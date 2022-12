Wer diesen Schal trägt, hilft Kindern in Not

Große BRIGITTE-Aktion Wer diesen Schal trägt, hilft Kindern in Not

Selbst gemacht oder fertig gekauft: Der "Schal fürs Leben" hat eine Botschaft – und setzt ein Zeichen gegen Kriege und das Leid der Kinder.

"Wer sich sonst zum Spenden nicht aufraffen kann – mit dieser Aktion für syrische Kinder geht es total unkompliziert. Und es ist richtig." Das sagte Schauspielerin Anke Engelke, die im vergangenen Jahr unsere Aktion unterstützt hat, gemeinsam mit vielen weiteren Prominenten. Mehr als 371 000 Euro kamen zusammen – ein neuer Rekord! Sagenhafte 2,5 Millionen Euro sind es inzwischen insgesamt. Unser Schal ist inzwischen das Erkennungszeichen der wachsenden Community von Menschen, die nicht aufhören, die jüngsten und wehrlosesten Opfer des Krieges zu unterstützen, auch wenn die Welt derzeit eher Richtung Ukraine schaut.

Jeder Cent zählt

So soll es auch dieses Jahr wieder sein – spätestens am Aktionstag, dem 10. Dezember. Denn die Kinder sind weiter auf Hilfe angewiesen. Da ist das Fehlen jeder Perspektive auf Rückkehr, aber auch die schlimme wirtschaftliche Situation im Libanon, wo nach Schätzungen 1,6 Millionen syrische Geflohene untergekommen sind. 90 Prozent dieser Familien leben dort unter der Armutsgrenze, Frühverheiratung und Kinderarbeit nehmen massiv zu. Hier kommt es buchstäblich auf jeden Cent an – damit die Hilfe, die inzwischen einfach auch Überlebenshilfe ist, weitergehen kann.

Wohin gehen die Spenden?

Von jedem Schal gehen 10 Euro Spende in die Arbeit von Save the Children. Die Spenden aus der Aktion 2021 fließen in das Programm zur Überlebenshilfe, von dem syrische Kinder und ihre Mütter im Libanon profitieren: Ausgewählte Familien erhalten eine Grundversorgung an Nahrung und Notfallmedizin.

Wie geht es den Flüchtlingen aktuell?

Sozialarbeiter:innen erzählen von zunehmender Nahrungsmittelknappheit, der schlechten Ernährungslage von Kleinkindern und jungen Müttern, sowie von Frühverheiratungen aus sozialer Not und auch zunehmender sexueller Belästigungen, was dazu führt, dass Mädchen das Haus nicht mehr verlassen können oder dürfen. Weit mehr als die Hälfte der syrischen Kinder kennt inzwischen nichts anderes mehr als Krieg.

Wie kommt der Preis für den Schal zustande?

Der Schal ist aus hochwertiger Wolle (53 % Merino-Wolle, 31 % Baumwolle, 16 % Baby-Alpaca), das hat seinen Preis, ebenso die Schalfertigung in Handarbeit. Entworfen haben den Schal die BRIGITTE-Mode-Redakteurinnen in ihren Lieblingsfarben.

Was passiert am Aktionstag?

Das entscheidest du. Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Trage den Schal dann bei allem, was du tust, auf dem Arbeitsweg, beim Einkaufen. Mache wie unsere prominenten Unterstützer:innen ein Foto von dir mit dem Schal, teile es mit den Hashtags #schalfuersleben oder #hoffnungtragen auf allen Social-Media-Kanälen.

Mehr Infos unter savethechildren.de/schal-fuers-leben. Dort kannst du auch direkt spenden. Und folge BRIGITTE (instagram.com/brigittemagazin, facebook.com/Brigitte) und Save the Children Deutschland (instagram.com/savethechildren_de, facebook.com/savethechildrenDE) für weitere Informationen.

© PR Lana Grossa

So kannst du mitmachen

Hier gibt‘s die Wolle ...

Das Wollpaket mit Anleitung kostet 50 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Du kannst das Paket in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen oder online bestellen (Adressen und Infos: lanagrossa.de/brigitte).

... und hier den fertigen Schal

Ordere den fertigen Schal für 85 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder in Lauras Wollladen (lauraswollladen-shop.de).

Hilfe ohne zu stricken

Du kannst deinen Wunschbeitrag auch direkt spenden, jede Summe hilft. Einfach aufs Foto klicken!

Spendenkonto

Save the Children Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912 Stichwort: Schal fürs Leben

