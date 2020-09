XXL-Stricken ohne Nadeln: In nur 90 Minuten strickst du eine Kuscheldecke

Beschreibung

Das Geniale am Armstricken: Es geht so schnell, dass es zum Beispiel möglich ist, eine große Kuscheldecke in anderthalb Stunden zu stricken. Einen flauschigen Schal strickst du dir mit den Armen in gerade mal einer halben Stunde. Wie das geht, zeigen wir dir am Ende dieser Bilderstrecke. Vorher haben wir aber die Grundlagen des Armstrickens für dich.

Material

Alles, was du fürs Armstricken brauchst, ist wirklich dicke Wolle und deine Arme. Mit dünnerer Wolle geht es natürlich auch, aber es dauert deutlich länger.



Für eine Wolldecke mit den Maßen 1 m x 1,50 m brauchst du vier Knäuel Wolle.



Zusammensetzung der Wolle: 30% Wolle, 25% Nylon, 10% Mohair, 35% Acryl

Nadelstärke: 12-15 mm

Lauflänge: 100gr - 34 mt

