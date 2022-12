Im Winter gibt es nichts Schöneres, als sich in einen warmen Pulli einzukuscheln. Mit unseren Strickanleitungen kannst du ganz leicht einen Pullover stricken – lass dich von den vielen Anleitungen und Ideen begeistern und stricke dir deinen liebsten Pulli selber!

Wenn die Tage kälter werden, braucht es die passende Kleidung, die uns schön warm hält. Vor allem kuschelige Pullover bieten sich da an. Für alle, die gerne stricken, kommt daher die dunkle Jahreszeit gerade recht, um die Stricknadeln wieder zum Klappern zu bringen. In unserer Auswahl mit Strickanleitungen für Pullover haben wir dir viele schöne Modelle zum Stricken zusammengestellt, die dich durch den ganzen Herbst und Winter begleiten. Vom Norwegerpulli über den Zopfpullover bis hin zum Rippenrolli ist alles dabei. Wir wünschen viel Spaß beim Stricken!

Rosenpullover stricken

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: mittel

Zeitangabe: ca. 30 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Rico Design, Qualität "Fashion Mohair Merino Chunky" (78 % Mohair, 13 % Wolle, 9 % Polyamid, Lauflänge 100 m/50 g): 350 (400/450) g in Schwarz Nr. 008, je 50 g in Blau Nr. 007, Pink Nr. 003, Grün Nr. 006 und Gelb Nr. 002. Stricknadeln 5 und 6 (wenn ihr locker strickt) oder 6 und 7 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 5 (wenn ihr locker strickt) oder 6 (wenn ihr fest strickt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1 M li, 1 M re im Wechsel.

GLATT RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M.

ROSENMUSTER: Rapport über 17 M und 32 R (ca. 19 cm). Mit dicker Nadel. Grundfarbe Schwarz. Glatt re laut Zählmuster in Norwegertechnik stricken, dabei den unbenutzten Faden stets locker auf der Arbeitsrückseite mitführen und ab und zu miteinander verkreuzen, damit die Spannfäden nicht zu lang werden. Es ist jede R gezeichnet. Das Muster so einteilen, dass die hintere bzw. vordere Pullovermitte genau beim Pfeil (s. Zeichnung) landet, Muster in der Breite stets wiederholen. Die Randmasche am Ende der R mit beiden Farben gemeinsam stricken, am Anfang der R die M nur abheben.

BETONTE ABNAHMEN (je Seite wird 1 M abgenommen):In Hinr am re Rand: Randmasche, 1 M re, 2 M re überzogen zusammenstricken (1 M re abheben, 1 M re, die abgehobene M über die gestrickte M ziehen). Am li Rand: Die R mustergemäß bis auf die letzten 4 M stricken, dann 2 M re zusammenstricken, 1 M re, Randmasche. In Rückr am re Rand: Randmasche, 1 M li, 2 M li zusammenstricken. Am li Rand: Die R mustergemäß bis auf die letzten 4 M stricken, dann 2 M li verschränkt zusammenstricken, 1 M li, Randmasche.

MASCHENPROBE: Glatt re sind 15 M und 18 R = 10 x 10 cm. Im Rosenmuster sind 15 M und 17 R = 10 x 10 cm.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel in Schwarz 86 (92/98) M anschlagen und 11 cm im Bundmuster stricken, weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. Für den Raglan 27 (26/24) cm ab Bund beidseitig abwechselnd in jeder und jeder 2. R 24 (26/28) x 1 M betont abnehmen (s. Beschreibung oben) und gleichzeitig 0 (1/2) cm ab Raglanbeginn mit dem Rosenmuster beginnen. Danach weiter in Schwarz glatt re stricken. 22 (23/25) cm ab Raglanbeginn die restlichen 38 (40/42) M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 19 (20/22) cm ab Beginn des Raglans die mittleren 20 (22/24) M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder 2. R 1 x 5 und 1 x 4 M abketten.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel in Schwarz je 34 (38/40) M anschlagen und 11 cm im Bundmuster stricken, weiter mit dicker Nadel glatt re stricken, dabei für die Armschrägung beidseitig 13 x 1 M in je-der 4. R zunehmen = 60 (64/66) M. 31 cm ab Bundmuster beidseitig abwechselnd in jeder und jeder 2. R 25 (27/29) x 1 M betont abnehmen (s. Beschreibung oben), anschließend die restlichen 10 (10/8) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Raglannähte schließen und am Ausschnitt mit dünner Rundstricknadel in Schwarz für den weiten Rollkragen 78 (84/90) M aufnehmen und 28 cm im Bundmuster stricken, dann alle M locker abketten. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Anleitung für einen Norwegerpullover

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: schwierig

Zeitangabe: ca. 34 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 2" (47 % Alpaka, 45 % Baumwolle, 8 % Schurwolle, Lauflänge 140 m/50 g): 200 (200/250) g in Aubergine Nr. 34, je 50 g in Orange Nr. 32 und Lila Nr. 26. Stricknadeln 4 und 5,5 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 und 6 (wenn ihr fest strickt – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1 M li, 1 M re im Wechsel.

GLATT RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M stricken.

MASCHENPROBE: Glatt re: 15 M und 22 R = 10 x 10 cm.

JACQUARDMUSTER: Über 40 R. Mit dicker Nadel. Glatt re laut Zählmuster in Norwegertechnik stricken, dabei den unbenutzten Faden stets locker auf der Arbeitsrückseite mitführen und die Fäden immer wieder miteinander verkreuzen, damit die Spannfäden nicht zu lang werden. Es ist jede R gezeichnet; die Hinr von re nach li, die Rückr von li nach re lesen. Das Muster in der Breite stets wiederholen, in der Höhe 1x stricken. Die Randmasche am Ende der R mit beiden Farben gemeinsam stricken, am Anfang der R die M nur abheben.

Mustereinteilung: Zunächst die 6 R von Muster A 1x stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen. Dann 6 R in Aubergine stricken. Nun die 11 R im Muster B 1x stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen. Dann 5 R in Aubergine stricken. Nun wieder 6 R im Muster A stricken, dabei das Muster von der Mitte her aufteilen.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel in Aubergine 76 (82/88) M anschlagen und im Bundmuster 11 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. 22 (21/20) cm ab Bundmuster weiter die 40 R im Jacquardmuster stricken, gleichzeitig für die Armausschnitte beidseitig in jeder R 9 x 1 M abnehmen = 58 (64/70) M. 18 (19/20) cm ab Beginn der Armausschnitte gleichzeitig die Schultern schrägen und den Halsausschnitt arbeiten: für den Halsausschnitt die mittleren 16 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 4 x 1 M abnehmen, für die Schultern in jeder 2. R Größe S: 2 x 6 und 1 x 5 M, Größe M: 1 x 6 und 2 x 7 M, Größe L: 1 x 7 und 2 x 8 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 14 (15/16) cm ab Beginn der Armausschnitte die mittleren 6 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder 2. R 1 x 3, 1 x 2 und 4 x 1 M abketten. Die Schultern wie beim Rückenteil schrägen.

ÄRMEL: Mit Lila und dünner Nadel je 32 (36/40) M anschlagen und im Bundmuster 1 R stricken, dann weiter in Aubergine im Bundmuster stricken. 6 cm ab Anschlag weiter mit dicker Nadel glatt re stricken, dabei in der ersten R verteilt 24 M zunehmen = 56 (60/64) M. 36 (35/34) cm ab Bundmuster weiter die 40 R im Jacquardmuster stricken, gleichzeitig für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R 1 x 1 (2/3) M und 19 (20/21) x 1 M abketten, dann die restlichen 16 M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulternähte schließen. Am Ausschnitt mit dünner Nadel in Aubergine 86 M aufnehmen und 3,5 cm im Bundmuster stricken, dann alle M locker abketten. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Ärmel einnähen, dabei die Mehrweite oben etwas einkräuseln und darauf achten das die Muster in der Naht zusammenkommen.

© Carolin Schwarberg

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020.

Einfarbigen Patentpullover stricken

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: mittel

Zeitangabe: ca. 40 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 3" (40 % Mohair, 37 % Schurwolle, 23 % Polyamid, Lauflänge 100 m/25 g): 175 (200/225) g in Orange Nr. 2. Stricknadeln 4,5 und 6 (wenn ihr locker strickt) oder 5,5 und 7 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 4,5 (wenn ihr locker strickt) oder 5,5 (wenn ihr fest strickt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1 M re, 1 M li im Wechsel, enden mit 1 M re. In Runden 1 M re, 1 M li im Wechsel stricken.

PATENTMUSTER: Mit dicker Nadel. 1. R (Hinr): 1 M re, 1 M mit 1 Umschlag li abheben im Wechsel, enden mit 1 M re. 2. R: 1 M mit 1 Umschlag li abheben, 1 M mit dem Umschlag der Vorreihe re zusammenstricken im Wechsel, enden mit 1 M mit 1 Umschlag li abheben. 3. R: 1 M mit dem Umschlag der Vorreihe re zusammenstricken, 1 M mit 1 Umschlag li abheben im Wechsel, enden mit 1 M mit dem Umschlag der Vorreihe re zusammenstricken. Die 2. und 3. R stets wiederholen.

MASCHENPROBE: Im Patentmuster sind 13 M und 32 R = 10 x 10 cm.

BETONTE ABNAHMEN (je Seite werden 2 M abgenommen): Die Abnahmen immer in den Hinr arbeiten. Re Rand: Randmasche, 2 M im Patentmuster mustergemäß stricken, 1 doppelter Überzug (1 M re abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen). Li Rand: Mustergemäß bis auf die letzten 6 M stricken, 3 M re zusammenstricken, 2 M im Patentmuster mustergemäß stricken, Randmasche.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel 71 (75/79) M anschlagen und zwischen 2 Randmaschen im Bundmuster 14 cm stricken, weiter mit dicker Nadel zwischen 2 Randmaschen im Patentmuster stricken. Für den Raglan 31 (30/29) cm ab Bundmuster (hängend messen) beidseitig 1 x 4 M abketten, dann für Größe S: 9 x abwechselnd in jeder 6. und 8. R, für Größe M: 10 x abwechselnd in jeder 6. und 8. R, für Größe L: 4 x in jeder 8. R und 7 x in jeder 6. R je 2 M betont abnehmen (s. Beschreibung oben). 23 (24/25) cm ab Raglanbeginn die restlichen 27 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 20 (21/22) cm ab Beginn des Raglans die mittleren 7 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder 2. R 1 x 4 und 3 x 2 M abketten.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel je 37 (41/45) M anschlagen und zwischen 2 Randmaschen im Bundmuster 7 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel zwischen 2 Randmaschen im Patentmuster stricken, dabei für die Armschrägung 12 x 1 M in jeder 8. R zunehmen = 61 (65/69) M. Für den Raglan 34 (33/32) cm ab Bundmuster (hängend messen) beidseitig 1 x 4 M abketten, dann für Größe S: 9 x abwechselnd in jeder 6. und 8. R, für Größe M: 10 x abwech­selnd in jeder 6. und 8. R, für Größe L: 4 x in jeder 8. R und 7 x in jeder 6. R je 2 M betont abnehmen (s. Beschreibung oben). 23 (24/25) cm ab Raglanbeginn die restlichen 17 M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Raglannähte schließen und am Halsausschnitt mit dünner Nadel ca. 90 M aufnehmen und 4 cm im Bundmuster stricken, dann alle M locker abketten. Die Seiten und Ärmelnähte schließen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Strickanleitung für einen Zopfpullover

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: mittel

Zeitangabe: ca. 30 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche ge­trennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 3" (40 % Mohair, 37 % Schurwolle, 23 % Polyamid, Lauflänge 100 m/25 g): 150 (150/175) g in Camel Nr. 22. Stricknadeln 4 und 5 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 und 5,5 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 4 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 (wenn ihr fest strickt). 1 Zopfnadel.

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1 M re, 1 M li im Wechsel.

GLATT RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M stricken.

ZOPFMUSTER ÜBER 16 M: Mit dicker Nadel. 1. R: 2 M li, 12 M re, 2 M li. Alle Rückr: Die M stricken, wie sie erscheinen. 3. R: 2 M li, 4 M nach links verzopfen (4 M auf eine Zopfnadel vor die Arbeit legen, die folgenden 4 M re stricken, dann die 4 M der Zopfnadel re stricken), 4 M re, 2 M li. 5. und 7. R: Die M stricken, wie sie erschei­nen. 9. R: 2 M li, 4 M rechts, 4 M nach rechts verzopfen (4 M auf eine Zopfnadel hinter die Arbeit legen, die folgenden 4 M re stricken, dann die 4 M der Zopfnadel re stricken), 2 M li. 11. R: Die M stricken, wie sie erscheinen. Die 1. bis 12. R immer wiederholen.

MASCHENPROBE: Glatt re mit dicker Nadel: 14 M und 20 R = 10 x 10 cm. Bundmuster mit dünner Nadel: 20 M und 24 R = 10 x 10 cm.

BETONTE ABNAHMEN (je Seite wird 1 M abgenommen): In Hinr am re Rand: Randmasche, 2 M glatt re stricken, 1 Überzug (1 M re abheben, 1 M re stricken, die abgehobene M überziehen). Am li Rand: Die R mustergemäß bis auf die letzten 5 M stricken, dann 2 M rechts zusammenstricken, 2 M glatt re stricken, Randmasche.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel 66 (72/78) M anschlagen und 5 cm im Bundmuster stricken, weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. Für den Raglan 25 (24/23) cm ab Bundmuster beidseitig *3 x in jeder 2. R und 1 x in der 4. R 1 M betont abnehmen (s. Be­schreibung oben), ab * noch 4 (3/2) x wiederholen, anschließend noch 2 (8/14) x in jeder 2. R 1 M betont abnehmen. 28 (29/30) cm ab Raglanbeginn die restlichen 22 (24/26) M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 26 (27/28) cm ab Raglanbeginn die mittleren 14 (16/18) M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 4 x 1 M abketten.ÄRMEL: Mit dünner Nadel je 36 (40/42) M anschlagen und 5 cm im Bundmuster stricken. Weiter mit dicker Nadel glatt re stricken, dabei über den mittleren 16 M im Zopfmuster stricken und für die Armschrägung beidseitig 11 x 1 M in jeder 6. R zunehmen = 58 (62/64) M. 36 cm ab Bundmuster beidseitig *3 x in jeder 2. R und 1 x in jeder 4. R 1 M betont abnehmen (s. Beschreibung oben), ab * noch 4 (3/2) x wiederholen, anschließend noch 2 (8/14) x in jeder 2. R 1 M betont abnehmen. 28 (29/30) cm ab Raglanbeginn die rest­lichen 14 (14/12) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Raglannähte schließen und am Ausschnitt mit der Rundstricknadel 82 (88/94) M aufnehmen und 2 cm im Bundmuster stricken, dann alle M locker abketten. Die Seiten­ und Ärmelnähte schließen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Ringelpullover stricken

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 44 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lang Yarns "Malou Light" (72 % Alpaka, 16 % Polyamid, 12 % Wolle, Lauflänge 190 m/50 g): 150 g in Marine Nr. 887.0025, 100 g in Pflaume Nr. 887.0166 und 50 g in Rosa Nr. 887.0148. Stricknadeln 3,5 und 4 (wenn ihr locker strickt) oder 4 und 4,5 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 3,5 (wenn ihr locker strickt) oder 4 (wenn ihr fest strickt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel in Marine. 1 M re, 1 M li im Wechsel.

GRUNDMUSTER: Mit dicker Nadel. Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1 plus 2 Randmaschen. 1. R (Hinr): Randmasche, *1 M re, 1 M li, ab * stets wiederholen, enden mit 1 M re, Randmasche. 2. R (Rückr): Randmasche, *1 M li, 3 M re, ab * stets wiederholen, enden mit 1 M li, Randmasche. Die 1. und 2. R stets wiederholen.

RINGELMUSTER RÜCKEN- UND VORDERTEIL: Je 4 R in Pflaume und Marine im Wechsel stricken.

STREIFENMUSTER ÄRMEL: Je 12 R in Rosa und Marine im Wechsel stricken.

MASCHENPROBE: Grundmuster: 19 M und 26 R = 10 x 10 cm.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel in Marine 95 (103/111) M anschlagen und im Bundmuster 5 cm stricken, weiter mit dicker Nadel im Grundmuster im oben angegebenen Ringelmuster stricken. Für die Armausschnitte 34 (33/32) cm ab Bundmuster beidseitig in jeder R 8 x 1 M abketten = 79 (87/95) M. 17 (18/19) cm ab Beginn der Armausschnitte für den Halsausschnitt die mittleren 35 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 8 x 1 M abketten. Gleichzeitig 2 cm ab Beginn des Halsausschnitts beidseitig für die Schulterschrägung in jeder 2. R für Größe S: 2 x 5 und 1 x 4 M, für Größe M: 3 x 6, für Größe L: 2 x 7 und 1 x 8 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 10 (11/12) cm ab Beginn der Armausschnitte die mittleren 9 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 21 x 1 M abketten. Die Schultern wie beim Rückenteil schrägen.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel in Marine je 39 (43/47) M anschlagen und 5 cm im Bundmuster stricken, weiter mit dicker Nadel im Grundmuster im oben angegebenen Streifenmuster stricken. Nachfolgend für die Armschrägung beidseitig 2 x in jeder 12. R und 7 x in jeder 10. R jeweils 1 M zunehmen = 57 (61/65) M. 40 cm ab Bundmuster für die Armkugel beidseitig 1 M abketten und nachfolgend in jeder 2. R 11 x 2 M beidseitig abketten. 10 cm ab Beginn der Armkugel die restlichen 11 (15/19) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schließen. Für die Halsausschnittblende in Marine mit dünner Nadel 160 M aufnehmen und eine Runde li M stricken, dann weiter im Bundmuster 2 cm stricken. Anschließend mit dicker Nadel immer 2 M re zusammenstricken und direkt abketten. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Mohair V-Pullover stricken

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 36 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche ge­trennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von ggh, Qualität "Mohair Melange" (80 % Mohair, 20 % Polyamid, Lauflänge 210 m/25 g): 200 (225/250) g Petrol Nr. 011. Stricknadeln 3,5 und 5 (wenn ihr locker strickt) oder 4 und 5,5 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 3,5 (wenn ihr locker strickt) oder 4 (wenn ihr fest strickt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel und dreifachem Faden. 1 M re, 1 M li im Wechsel.

GLATT RE: Mit dicker Nadel und doppeltem Faden. Hinr re M, Rückr li M.

MASCHENPROBE: Glatt re: 18 M und 24 R = 10 x 10 cm.

BUNDMUSTER: 22 M und 28 R = 10 x 10 cm.

BETONTE ABNAHMEN: Die betonten Abnahmen stets in einer Hinr. arbeiten. Re Rand: Randmasche, 1 M re, 2 M re überzogen zusammenstricken (1 M re abheben, 1 M re, die abgehobene M über die gestrickte M ziehen). Li Rand: Die R mustergemäß bis auf die letzten 4 M stricken, dann 2 M re zusammenstricken, 1 M re, Randmasche.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel und dreifachem Faden 91 (99/107) M anschlagen und im Bundmuster 6 cm stricken, weiter mit dicker Nadel und doppeltem Faden glatt re stricken. 37 (36/35) cm ab Bundmuster beidseitig für die Armausschnitte in jeder R 5 x 1 M abnehmen = 81 (89/97) M. 20 (21/22) cm ab Beginn der Armaus­schnitte gleichzeitig den Halsausschnitt und die Schulterschrägung arbeiten: für den Halsausschnitt die mittleren 33 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 4 x 1 M abketten, für die Schultern beidseitig in jeder 2. R für Größe S: 2 x 7 und 1 x 6 M, für Größe M: 3 x 8 M, für Größe L: 2 x 9 und 1 x 10 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den V­-Aus­schnitt 33 cm ab Bundmuster die mittlere M abketten und beidsei­tig noch 20 x 1 M in jeder 2. R betont (siehe Angaben für betonte Abnahmen oben) abnehmen. 4 (3/2) cm ab Beginn des V­-Aus­schnitts beidseitig die Armausschnitte wie beim Rückenteil arbei­ten. 20 (21/22) cm ab Beginn der Armausschnitte beidseitig die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arbeiten.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel und dreifachem Faden je 38 (42/46) M anschlagen und im Bundmuster 6 cm stricken, weiter mit dicker Nadel und doppeltem Faden glatt re stricken, dabei für die Arm­schrägung beidseitig in jeder 6. R 15 x 1 M zunehmen = 68 (72/76) M. Für die Armkugel 44 cm ab Bundmuster beidseitig 3 M abketten und nachfolgend in jeder R 21 x 1 M abnehmen. Dann die restlichen 20 (24/28) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter­, Seiten­ und Ärmelnähte schließen. Am V­Ausschnitt mit der Rundstricknadel und dreifachem Faden 138 M aufnehmen und im Bundmuster knapp 4 cm stricken, dabei liegt eine re M in der Spitze. Gleichzeitig in der V­-Spitze jeweils die beiden M vor und nach der mittleren M in jeder 2. Runde musterge­mäß zusammenstricken, dann alle M abketten. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Pullover mit Schlitzen stricken

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 24 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität "Lala Berlin Lovely Cotton" (75 % Schurwolle, 25 % Baumwolle, Lauflänge 90 m/50 g): 500 (500/550) g in Nougat Nr. 4 und Qualität "Brillino" (83 % Viskose, 17 % Metallische Faser, Lauflänge 200 m/25 g): 50 (50/75) g in Camel/Gold Nr. 4. Stricknadeln 6 und 8 (wenn ihr locker strickt) oder 7 und 9 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt.

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel und 1 Faden in Nougat. 1 M li, 1 M re im Wechsel.

RIPPENMUSTER: Mit dicker Nadel.

1. bis 6. R: Kraus re: Hinr re M, Rückr re M - mit 1 Faden in Nougat.

7. bis 10. R: Glatt re: Hinr re M, Rückr li M - mit 1 Faden in Nougat und 1 Faden in Camel/Gold.

11. bis 14. R: Kraus re: Hinr re M, Rückr re M - mit 1 Faden in Nougat.

15. bis 18. R: Glatt re: Hinr re M, Rückr li M - mit 1 Faden in Nougat und 1 Faden in Camel/Gold.

Die 1. bis 18. R stets wiederholen.

MASCHENPROBE: Rippenmuster mit dicker Nadel: 11 M und 19 R = 10 x 10 cm.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel und 1 Faden in Nougat 64 (68/72) M anschlagen und im Bundmuster 10 cm stricken, weiter mit dicker Nadel im Rippenmuster stricken. Den Beginn der Armausschnitte 28 (27/26) cm ab Bundmuster beidseitig markieren. 16 (17/18) cm ab Markierung der Armausschnitte für die Schultern beidseitig in jeder 2. R Größe S: 4 x 3 und 2 x 4 M, Größe M: 2 x 3 und 4 x 4 M, Größe L: 6 x 4 M abketten, gleichzeitig 3 cm ab Beginn der Schulterschrägung für den Halsausschnitt die mittleren 16 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 4 x 1 M abnehmen.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 14 (15/16) cm ab Markierung der Armausschnitte die mittleren 8 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 8 x 1 M abnehmen, gleichzeitig 2 cm ab Ausschnittbeginn die Schultern wie beim Rückenteil schrägen.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel und 1 Faden in Nougat je 32 (34/36) M anschlagen und im Bundmuster 10 cm stricken, weiter mit dicker Nadel im Rippenmuster stricken, dabei in der ersten R verteilt 4 M zunehmen = 36 (38/40) M. 32 cm ab Bundmuster alle M abketten

AUSARBEITUNG: Die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei bei Rücken- und Vorderteilen für die Seitenschlitze die Seitennaht erst nach Ende des Bundmusters beginnen. Am Halsausschnitt mit dünner Nadel und 1 Faden in Nougat 98 M aufnehmen und 15 cm im Bundmuster stricken, dann alle M abketten. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020.

Ein Rippenrolli für kalte Wintertage

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 28 Std.

Größe: S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche ge­trennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lang Yarns, Qualität "Lace" (58 % Mohair, 42 % Seide, Lauflänge 310 m/25 g): 350 (375/400) g in Blau Nr. 992.0006. Stricknadeln 4 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 4 (wenn ihr locker strickt) oder 4,5 (wenn ihr fest strickt).

RIPPENMUSTER: Mit vierfachem Faden. 2 M re, 2 M li im Wechsel.

MASCHENPROBE: Rippenmuster: 22 M und 28 R = 10 x 10 cm.

RÜCKENTEIL: Mit vierfachem Faden 102 (110/118) M anschlagen und im Rippenmuster stricken. 43 (42/41) cm ab Anschlag beid­seitig für die Armausschnitte in jeder R 7 x 1 M abnehmen = 88 (96/104) M. 17 (18/19) cm ab Beginn der Armausschnitte gleich­zeitig den Halsausschnitt und die Schulterschrägung arbeiten: für den Halsausschnitt die mittleren 26 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 7 x 1 M abketten, für die Schultern beidseitig in jeder 2. R für Größe S: 4 x 6 M, für Größe M: 4 x 7 M, für Größe L: 4 x 8 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 56 cm ab Anschlag die mittleren 16 M abketten und beid­seitig noch 1 x 3, 2 x 2 und 5 x 1 M in jeder 2. R abketten. 4 cm ab Beginn des Halsausschnitts beidseitig die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arbeiten.

ÄRMEL: Mit vierfachem Faden je 46 (50/54) M anschlagen und im Rippenmuster stricken, dabei für die Armschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 6. und 8. R 16 x 1 M zunehmen = 78 (82/86) M. Für die Armkugel 44 cm ab Anschlag beidseitig 3 M abketten und nachfolgend in jeder 2. R 9 x 3 M abketten. Dann die restlichen 18 (22/26) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter­, Seiten­ und Ärmelnähte schlie­ßen. Am Halsausschnitt mit der Rundstricknadel und vierfachem Faden 96 M aufnehmen und 1 Runde linke M stricken, dann weiter im Rippenmuster 17 cm stricken, alle M locker abketten. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2019.

Anleitung für einen schmalen Pullover

© Kumicak + Namslau

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 30 Std.

Größe: S/M/L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Langyarns, Qualität "Malou Light" (72 % Alpaka, 16 % Polyamid, 12 % Wolle, LL 190 m/50 g): 250 (250/300) g in Stein Nr. 887.0196 oder Altrosa Nr. 887.0148. Stricknadeln 4 und 4,5 (wenn ihr locker strickt) oder 5 und 5,5 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 1 kurze Rundstricknadel 4 (wenn ihr locker strickt) oder 5 (wenn ihr fest strickt).

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. Hinr: 1 M re verschränkt (in das hintere Maschenglied einstechen, die M verdreht sich 1x), 1 M li im Wechsel. Rückr: Die M stricken wie sie erscheinen.

GLATT RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M.

MASCHENPROBE: Glatt re: 16 M und 26 R = 10 x 10 cm.

BETONTE ABNAHMEN: Die betonten Abnahmen stets in einer Hinr arbeiten. Re Rand: Randmasche, 1 M re, 2 M re überzogen zusammenstricken (1 M re abheben, 1 M re, die abgehobene M über die gestrickte M ziehen). Li Rand: Die R mustergemäß bis auf die letzten 4 M stricken, 2 M re zusammenstricken, 1 M re, Randmasche.

RÜCKENTEIL: Mit dünner Nadel 80 (86/92) M anschlagen und im Bundmuster 5 cm stricken, weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. 37 (36/35) cm ab Bundmuster beidseitig für die Armausschnitte in jeder 2. R 5 x 1 M betont abnehmen (siehe Angaben für betonte Abnahmen oben) = 70 (76/82) M. 19 (20/21) cm ab Beginn der Armausschnitte gleichzeitig den Halsausschnitt und die Schulterschrägung arbeiten: für den Halsausschnitt die mittleren 28 M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder R 3 x 1 M abketten, für die Schultern beidseitig in jeder 2. R Größe S: 3 x 6 M, Größe M: 3 x 7 M, Größe L: 3 x 8 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 52 cm ab Bundmuster die mittleren 20 M abketten und beide Seiten getrennt beenden dabei beidseitig noch 7 x 1 M in jeder 2. R betont (siehe Angaben für betonte Abnahmen oben) abnehmen. 4 cm ab Beginn des Halsausschnittes beidseitig die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arbeiten.

ÄRMEL: Mit dünner Nadel je 42 (44/48) M anschlagen und im Bundmuster 5 cm stricken, weiter mit dicker Nadel glatt re stricken, dabei für die Armschrägung beidseitig alle 6 cm 6 x 1 M zunehmen = 54 (58/60) M. Für die Armkugel 41 cm ab Bundmuster beidseitig in jeder R 23 x 1 M abnehmen. Dann die restlichen 8 (12/14) M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schließen. Am Halsausschnitt mit der Rundstricknadel ca. 92 M aufnehmen und im Bundmuster knapp 3 cm stricken, dann alle M abketten. Die Ärmel einnähen.

© Carolin Schwarberg

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020.

