortgeschrittene Stricker:innen gelten. Und jetzt wird es so richtig interessant: Damit kannst du deinen Kleiderschrank mit außergewöhnlichen Unikaten und Kleidungsstücken ganz nach deinem Geschmack aufstocken!

Strickmuster stricken – neue Designs ausprobieren!

"Glatt rechts" stricken beherrschst du im Schlaf und bei "kraus rechts" kann dir keiner etwas vormachen? Dann wird es Zeit für neue Herausforderungen! Es gibt so viele schicke Strickmuster, die einfach umwerfend aussehen: wie zum Beispiel das Noppenmuster, Zopfmuster oder das Wellenmuster! Strickmuster sind nicht nur erforderlich, um viele Strickanleitungen umsetzen zu können, sondern geben dir auch die Freiheit, eigene Kreationen zu entwerfen und zu stricken. Möchtest du beispielsweise einen Schal oder eine Mütze im eigenen Design versuchen, so kannst du sie in einem Strickmuster deiner Wahl stricken. So wird beispielsweise ein Zopfmuster oder ein Patentmuster zum wahren Eyecatcher. Bedenke nur, dass sich das jeweilige Strickmuster auch darauf auswirkt, wie viel Garn du benötigst, wie viele Maschen du anschlagen musst und wie elastisch und plastisch deine Strickarbeit am Schluss sein wird. Außerdem solltest du ein neu erlerntes Strickmuster erst einmal an einem kleinen Probestück üben, bevor du eine ganze Anleitung damit strickst – schließlich gilt auch hier das Motto "Übung macht den Meister".

Tauche ein ins Strickvergnügen mit neuen Strickmustern!

Auf Brigitte.de findest du eine Vielzahl an schönen Strickanleitungen für Pullover, Mützen, Schals & Co. Bei allen Anleitungen findest du eine Strickschrift: Hierbei handelt es sich entweder um einen Text, der meist mit Abkürzungen die Art und Abfolge der jeweiligen Maschen angibt, oder um eine Grafik, die stattdessen mit Symbolen arbeitet. So lässt sich ein neues Strickmuster leicht erlernen und immer wieder überprüfen, welche Masche als Nächstes gestrickt werden muss. In unserer Bilderstrecke haben wir dir hier viele gängige Strickmuster zusammengestellt, sodass du üben und immer wieder nachschauen kannst, in welcher Abfolge die Maschen verwirklicht werden müssen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Stricken und hoffen, dass du weiterhin viel Freude beim Ausprobieren neuer Strickmuster und Anleitungen hast!

