Nordisch by Nature – der Norwegerpulli verleiht jedem Look den Charme des Nordens. Wie ihr den Norwegerpullover stricken könnt, erfahrt ihr hier.

Norwegerpullover stricken Material

Schwierigkeitsgrad: schwierig

Zeitangabe: ca. 34 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 2" (47 % Alpaka, 45 % Baumwolle, 8 % Schurwolle, Lauflänge 140 m/50 g): 200 (200/250) g in Aubergine Nr. 34, je 50 g in Orange Nr. 32 und Lila Nr. 26. Stricknadeln 4 und 5,5 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 und 6 (wenn ihr fest strickt – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt).

Norwegerpullover stricken: Anleitung

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1 M li, 1 M re im Wechsel.

GLATT RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M stricken.

MASCHENPROBE: Glatt re: 15 M und 22 R = 10 x 10 cm.

JACQUARDMUSTER: Über 40 R. Mit dicker Nadel. Glatt re laut Zählmuster in Norwegertechnik stricken, dabei den unbenutzten Faden stets locker auf der Arbeitsrückseite mitführen und die Fäden immer wieder miteinander verkreuzen, damit die Spannfäden nicht zu lang werden. Es ist jede R gezeichnet; die Hinr von re nach li, die Rückr von li nach re lesen. Das Muster in der Breite stets wiederholen, in der Höhe 1x stricken. Die Randmasche am Ende der R mit beiden Farben gemeinsam stricken, am Anfang der R die M nur abheben.

Mustereinteilung: Zunächst die 6 R von Muster A 1x stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen. Dann 6 R in Aubergine stricken. Nun die 11 R im Muster B 1x stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen. Dann 5 R in Aubergine stricken. Nun wieder 6 R im Muster A stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel in Aubergine 76 (82/88) M anschlagen und im Bundmuster 11 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. 22 (21/20) cm ab Bundmuster weiter die 40 R im Jacquardmuster stricken, gleichzeitig für die Armausschnitte beidseitig in jeder R 9 x 1 M abnehmen = 58 (64/70) M. 18 (19/20) cm ab Beginn der Armausschnitte gleichzeitig die Schultern schrägen und den Halsausschnitt arbeiten: für den Halsausschnitt die mittleren 16 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 4 x 1 M abnehmen, für die Schultern in jeder 2. R Größe S: 2 x 6 und 1 x 5 M, Größe M: 1 x 6 und 2 x 7 M, Größe L: 1 x 7 und 2 x 8 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 14 (15/16) cm ab Beginn der Armausschnitte die mittleren 6 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder 2. R 1 x 3, 1 x 2 und 4 x 1 M abketten. Die Schultern wie beim Rückenteil schrägen.

ÄRMEL: Mit Lila und dünner Nadel je 32 (36/40) M anschlagen und im Bundmuster 1 R stricken, dann weiter in Aubergine im Bundmuster stricken. 6 cm ab Anschlag weiter mit dicker Nadel glatt re stricken, dabei in der ersten R verteilt 24 M zunehmen = 56 (60/64) M. 36 (35/34) cm ab Bundmuster weiter die 40 R im Jacquardmuster stricken, gleichzeitig für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R 1 x 1 (2/3) M und 19 (20/21) x 1 M abketten, dann die restlichen 16 M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulternähte schließen. Am Ausschnitt mit dünner Nadel in Aubergine 86 M aufnehmen und 3,5 cm im Bundmuster stricken, dann alle M locker abketten. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Ärmel einnähen, dabei die Mehrweite oben etwas einkräuseln und darauf achten das die Muster in der Naht zusammenkommen.

© Carolin Schwarberg

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020.

