Chefredakteurin Brigitte Huber: "Tragen Sie Hoffnung!"

Der Tag der Menschenrechte am 10. Dezember ist auch der Aktionstag für den "Schal fürs Leben." Ein Appell von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber im Video.

Du möchtest auch einen "Schal fürs Leben"? So geht’s!

Selbst gestrickt oder fertig gekauft: Der "Schal fürs Leben" ist ein Statement – gegen Kriege und das Leid der Kinder.

2,14 Millionen Euro kamen schon zusammen - mit eurer Hilfe!

"Ein Modeaccessoire, ein Schal, der Gutes bewirkt, kann ich nur befürworten!" Aus diesem Grund hat Modedesigner Guido Maria Kretschmer im vergangenen Jahr gemeinsam mit vielen Prominenten unsere Aktion unterstützt. Mehr als 460.000 Euro kamen zusammen – ein neuer Rekord! Sagenhafte 2,14 Millionen Euro sind es mittlerweile insgesamt.

Und man sieht es: Im Straßenbild sind die Aktionsschals im Winter immer präsenter. Eine Art Erkennungszeichen der wachsenden Community; und manchmal sieht man auch, wie sich zwei Schalträgerinnen in der U-Bahn zulächeln. So soll es auch dieses Jahr wieder sein – spätestens am Aktionstag, dem 10. Dezember

Die Kinder sind weiter auf uns angewiesen

Denn die Kinder sind weiter auf Unterstützung angewiesen, ihre Lage hat sich noch zugespitzt. Da ist zum einen das Fehlen jeder Perspektive auf Rückkehr, zum anderen die schlimme wirtschaftliche Situation im Libanon, wo nach Schätzungen 1,5 Millionen syrische Geflohene leben. Corona hat sie zusätzlich isoliert; Jobs zu finden ist fast aussichtslos, und die Pandemie hat den Kindern die letzten, wenigen Möglichkeiten genommen, zur Schule zu gehen oder einfach Kontakte jenseits der eigenen Familie zu haben.

Schal fürs Leben 2021 - die FAQ

Wohin gehen die Spenden? Von jedem Schal gehen 10 Euro Spende in die Arbeit von Save the Children. 2020 profitierten Kinder und Mütter in Nord-Syrien, die dort unter schwierigsten Bedingungen in Camps leben. Mit dem Geld wurden fünf Lern- und Spielräume finanziert, 1200 Kinder mit Schulmaterialien versorgt und Campbewohner*innen als Lehrkräfte geschult. Mobile Gesundheitsstationen versorgten zudem 8400 Kleinkinder, Mütter und schwangere Frauen, schützten Babys durch Screenings vor Unterernährung.

Wie geht es den Flüchtlingen aktuell? Sozialarbeiter*innen erzählen, dass dieses Jahr mit das härteste für die Kinder war. Frühverheiratungen aus sozialer Not, Kinderarbeit, aber auch die seelische Not der Kinder nahmen rapide zu, und in den Lagern der innerhalb Syriens Vertriebenen grassiert der Hunger. Mehr als die Hälfte der syrischen Kinder kennt inzwischen nichts anderes mehr als Krieg.

Wie kommt der Preis für den Schal zustande? Der Schal ist aus 100 Prozent Merinowolle, das hat seinen Preis, ebenso die Schalfertigung in Handarbeit. Die Wolle ist außerdem GOTS-zertifiziert. Der Global Organic Textile Standard steht für strenge ökologische und soziale Kriterien entlang der gesamten Produktionskette. Der Wollhersteller Lana Grossa unterstützt die Aktion "Schal fürs Leben" durch Übernahme jedweder Vertriebs-, Verpackungs- und Versandkosten. Entworfen haben den Schal die BRIGITTE-Mode-Redakteurinnen in ihren Lieblingsfarben.

Was passiert am Aktionstag? Das entscheidet ihr. Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Trage den Schal dann bei allem, was du tust, auf dem Arbeitsweg, beim Einkaufen. Mache wie unsere prominenten Unterstützer*innen ein Foto von sich mit dem Schal, teile es mit den Hashtags #schalfuersleben oder #hoffnungtragen auf allen Social-Media-Kanälen. Mehr Infos unter brigitte.de/schalfuers-leben oder savethechildren.de/ schal-fuers-leben. Dort kannst du auch direkt spenden. Und folge BRIGITTE und Save the Children Deutschland auf Instagram und Facebook für weitere Infos.

So kannst du mitmachen

HIER GIBT‘S DIE WOLLE … Das Wollpaket mit Anleitung kostet 45 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Du kannst es in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen (Adressen und Infos unter www.lana-grossa.de), bei Lauras Wollladen (lauraswollladen-shop.de), bei Wollywood (wollywood.de/schal-fuers-leben) oder Wolle im Hof (wolleimhof.de/schal-fuers-leben).

… UND HIER DEN FERTIGEN SCHAL Ordere den fertigen Schal für 85 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (wollywood.de/schal-fuers-leben) oder Wolle im Hof (wolleimhof.de/schal-fuers-leben).

Die Anfertigung des Schals ist in diesem Jahr etwas zeitaufwendiger: Das Strickmuster sieht u.a. Quasten an den Schalenden vor, die erst erstellt und dann vernäht werden müssen. Diese zusätzlichen Arbeitsschritte erhöhen die Arbeitsdauer der Stricker*innen, die die Schals in Handarbeit anfertigen, und erklären die leichte Preiserhöhung des fertigen Schals um sechs Euro.

HILFE OHNE ZU STRICKEN Du kannst deinen Wunschbeitrag auch direkt spenden, jede Summe hilft. Alle Infos dazu auf savethechildren.de/schal-fuers-leben.

SPENDENKONTO Save the Children Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912 Stichwort: Schal fürs Leben