Was für ein Ergebnis: Ihr habt unsere Aktion "Ein Schal fürs Leben" zu einem sensationellen Erfolg gemacht!

Es war ein Aktionstag, der seinen Namen wirklich verdient: Am 10. Dezember, dem internationalen "Tag der Menschenrechte", war unser "Schal fürs Leben" nicht nur auf den Straßen überall zu sehen, sondern auch auf Instagram. Viele von Ihnen, liebe Leser:innen, und auch viele Politiker:innen und andere Prominente posteten ein Schalfoto mit dem Hashtag #schalfuersleben, darunter Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundestags-Vize Katrin Göring-Eckardt. Svenja Schulze, Bundesministerin für Entwicklung, schrieb dazu: "Putins Krieg gegen die Ukraine führt uns das Grauen des Krieges deutlich vor Augen. Wir dürfen die syrischen Kinder trotz all der anderen Krisen und Konflikte nicht vergessen. Sie brauchen Hoffnung und unsere Unterstützung für eine bessere Zukunft."

Für unsere Aktion, die wir mit der weltweit größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation Save the Children vor neun Jahren ins Leben gerufen haben, waren Sie diesmal so großzügig, dass wir es kaum fassen konnten. Bis Anfang Januar wurden über unseren Partner, den Wollhersteller Lana Grossa fast 18 000 Wollpakete und rund 1840 fertig gestrickte Schals verkauft. Dazu gingen bei Save the Children Direktspenden von fast 128 000 Euro ein. Rund 325 000 Euro insgesamt, und die Aktion läuft weiter! Der Gesamterlös seit Beginn liegt bei sagenhaften 2,8 Millionen Euro. Ein Mega-Erfolg, der uns berührt und weiterhin anspornt.

Sie haben gespendet, trotz Corona, Putins Krieg, den steigenden Energiepreisen, der Inflation. Sie haben sich zum gemeinsamen Stricken getroffen, den Schal verschenkt, aus einem Wollpaket zwei Kinderschals hergestellt. Das ist großartig, denn jeder Euro zählt für die geflohenen syrischen Kinder. Immer mehr von ihnen sind mangelernährt, obwohl sich die Eltern das Essen für sie vom Mund absparen. Die meisten haben kaum mehr Chancen auf Bildung. Und die Familien zerfallen wie die Hoffnung auf eine sichere, friedliche Zukunft. Oft müssen schon Sechsjährige arbeiten. Wir haben nur unser Mitgefühl und unsere Solidarität, um dieses Leid ein wenig zu lindern. Dafür, dass Sie davon so reichlich verschenken, sagen wir von Herzen Danke.

Unsere Aktion geht weiter!

Stricke den Schal und hilf mit – so einfach gehts!

Du kannst auch weiterhin den geflohenen syrischen Kindern helfen, indem du das Wollpaket oder den fertig gestrickten Schal kaufst. Das Paket kostet 50 Euro, davon gehen 10 Euro an Save the Children. Zu beziehen ist es in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden oder online unter lanagrossa.de/brigitte.

Oder du bestellst den fertigen Schal für 85 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder Lauras Wollladen (lauraswollladen-shop.de).

Wenn du spenden möchtest, ohne den Schal zu kaufen, geht das natürlich auch!

Save the Children, Bank für Sozialwirtschaft,

IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912,

Stichwort: Schal fürs Leben

Hier direkt spenden: savethechildren.de/schal-fuers-leben

