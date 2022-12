Von Kopf bis Fuß in Strick – so lässt sich das kühlere Wetter gut aushalten! Wie ihr den Strickmantel selber stricken könnt, zeigen wir euch hier.

Strickmantel stricken: Material

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 26 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 3" (40 % Mohair, 37 % Schurwolle, 23 % Polyamid, Lauflänge 100 m/25 g): 175 (200/225) g in Schwarz Nr. 10, 50 (75/75) g Lila Nr. 6, 50 (75/75) g Beige Nr. 18, 25 (50/50) g Graugrün Nr. 17, 50 g Kupfer-rot Nr. 23, 25 g Orange Nr. 27 und 25 g Dunkelblau Nr. 12. Stricknadeln 8 und 9 (wenn ihr locker strickt) oder 9 und 10 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt.

Strickmantel stricken: Anleitung

DER MANTEL WIRD STETS MIT DOPPELTEM FADEN GESTRICKT.

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel und doppeltem Faden. Hinr: 1 M re verschränkt (in das hintere Maschenglied einstechen, die M verdreht sich 1x), 1 M li im Wechsel. Rückr: Die M stricken wie sie erscheinen.

BUNDMUSTER FÜR DAS RE VORDERTEIL: Mit dünner Nadel und doppeltem Faden. Rückr: 1 M li verschränkt (in das hintere Maschenglied einstechen, die M verdreht sich 1x), 1 M re im Wechsel. Hinr: Die M stricken wie sie erscheinen.

GLATT RE: Mit dicker Nadel und doppeltem Faden. Hinr re M, Rückr li M.

GLATT LI: Mit dicker Nadel und doppeltem Faden. Hinr li M, Rückr re M stricken.

MASCHENPROBE: Glatt re mit dicker Nadel und doppeltem Faden: 9 M und 13 R = 10 x 10 cm.

STREIFENFOLGE: *6 R mit je einem Faden Beige und Schwarz,4 R mit je einem Faden Orange und Schwarz, 8 R mit je einem Faden Lila und Schwarz, 4 R mit je einem Faden Dunkelblau und Schwarz, 6 R mit je einem Faden Graugrün und Schwarz, 4 R mit je einem Faden Kupferrot und Schwarz, ab * stets wiederholen.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel und je einem Faden Kupferrot und Schwarz 50 (54/58) M anschlagen und im Bundmuster 4 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel glatt re in der oben angegebenen Streifenfolge stricken. 81 (80/79) cm ab Bundmuster beidseitig den Beginn der Armausschnitte markieren - hängend messen. 25 (26/27) cm ab Beginn der Armausschnitte für die Schultern beidseitig in jeder 2. R Größe S: 2 x 6 und 1 x 7 M, Größe M: 2 x 8 und 1 x 7 M und Größe L: 2 x 8 und 1 x 9 M abketten. Dann die restlichen 12 M abketten.

LI VORDERTEIL: Mit dünner Nadel und je einem Faden Kupferrot und Schwarz 26 (28/30) M anschlagen und im Bundmuster 4 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel in folgender Mustereinteilung stricken: 20 (22/24) M glatt re, 6 M für die Blende weiter mustergemäß im Bundmuster in der oben angegebenen Streifenfolge. 81 (80/79) cm ab Bundmuster - hängend messen – an der re Seite den Beginn des Armausschnittes markieren. 25 (26/27) cm ab Beginn des Armausschnittes gleichzeitig die Schulter und den Halsausschnitt arbeiten: die Schulter an der re Seite wie beim Rückenteil arbeiten, für den Halsausschnitt an der li Seite 3 M abketten und nachfolgend in jeder R 4 x 1 M abnehmen.

RE VORDERTEIL: Wird glatt li (erscheint dann innen) gestrickt damit der Fadenwechsel in der Seitennaht ist! Mit dünner Nadel und je einem Faden Kupferrot und Schwarz 26 (28/30) M anschlagen und im Bundmuster für das re Vorderteil 4 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel in folgender Mustereinteilung stricken: 20 (22/24) M glatt li, 6 M für die Blende weiter mustergemäß im Bundmuster für das re Vorderteil in der oben angegebenen Streifenfolge. 81 (80/79) cm ab Bundmuster – hängend messen – an der li Seite den Beginn des Armausschnittes markieren. 25 (26/27) cm ab Beginn des Armausschnittes gleichzeitig die Schulter und den Halsausschnitt arbeiten: die Schulter an der li Seite (wenn die glatt re gestrickte Seite oben ist!) wie beim Rückenteil arbeiten, für den Halsausschnitt an der re Seite 3 M abketten und nachfolgend in jeder R 4 x 1 M abnehmen.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel und je einem Faden Kupferrot und Schwarz je 26 (28/30) M anschlagen und im Bundmuster 4 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel glatt re in der oben angegebenen Streifenfolge stricken, dabei in der ersten R verteilt 10 M zunehmen = 36 (38/40) M und nachfolgend für die Armschrägung beidseitig in jeder 8. R 5 x 1 M zunehmen = 46 (48/50) M. 36 cm ab Bundmuster - hängend messen - alle M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Wollpaket: Hier könnt ihr das passende Wollpaket bestellen. Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020. Wir können keine Garantie dafür geben, dass die angegebenen Wollpakete bei "Rikes Wollmaus" noch erhältlich sind. Für mögliche Garn-Alternativen bitte auf Nadelstärke, Lauflänge und Maschenprobe achten. Holt euch BRIGITTE als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.

